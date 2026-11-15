Le Black Friday démarre fort chez Amazon : 7 montres connectées de sport signées Garmin, Suunto et Amazfit sont en promo, avec jusqu’à 100 € de remise. Idéal pour se (re)mettre au sport ou gâter un coureur à Noël.
Que vous cherchiez à progresser sur 10 km, à suivre vos séances de natation ou simplement à bouger plus, ces montres font bien plus que donner l’heure. Elles comptent vos kilomètres, surveillent votre récupération et tiennent des jours sans recharge. Reste à trouver celle qui colle à votre pratique et à votre budget.
Les montres connectées en promo pour le Black Friday chez Amazon
- La Suunto Run à 149 € au lieu de 189,05 €
- L’Amazfit T-Rex 3 à 197,16 € au lieu de 299,90 €
- La Garmin vívoactive 6 à 213,74 € au lieu de 299,99 €
- La Suunto Race S à 249 € au lieu de 349 €
- L’Amazfit T-Rex 3 Pro à 299,24 € au lieu de 399,90 €
- La Suunto Vertical à 379 € au lieu de 479 €
- L’Amazfit Cheetah 2 Ultra à 509,92 € au lieu de 599,90 €
Suunto Run : à 149 €, la première vraie montre de coureur
Le piège, quand on débute, est d’acheter un bracelet d’activité qui compte les pas mais mesure mal un 10 km. La Suunto Run, testée par Clubic, règle la question : elle chute à 149 € au lieu de 189,05 €, soit 40 € de remise. Elle s’applique à six coloris.
Un GPS de gamme supérieure : la réception double bande, d’ordinaire réservée aux montres deux fois plus chères, garde des distances justes entre les immeubles et sous les arbres.
Courir sans téléphone : 4 Go de stockage pour la musique hors ligne et jusqu’à 12 jours d’autonomie, dans un boîtier pensé pour se faire oublier.
À savoir : 34 modes sportifs et pas de cartes embarquées. Elle est faite pour courir, pas pour partir en randonnée.
Amazfit T-Rex 3 : sous les 200 €, celle que l’on oublie de recharger
Certains veulent un coach, d’autres une montre qui tient. La T-Rex 3 appartient à la seconde famille : elle s’affiche à 197,16 € au lieu de 299,90 €, soit 93,74 € de remise. Pour qui randonne le week-end, nage l’été et ne veut pas penser au chargeur avant la fin du mois.
Près d’un mois d’autonomie : jusqu’à 27 jours annoncés, là où une montre connectée classique réclame sa prise en quelques jours.
Équipée pour l’extérieur : GPS double bande sur six systèmes satellites, cartes hors ligne, étanchéité 10 ATM et 170 modes sportifs.
À savoir : le boîtier de 48 mm est massif, et les analyses d’entraînement restent plus sommaires que chez Garmin ou Suunto.
Garmin vívoactive 6 : l’écosystème Garmin pour 214 €
Acheter une Garmin, c’est surtout entrer dans Garmin Connect, l’une des applications de suivi sportif les plus complètes du marché. La vívoactive 6 en est la porte d’entrée AMOLED : lancée au printemps 2025, elle passe à 213,74 € au lieu de 299,99 €. Légère, polyvalente et facile à prendre en main, elle convient à qui veut courir, nager et suivre son sommeil sans se perdre dans les réglages.
Un coach dans la montre : plans Garmin Coach pour la course, séances guidées et plus de 80 profils sportifs, de la natation au renforcement.
Discrète au quotidien : boîtier de 42 mm, écran AMOLED, musique embarquée et jusqu’à 11 jours d’autonomie.
À savoir : ni GPS multibande ni altimètre barométrique. Un coureur assidu ou un traileur regardera plus haut.
Suunto Race S : les cartes hors ligne pour 249 €
Avec la Race S, la carte s’invite au poignet. Cette montre de Suunto passe à 249 € au lieu de 349 €, soit 100 € de remise, sur cinq coloris. Elle conviendra à qui prépare un premier trail ou un triathlon et veut suivre un parcours sans sortir son téléphone.
Des cartes gratuites : la cartographie hors ligne se télécharge sans surcoût, associée à un GNSS double bande et un altimètre barométrique.
Un format accessible : boîtier compact, écran AMOLED tactile lisible en plein soleil et jusqu’à 13 jours d’autonomie.
À savoir : le transfert des cartes en Wi-Fi demande de la patience, et les fonctions connectées sont plus limitées que chez Garmin.
Amazfit T-Rex 3 Pro : titane et saphir juste sous les 300 €
Une montre de sport prend des coups, et c’est le verre qui trinque en premier. La T-Rex 3 Pro répond à ce problème précis avec des matériaux que l’on croise rarement à ce tarif : elle passe à 299,24 € au lieu de 399,90 €, soit 100,66 € de remise. Pour qui grimpe, bricole ou travaille dehors avec sa montre au poignet.
Faite pour durer : verre saphir et lunette en titane autour de l’écran AMOLED, étanchéité 10 ATM et plongée jusqu’à 45 m.
Une lampe torche intégrée : un détail sur le papier, vite indispensable pour finir une sortie de nuit ou monter une tente, avec jusqu’à 25 jours d’autonomie.
À savoir : elle coûte 100 € de plus que la T-Rex 3 pour des fonctions sportives quasi identiques. La différence se joue sur les matériaux.
Suunto Vertical : 100 € de moins sur la montre des très longues sorties
Passé 20 heures d’effort, la plupart des montres GPS rendent les armes. La Vertical a été conçue pour ce moment-là. Elle descend à 379 € au lieu de 479 €, soit 100 € de remise. Pour qui s’aligne sur un ultra, part en raid à ski ou enchaîne plusieurs jours d’itinérance.
Une autonomie d’expédition : plusieurs dizaines d’heures de suivi GPS double bande, de quoi boucler un ultra-trail sans batterie externe.
Pensée pour la montagne : cartes hors ligne gratuites, altimètre, baromètre et plus de 95 sports.
À savoir : son écran n’est pas AMOLED mais transflectif, parfait au soleil et terne en intérieur. Les 49 mm du boîtier s’adressent aux poignets larges.
Amazfit Cheetah 2 Ultra : le haut de gamme perd 90 € pour sa première promo
La Cheetah 2 Ultra, vitrine sportive d’Amazfit, n’avait encore jamais quitté son prix de 599,90 € : elle passe à 509,92 €. Elle s’adresse aux sportifs qui veulent une montre haut de gamme, avec boîtier en titane et verre saphir, sans payer le prix d’une Garmin Fenix.
Rien ne manque : boîtier titane de 47 mm, verre saphir, lampe torche, cartes, NFC et 64 Go de stockage.
Taillée pour l’endurance : jusqu’à 30 jours d’autonomie annoncés et plus de 180 modes sportifs, dont un mode dédié à l’HYROX.
À savoir : à ce prix, elle affronte des Garmin et des Suunto dont les outils d’analyse et la communauté ont plusieurs années d’avance.
Comment profiter des offres du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
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