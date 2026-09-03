Excellente sans être de la trempe des meilleurs (Sony, Apple, Bose dans une certaine mesure), l’isolation phonique des Momentum True Wireless 5 manque encore un peu d’intensité dans certaines fréquences. Des sons, en particulier les voix (assez marquant par rapport aux meilleurs), parviennent toujours à passer à travers les mailles du filet.

EDIT 3/09 : suite à un léger soucis avec la mesure phonique, nous publierons celle-ci un peu plus tard.