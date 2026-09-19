Avec les OpenFit Air 2, Shokz affine ses écouteurs ouverts les plus accessibles plutôt que de repartir d’une feuille blanche. Plus légers, plus endurants et dotés de commandes revues, ils cherchent surtout à rendre la formule open-ear encore plus agréable au quotidien.
Positionnés à 139 euros, les OpenFit Air 2 prennent la relève des OpenFit Air avec une recette désormais bien connue chez Shokz. Ici, aucun embout ne vient fermer le conduit auditif : les haut-parleurs prennent place devant l’oreille et diffusent le son par conduction aérienne. Rien à voir, donc, avec la conduction osseuse utilisée par les OpenRun de la marque.
Cette deuxième génération joue surtout la carte de l’optimisation. Le poids tombe de 8,7 à 7,2 g par écouteur, l’autonomie annoncée passe à huit heures et les surfaces tactiles disparaissent au profit de commandes par pression. Shokz revoit également la partie acoustique autour de son système Bassphere et d’OpenBass 2.0.
- Excellent confort
- Très légers
- Maintien rassurant
- Commandes par pression réussies
- Bonne autonomie
- Écoute naturelle de l’environnement
- Certification IP55
- Grave forcément moins profond qu’avec des intra
- Bruit extérieur vite pénalisant
- SBC et AAC seulement
- Boîtier pas particulièrement compact
Des écouteurs légers et particulièrement agréables à porter
Le principal atout des OpenFit Air 2 apparaît dès qu’on les installe sur les oreilles. Avec seulement 7,2 g par écouteur, Shokz réussit à alléger encore une formule qui misait déjà beaucoup sur le confort. Le crochet contourne l’oreille tandis que le bloc acoustique vient simplement se placer devant le conduit auditif.
La pression reste ainsi très limitée (pour ne pas dire inexistante) puisque rien ne vient obstruer l’oreille. À l’usage, c’est presque l’exact opposé des Sony WF-1000XM5 que j’utilise quotidiennement : ces derniers offrent une bien meilleure isolation, mais leur insertion dans le conduit auditif est aussi nettement plus invasive. Pour qui supporte mal les embouts en silicone, la différence avec une paire d’intra-auriculaires est considérable.
Le maintien est également l’un des intérêts de cette architecture. Une fois correctement placés, les écouteurs restent parfaitement en position, y compris lorsque l’on bouge beaucoup, ce qui les rend bien adaptés à une utilisation sportive. Le crochet laisse par ailleurs suffisamment de place pour porter des lunettes sans gêne particulière. Cette conception ouverte se montre aussi plus accommodante que des intra-auriculaires avec certains piercings, notamment au tragus, puisqu’aucun embout ne vient prendre place dans le conduit auditif ni appuyer directement contre cette zone.
Enfin, leur certification IP55 les protège contre la transpiration et les projections d’eau. Shokz a même pensé au boîtier, certifié IP54. Celui-ci reste toutefois sensiblement plus volumineux que les boîtiers accompagnant de petits true wireless intra-auriculaires. Rien de rédhibitoire dans une poche de veste ou un sac, mais l’ensemble n’est pas spécialement compact.
Des commandes bien mieux adaptées à l’usage
Autre changement appréciable : Shokz laisse tomber les commandes tactiles des OpenFit Air au profit de boutons sensibles à la pression.
Il faut donc pincer légèrement l’écouteur pour lancer ou interrompre la lecture, changer de piste ou gérer les appels. Le principe se prête particulièrement bien à des écouteurs sportifs : on sait beaucoup plus facilement si la commande a été déclenchée et les contacts accidentels sont moins fréquents.
L’application Shokz permet de personnaliser ces commandes, mais aussi d’accéder à plusieurs réglages d’égalisation. Elle sert également à gérer la connexion multipoint, qui permet aux OpenFit Air 2 de rester liés à deux appareils simultanément.
La connectivité ne réserve autrement aucune grande surprise. Le Bluetooth passe en version 6.1 et Shokz prend en charge Google Fast Pair ainsi que Microsoft Swift Pair. Les codecs restent en revanche limités aux classiques SBC et AAC. À ce niveau de prix, l’absence de codec plus évolué n’est pas forcément problématique, mais elle rappelle que les OpenFit Air 2 privilégient avant tout la simplicité et l’usage quotidien.
Une écoute plaisante, mais toujours très dépendante de l’environnement
Chaque écouteur embarque deux transducteurs de 11,8 mm associés à ce que Shokz appelle Bassphere, ainsi qu’au traitement OpenBass 2.0. DirectPitch cherche de son côté à concentrer davantage le son vers l’oreille afin de limiter les pertes et les fuites sonores.
Pour des écouteurs totalement ouverts, le résultat est convaincant. Le registre médium ressort proprement et les voix conservent une bonne lisibilité, deux qualités particulièrement appréciables avec les podcasts ou les contenus parlés. La restitution conserve également une belle sensation d’espace, chose assez naturelle avec une architecture qui ne ferme jamais réellement l’oreille.
Le grave constitue toujours le principal compromis. Shokz lui donne suffisamment de présence pour que la restitution ne paraisse pas maigre, et les OpenFit Air 2 peuvent tout à fait accompagner des morceaux rythmés. Il ne faut toutefois pas attendre la profondeur ou l’impact obtenus avec de bons intra-auriculaires. Les fréquences les plus basses perdent logiquement de leur énergie puisqu’aucune étanchéité n’est créée autour du conduit auditif.
