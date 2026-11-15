Sur un réseau public, le VPN de Surfshark se charge de chiffrer les données échangées entre l’appareil et le serveur auquel il est connecté. Cette action limite ainsi l’exposition de votre trafic aux autres utilisateurs du même réseau, et masque votre adresse IP publique. Le VPN donne accès à plus de 4 500 serveurs répartis dans 100 pays, pour localiser virtuellement votre connexion à l’étranger en cas de besoin. Autre point intéressant : un abonnement à Surfshark One permet d’utiliser le VPN du service sur un nombre illimité d’appareils compatibles.

Votre connexion est donc chiffrée et protégée, mais votre navigation, elle, peut encore présenter des faiblesses. C’est là qu’intervient CleanWeb, un outil dont le rôle consiste à bloquer les publicités intrusives, les outils de suivi et certains sites associés à des contenus malveillants. De quoi réduire votre exposition à certains pièges du Net qui peuvent s’avérer de plus en plus subtils.

Alternative ID, de son côté, offre une autre manière de limiter le partage de données. L’outil génère une identité en ligne et une adresse électronique relais qui redirige les messages vers votre boîte mail principale. Cela vous évite de donner trop d’informations sur vous lorsque vous vous inscrivez sur certains sites qui n’ont pas besoin de tout savoir.