Acheter une Garmin, c’est surtout entrer dans Garmin Connect, l’une des applications de suivi sportif les plus complètes du marché. La vívoactive 6 en est la porte d’entrée AMOLED : lancée au printemps 2025, elle passe à 213,74 € au lieu de 299,99 €. Légère, polyvalente et facile à prendre en main, elle convient à qui veut courir, nager et suivre son sommeil sans se perdre dans les réglages.