La qualité perçue dépend également beaucoup de l’environnement. À la maison, au bureau ou pendant une promenade relativement calme, les OpenFit Air 2 offrent une écoute très agréable. Dans une rue fortement circulée ou dans les transports, le bruit extérieur masque inévitablement une partie du message sonore.
C’est à la fois leur principale limite et précisément la raison d’être de ce format. Pas besoin d’un mode Transparence artificiel : les voix, les voitures ou les vélos restent naturellement audibles autour de soi. Pour courir en extérieur, cette sensation d’ouverture peut rapidement devenir difficile à abandonner.
Les fuites sonores restent contenues à volume modéré, mais elles ne disparaissent évidemment pas. En poussant suffisamment le niveau, une personne située à proximité pourra entendre une partie de ce qui est diffusé.
Appels et autonomie : du solide
Shokz utilise quatre microphones, deux par écouteur, avec un traitement destiné à réduire les bruits environnants pendant les conversations. Dans un environnement calme, la voix reste claire et facilement intelligible. Lorsque le bruit augmente, le traitement devient davantage perceptible et peut légèrement dénaturer le timbre, sans empêcher pour autant de tenir une conversation.
L’autonomie constitue une autre amélioration bienvenue. Le constructeur annonce jusqu’à huit heures d’écoute avec une charge, contre six heures pour les premiers OpenFit Air. Le boîtier porte l’endurance totale à 36 heures.
Dix minutes de charge suffisent par ailleurs à récupérer jusqu’à trois heures d’écoute. C’est largement suffisant pour envisager plusieurs journées d’utilisation sans avoir constamment à surveiller le niveau de batterie.
À qui s’adressent vraiment les Shokz OpenFit Air 2 ?
- À celles et ceux qui veulent rester attentifs à leur environnement. La conception open-ear laisse les oreilles libres et permet de continuer à entendre naturellement ce qui se passe autour de soi, ce qui les rend particulièrement adaptés à la marche, au vélo ou à la course.
- À ceux qui privilégient le confort sur la durée. Leur faible poids, l’absence d’embout dans le conduit auditif et le maintien assuré par les crochets en font une option intéressante pour les longues sessions, mais aussi pour les porteurs de lunettes ou certains piercings comme celui du tragus.
- À ceux qui acceptent les compromis inhérents à l’open-ear. Les OpenFit Air 2 ne cherchent ni à isoler du bruit extérieur ni à offrir le même impact dans le grave qu’une bonne paire d’intra-auriculaires. Ils s’adressent donc avant tout à ceux qui privilégient l’ouverture, le confort et la praticité à l’isolation maximale.
Shokz OpenFit Air 2 : l’avis de Clubic
Les OpenFit Air 2 ne cherchent pas à rivaliser avec des intra-auriculaires haut de gamme sur leur propre terrain. Leur intérêt est ailleurs : permettre de conserver une oreille totalement ouverte sur son environnement sans renoncer à une restitution suffisamment équilibrée pour la musique comme pour les contenus parlés.
Sur cette seconde génération, Shokz améliore surtout ce qui devait l’être. Les écouteurs sont encore plus légers, les commandes par pression sont mieux adaptées à l’usage et l’autonomie progresse sensiblement. Le confort et le maintien restent surtout les grandes forces de cette formule.
Il faut toujours accepter ses contreparties : un grave moins profond, aucune isolation et une qualité d’écoute qui se dégrade à mesure que l’environnement devient bruyant. Mais pour le sport, les déplacements ou simplement les utilisateurs qui ne supportent plus d’avoir des écouteurs dans les oreilles, les OpenFit Air 2 constituent une proposition particulièrement cohérente à 139 euros.
- Excellent confort
- Très légers
- Maintien rassurant
- Commandes par pression réussies
- Bonne autonomie
- Écoute naturelle de l’environnement
- Certification IP55
- Grave forcément moins profond qu’avec des intra
- Bruit extérieur vite pénalisant
- SBC et AAC seulement
- Boîtier pas particulièrement compact
Les meilleures alternatives aux Shokz OpenFit Air 2
Plus haut de gamme dans la famille Shokz, les OpenFit 2+ conservent le format open-ear à crochet, mais adoptent une architecture DualBoost à deux transducteurs et ajoutent Dolby Audio ainsi que la recharge sans fil du boîtier. Ils sont aussi plus endurants, avec jusqu’à 11 heures d’écoute par charge et 48 heures avec le boîtier, contre 8 et 36 heures pour les OpenFit Air 2. En contrepartie, ils sont plus lourds, avec 9,4 g par écouteur.
Les FreeClip 2 adoptent une approche différente avec leur format à clip, plus compact et dépourvu de crochet derrière l’oreille. Ils conservent néanmoins la même philosophie d’écoute ouverte et se montrent eux aussi adaptés aux usages quotidiens et sportifs. Leur positionnement est plus premium, avec un tarif de lancement de 199 euros.
- Son puissant et ouvert
- Confort idéal, gauche/droite automatique
- Kit mains-libres utilisable en toutes circonstances