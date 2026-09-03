Retour en force de Sennheiser ? Pour le constructeur allemand, l’un des seuls purs spécialistes de l’audio à exister dans le true wireless haut de gamme, la tache est complexe. Sorte de démonstration de son savoir-faire, les nouveaux Momentum True Wireless 5 mettent le paquet sur l'audio et la connectivité, et font partie des premiers du genre (après Fairphone) à être équipés de batteries amovibles.
Plus qu’une évolution des précédents Momentum True Wireless 4, les nouveaux Sennheiser Momentum True Wireless 5 évoluent à la fois sur le fond et sur la forme. Ces écouteurs Bluetooth à réduction de bruit active peuvent compter sur de nouveaux transducteurs développés en interne, une puce Qualcomm haut de gamme compatible AptX Lossless, et sur de nombreuses améliorations techniques placées çà et là. Suffisante pour battre des Sony WF-1000XM6 sur leur terrain ?
- Son très ample et technique
- Signature sonore agréable, légèrement douce
- Connectivité moderne (Multipoint, AptX Lossless)
- Batteries (écouteurs et boitier) remplaçables
- Mode transparence très réussi
- Légère brillance dans les hautes fréquences
- Encore quelques imperfections dans les aigus
- Isolation des voix perfectible
- Qualité très moyenne en appel
Ce que disent nos mesures
Contrairement à ce que l’aura très audiophile de Sennheiser pourrait nous laisser penser, la marque n’a jamais opté pour une signature audio d’un équilibre indiscutable. Historiquement, les écouteurs Momentum sont légèrement sombres : les basses sont mises en avant, et la zone centrale des aigus (autour de 4 kHz) est un peu creusée. Cela donne un son puissant mais assez doux, efficace mais pas universel.
Avec les Momentum True Wireless 5, la marque assagit ces réglages, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Les basses sont très intelligemment accentuées, assez pour donner du corps à l’écoute, mais suffisamment parcimonieuses pour ne pas déborder dans les médiums. De leur côté, si les aigus ne se débarrassent pas de leurs quelques creux et oscillations, ces fréquences sont plus convaincantes que sur les écouteurs précédents.
L’isolation phonique suit un peu cette voie. Pas irréprochable sur la précédente génération, la marque hausse un peu son jeu, du moins sur le traitement actif. Les embouts, plus respirants, donnent la sensation d’atténuer légèrement moins les hautes fréquences. A l’inverse, le rendu sur les médiums, notamment sur les voix, prouve que Sennheiser ne s’est pas tourné les pouces.
Parti de très loin sur la qualité en appel, Sennheiser parvient ici à sauver les meubles, les microphones captant un signal assez correct en milieu calme. En revanche, si les bruits sont plutôt bien atténués, nous notons une détérioration progressive (voire assez rapide) de la voix.
L’autonomie est quant à elle dans une sorte d’entre-deux. Annoncée à 12 h sans ANC, mais à un assez classique 7 h avec, elle se classe dans la moyenne haute actuelle, et encore.
A l’écoute : un très grand oui, et un petit mais
Derniers rejetons des écouteurs premium de la marque, les Momentum True Wireless 5 sont équipés d’un transducteur maison TrueResponse de 7 mm, conçu dans l’usine irlandaise de la marque. Un produit qui a donc une parenté avec des produits d’exception comme les écouteurs filaires IE900, vendus autour de 1200 euros.
Si tout n’est pas parfait, les Sennheiser sont, techniquement du moins, parmi les seuls capables de vraiment faire jeu égal avec les WF-1000XM6. Ces écouteurs Bluetooth distillent une dynamique tout simplement impressionnante, et une séparation des détails exceptionnelle. La scène n’est peut-être pas aussi ample que sur les Sony, mais au moins aussi profonde, avec une très belle projection vers l’avant. Sur ce plan rien à dire, si ce n’est que les écouteurs ne pardonnent vraiment pas aux mauvais mixages. Si le son est compressé, ne comptez pas sur eux pour arrondir les angles.
Réponse en fréquence : nos mesures
La mesure montre une pente bien maitrisée dans les basses, toujours les petits traits de caractère de la marque dans les aigus, notamment un creux autour des 4 kHz, ce qui adoucit l'écoute. A l'inverse, une sorte de brillance apparaît au-delà des 10 kHz
Paradoxalement, la signature est tout sauf agressive. Le côté légèrement descendant du son, des basses jusqu’au milieu des aigus (auquel vient s’ajouter une légère pointe dans les haut-médiums), se traduit par une personnalité assez passe-partout, moins tranchante que les Sony.
