Le Black Friday n’est pas seulement l’occasion de changer de smartphone ou d’acheter un nouveau casque de gaming : cela peut aussi être le bon moment pour vous doter d’une suite de sécurité comprenant un VPN et des outils pour protéger votre vie privée. Surfshark profite de l’événement pour proposer sa suite One à l’équivalent de 2,49 € par mois, avec sept jours d’essai offerts.
L’utilisation d’un antivirus peut vous sembler désuète aujourd’hui. En réalité, tout dépend du programme et des outils que vous utilisez en parallèle. Chez Surfshark, la suite Surfshark One associe un VPN à un antivirus et à d’autres services destinés à protéger votre connexion, votre vie privée et vos données personnelles. À l’occasion du Black Friday, l’abonnement à Surfshark One revient à 2,49 € par mois. Voici pourquoi il peut vous être utile pour sécuriser les appareils de votre foyer.
Le VPN, une bonne base qui ne protège pas de tout
Sur un réseau public, le VPN de Surfshark se charge de chiffrer les données échangées entre l’appareil et le serveur auquel il est connecté. Cette action limite ainsi l’exposition de votre trafic aux autres utilisateurs du même réseau, et masque votre adresse IP publique. Le VPN donne accès à plus de 4 500 serveurs répartis dans 100 pays, pour localiser virtuellement votre connexion à l’étranger en cas de besoin. Autre point intéressant : un abonnement à Surfshark One permet d’utiliser le VPN du service sur un nombre illimité d’appareils compatibles.
Votre connexion est donc chiffrée et protégée, mais votre navigation, elle, peut encore présenter des faiblesses. C’est là qu’intervient CleanWeb, un outil dont le rôle consiste à bloquer les publicités intrusives, les outils de suivi et certains sites associés à des contenus malveillants. De quoi réduire votre exposition à certains pièges du Net qui peuvent s’avérer de plus en plus subtils.
Alternative ID, de son côté, offre une autre manière de limiter le partage de données. L’outil génère une identité en ligne et une adresse électronique relais qui redirige les messages vers votre boîte mail principale. Cela vous évite de donner trop d’informations sur vous lorsque vous vous inscrivez sur certains sites qui n’ont pas besoin de tout savoir.
Surfshark One, une solution multiplateforme
En complément de ces outils, Surfshark One comprend un antivirus qui peut être installé sur les appareils fonctionnant sous Windows, macOS et Android. Vous pouvez en équiper jusqu’à cinq appareils. L’antivirus propose une surveillance en temps réel et des analyses complètes ou ciblées, selon le système. Sur ordinateur, les fichiers suspects peuvent être placés en quarantaine ou supprimés.
Enfin, Surfshark Alert s’intéresse aux données qui ont potentiellement déjà fuité. Pour l’utiliser, il vous suffit d’y entrer les informations concernant vos adresses électroniques, vos cartes bancaires et vos documents d’identité. L’outil surveille les fuites en ligne, notamment sur le dark web et, s’il trouve une correspondance avec vos données, vous êtes immédiatement alerté afin de prendre les mesures qui s’imposent.
Un abonnement longue durée à moins de 68 € HT
L’offre Black Friday Surfshark One commence par sept jours d’essai gratuit, réservés aux nouveaux clients. Un moyen de paiement est demandé, sans débit immédiat. Vous pouvez tester la suite sur trois appareils et annuler avant la fin pour éviter la facturation.
Si vous conservez l’abonnement, 67,23 € hors taxes sont facturés en une fois après l’essai. La TVA s’ajoute au moment du paiement. Cette somme couvre 27 mois : 24 payants et trois offerts. Surfshark One revient ainsi à l’équivalent de 2,49 € HT par mois sur cette première période : de quoi profiter d’un VPN et d’outils de protection complémentaires pour équiper tout votre foyer sans vous ruiner.