Les OpenFit Air 2 ne cherchent pas à rivaliser avec des intra-auriculaires haut de gamme sur leur propre terrain. Leur intérêt est ailleurs : permettre de conserver une oreille totalement ouverte sur son environnement sans renoncer à une restitution suffisamment équilibrée pour la musique comme pour les contenus parlés.



Sur cette seconde génération, Shokz améliore surtout ce qui devait l’être. Les écouteurs sont encore plus légers, les commandes par pression sont mieux adaptées à l’usage et l’autonomie progresse sensiblement. Le confort et le maintien restent surtout les grandes forces de cette formule.



Il faut toujours accepter ses contreparties : un grave moins profond, aucune isolation et une qualité d’écoute qui se dégrade à mesure que l’environnement devient bruyant. Mais pour le sport, les déplacements ou simplement les utilisateurs qui ne supportent plus d’avoir des écouteurs dans les oreilles, les OpenFit Air 2 constituent une proposition particulièrement cohérente à 139 euros.