Nos mesures s’effectuent avec une tête dédiée MiniDSP Ear Pro, modèle semi-pro proche du système GRAS 45C. Nous effectuons plusieurs mesures, avec plusieurs écartements de la tête, pour un résultat plus complet.
Nous avons tout simplement deux écoles en matière de réglages, et il nous serait difficile de désigner un net vainqueur. Les écouteurs japonais se détachent peut-être légèrement, en tous cas dans les aigus, en étant un peu plus linéaires. Les Sennheiser gagneraient à simplifier cette gamme. La présence d’un pic marqué dans les très hautes fréquences, pic qui donne un peu trop de brillance sur certains sons, en est une illustration. L’égaliseur intégré dans l’application permet de réduire cet excès particulier, mais il n’est pas assez fin (égaliseur graphique, et non paramétrique) pour lisser le reste.
Réduction de bruit/transparence et appels : de bonnes choses, mais pas l’élite
Excellente sans être de la trempe des meilleurs (Sony, Apple, Bose dans une certaine mesure), l’isolation phonique des Momentum True Wireless 5 manque encore un peu d’intensité dans certaines fréquences. Des sons, en particulier les voix (assez marquant par rapport aux meilleurs), parviennent toujours à passer à travers les mailles du filet.
EDIT 3/09 : suite à un léger soucis avec la mesure phonique, nous publierons celle-ci un peu plus tard.
Clairement convaincant, le mode transparence/retour audio (réglé au max) récupère les aigus (isolés par les embouts) avec brio. Pas aussi naturelle que sur des Airpods Pro 3 ou des Samsung Galaxy Buds4 Pro, cette fonction reproduit à merveille l’environnement sonore.
En appel… le problème pour Sennheiser est que la concurrence ne l’a pas attendu. Oui des progrès ont été effectués entre deux générations, oui les Momentum True Wirelesss 5 sont plutôt corrects, mais nous attendons tout de même mieux d’un produit aussi haut de gamme. Mieux que les WF-1000XM5, vraiment catastrophiques à leur époque, ils ne permettent pas de suivre une conversation dans un lieu vraiment bruyant, malgré de bonnes dispositions.
Construction et confort : Intra-auriculaires repensés, et même plus
Inchangé depuis la version 3 des Momentum en 2022, le design du porte étendard Bluetooth de la marque s’affine enfin avec cette nouvelle version. La forme quasi-sphérique laisse place à un corps plus élancé, qui sans être d’un confort incroyable revient à un niveau d’exigence digne de 2026. Ce nouveau format, qui s’accompagne d’embouts un peu plus souples, permet aux Sennheiser d’être plus respirants, moins claustrophobiques. Légèrement meilleurs que les Sony WF-1000XM6, ils restent tout de même derrière les nombreux semi-intra façon Buds4 Pro.
Quid de la fabrication ? Deux réponses à cela. La première est que Sennheiser parait rentrer dans le rang. La conception est sérieuse oui, mais moins originale qu’auparavant. Cela est d’autant plus marquant avec le boitier de charge, qui délaisse son revêtement façon denim très premium pour un plastique grainé, certes réussi mais moins aristocratique. Tout est bien assemblé, sérieux, mais pas sérieux que les autres modèles de cette gamme de prix. Surtout, la certification IP54 est un peu décevante.
La seconde réponse est tout simplement que Sennheiser est devenu plus pragmatique. Les écouteurs sont plus compacts, le boitier est toujours assez volumineux mais bien plus fin et, surtout, les trois éléments (écouteurs et boitier) disposent à présent d’une batterie remplaçable par l’utilisateur. Ces opérations ne nécessitent qu’un petit tournevis, et l’utilisation (si possible) d’un petit accessoire plat en plastique, celui fourni par la marque par exemple.
De fait, Sennheiser passe enfin le cap de la réparabilité, cela avant les autres grands acteurs. Bien sûr, son européanité n’est pas étrangère à la mise en conformité précoce des normes de 2027.
Si nous devions attribuer un petit point bonus : les Momentum True Wireless 5 se déclinent en 5 coloris. De quoi ridiculiser les grisonnants écouteurs de Sony et Apple.
Ergonomie et expérience utilisateurs : des contrôles perfectibles, et une application rassurante
A l’instar d’un Sony, Sennheiser reste campé sur une formule ergonomique un brin datée. La zone tactile sur chaque oreillette ne reconnait que les appuis et non les balayages, ce qui limite les possibilités du duo. En effet, si l’intégralité des contrôles classiques peuvent être assurés, il faut se soumettre à un principe asymétrique : certaines commandes à gauche, certaines à droite. Impossible donc d’utiliser à 100 % un unique écouteur. En pratique, tout est assez fluide et intuitif, nous aurions simplement préféré un peu plus de modernité.
L’application dédiée, Smart Control Plus, étoffe suffisamment l’expérience, notamment sur un plan audio : égaliseur graphique 10 bandes (malheureusement pas paramétrique), réglages de l’ANC et de la transparence en appel (activée par défaut), mode Dolby Atmos avec suivi des mouvements de la tête. Quelques petites options pratiques sont également disponibles, mais nous sommes évidemment loin de l’usine à gaz (avec ses bons et ses mauvais côtés) sauce Sony.
Et la connectivité dans tout ça ? Sennheiser est fidèle à son approche plus Hifi que la moyenne, puisque propose toujours une prise en charge de l’intégralité de la famille AptX, en particulier l’AptX Lossless (rarement présent sur smartphone). Bien sûr, la marque ne passe pas à côté de la connexion multipoint, et des appairages rapides Fast Pair et Swift Pair. D’un autre côté, l’absence de compatibilité LE Audio/Auracast assombrit le tableau, même si une simple mise à jour logiciel devrait permettre de débloquer la situation.
Autonomie et usage au long cours
Annoncée à 7 h avec ANC, et 12 h sans ANC, l’autonomie a été mesurée par nos soins à respectivement 7 h 15 et 11 h 50. Ajoutons à cela les deux charges et demie (environ) apportées par le boitier, et le résultat est globalement positif. Il est plus que probable que le côté remplaçable des batteries, entrave en partie les capacités.
À qui s’adressent vraiment les Sennheiser Momentum True Wireless 5 ?
Ecouteurs globalement convaincants, les écouteurs s'adressent avant tout :
- Aux utilisateurs qui placent le son au-dessus du reste
- Ceux qui apprécient les signatures pas trop agressives
- Les personnes réceptives au principe d'extrême durabilité, via le changement de batterie
A l'inverse, nous ne conseillons pas les écouteurs à ceux qui utilisent toujours leurs écouteurs pour les appels, ou qui recherchent un confort parfait et non intrusif.
Sennheiser Momentum True Wireless 5 : l’avis de Clubic
Pour quelqu’un qui recherche le meilleur son possible, difficile de ne pas adhérer à la proposition pour le moins mature de Sennheiser. Les Momentum True Wireless 5 comptent parmi les quelques champions incontestables du genre, en compagnie de Sony. Au-delà de leur sonorité, pas encore parfaite mais d’une technicité irréprochable, les Sennheiser ne sont pas des coquilles vides : connectivité Lossless, batteries remplaçables, bon confort pour des intra-auriculaires, mode transparence impressionnant.
Tout irait pour le mieux si, malgré de réels progrès, la marque parvenait vraiment à rattraper son retard (face aux meilleurs) en matière d’isolation phonique et de qualité en appel, tout en optimisant certains aspects de l’expérience utilisateur.
- Son très ample et technique
- Signature sonore agréable, légèrement douce
- Connectivité moderne (Multipoint, AptX Lossless)
- Batteries (écouteurs et boitier) remplaçables
- Mode transparence très réussi
- Légère brillance dans les hautes fréquences
- Encore quelques imperfections dans les aigus
- Isolation des voix perfectible
- Qualité très moyenne en appel
Les meilleures alternatives aux Sennheiser Momentum True Wireless 5
Véritable concurrent, sur le fond comme sur la forme, les Sony présentent une qualité sonore techniquement équivalente. Le confort reste un point légèrement à l'avantage de Sennheiser, mais les Sony sont tout de même plus complets, endurants, et plus performants en appel.
Nettement différents, les Buds4 Pro mise sur un confort supérieur et une plus grande compacité, un son moins technique et plus brillant, et des microphones (en appel) nettement plus maitrisés.
- Qualité sonore exceptionnelle
- Isolation phonique au top
- Excellente autonomie
- Son expressif mais technique et maitrisé
- Bonne isolation des basses/médiums
- Écouteurs confortables et certifiés IP57
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