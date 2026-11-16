Amazon dégaine ses promos avant même le Black Friday du 27 novembre, et les prix bougent d’un jour à l’autre. Nous avons relevé 30 offres tech le 16 novembre, de 17 % à 56 % de remise sur le prix barré, classées par catégorie pour retrouver vite ce qui vous intéresse.
Cette sélection s’ouvre sur les cinq produits que nous avons testés, avant de passer à ceux que nous n’avons pas eus entre les mains. Elle va du smartphone à la TV OLED, en passant par l’audio, la maison, la liseuse, l’écran et le PC, avec des remises de 17 % à 56 % sur le prix barré affiché par Amazon. La plus forte économie en euros revient à l’ASUS ROG Strix G18, 600 € de moins, la plus forte en pourcentage au casque Sonos Ace, -56 %.
Smartphones, montres et tablettes 📱⌚
- Google Pixel 11 256 Go à 649 € au lieu de 999 € (-35 %)
- Google Pixel 11 Pro 256 Go à 899 € au lieu de 1 199 € (-25 %)
- Xiaomi 17T Pro 12 + 256 Go à 653 € au lieu de 903 € (-28 %)
- Google Pixel Watch 5 41 mm Wi-Fi à 349 € au lieu de 419 € (-17 %)
TV et vidéo 📺
- TV OLED Samsung 55S85H 55 pouces à 899 € au lieu de 1 495,20 € (-40 %)
- TV Philips Ambilight 65PUS8200 65 pouces à 446 € au lieu de 699 € (-36 %)
- TV Xiaomi F Pro 65 pouces QLED à 399 € au lieu de 599 € (-33 %)
Audio : casques, écouteurs, enceintes et barres de son 🎧
- Casque Sonos Ace à 199 € au lieu de 449 € (-56 %)
- Enceinte Ultimate Ears Wonderboom 4 à 49,99 € au lieu de 99,99 € (-50 %)
- Écouteurs Huawei FreeBuds SE 5 Max à 49,99 € au lieu de 79,99 € (-38 %)
- Barre de son Sonos Beam Gen 2 à 349 € au lieu de 499 € (-30 %)
Aspirateurs et robots 🤖
- Robot aspirateur laveur Dreame X60 Pro Ultra Complete à 999 € au lieu de 1 499 € (-33 %)
- Aspirateur balai Dyson V8 Origin à 229 € au lieu de 379 € (-40 %)
PC portables 💻
- PC portable ASUS TUF Gaming A17 17,3 pouces à 899,99 € au lieu de 1 299,99 € (-31 %)
- PC portable ASUS ROG Strix G18 18 pouces à 2 599,99 € au lieu de 3 199,99 € (-19 %)
Écrans et périphériques PC 🖥️
- Écran gaming incurvé MSI MAG 242CA 23,6 pouces à 85,49 € au lieu de 129,99 € (-34 %)
- Écran Lenovo Legion 27Q-10 QD-OLED à 329,90 € au lieu de 479 € (-31 %)
- Écran gaming MSI MAG 274QPA QD-OLED 26,5 pouces à 349,99 € au lieu de 499,99 € (-30 %)
- Webcam Ugreen 2K à 23,94 € au lieu de 34,99 € (-32 %)
- Souris Logitech MX Master 3S (Graphite) à 79,99 € au lieu de 99,99 € (-20 %)
- Lunettes AR XREAL 1S à 355 € au lieu de 469 € (-24 %)
Liseuses 📚
- Liseuse Kindle Colorsoft 16 Go à 164,99 € au lieu de 299,99 € (-45 %)
- Liseuse Kindle 16 Go (nouvelle génération) à 139,99 € au lieu de 174,99 € (-20 %)
Maison, cuisine et bien-être 🏠
- Ventilateur de plafond Cecotec EnergySilence à 68,90 € au lieu de 99,90 € (-31 %)
- Ninja CREAMi Scoop & Swirl à 249,99 € au lieu de 349,99 € (-29 %)
- Serrure connectée Nuki Smart Lock Go + Keypad à 159 € au lieu de 209 € (-24 %)
- Réveil connecté Amazon Echo Time à 159,99 € au lieu de 214,99 € (-26 %)
- Brosse à dents Laifen Wave Pro (ABS) à 79,99 € au lieu de 99,99 € (-20 %)
Énergie et batteries 🔋
- Station d’énergie portable Bluetti Elite 30 V2 + 100W (288 Wh) à 369 € au lieu de 548 € (-33 %)
- Batterie externe INIU 20 000 mAh 45 W à 28,49 € au lieu de 36,99 € (-23 %)
Google Pixel 11 : 350 € de remise sur le smartphone noté 8/10, à 649 €
Notre test du Google Pixel 11 lui a attribué 8/10. Son écran OLED de 6,3 pouces à 120 Hz monte jusqu’à 3 000 nits, et il a tenu 17 h 43 au test d’autonomie PCMark, pour 197 g sur la balance. Cette version 256 Go Noir Volcanique est vendue et expédiée par Amazon.
✅ Points forts
- Une autonomie solide : 17 h 43 au test PCMark lors de notre test.
- Un écran très lumineux : OLED de 6,3 pouces à 120 Hz, jusqu’à 3 000 nits en pic.
- À savoir : pas d’écran LTPO, et le GPU perd près de la moitié de ses performances après quelques minutes de jeu intensif.
Google Pixel 11 Pro : 300 € de remise sur le Pro au format compact, à 899 €
Notre test du Google Pixel 11 Pro lui a donné 8/10. Il garde la diagonale de 6,3 pouces du Pixel 11, mais son OLED à 120 Hz grimpe à 3 600 nits en HDR, et sa batterie atteint 4 850 mAh. La charge plafonne en revanche à 30 W, soit 50 % en 30 minutes.
✅ Points forts
- Un écran encore plus lumineux : jusqu’à 3 600 nits en HDR, contre 3 000 sur le Pixel 11.
- Une grosse batterie pour le format : 4 850 mAh dans un châssis de 6,3 pouces.
- À savoir : certaines fonctions d’IA annoncées par Google ne sont pas disponibles en France.
Sonos Ace : 250 € de remise sur le casque à réduction de bruit, à 199 €
Notre test du Sonos Ace en a fait un premier casque presque parfait : l’isolation est très poussée dès les basses fréquences, et nous avons mesuré 30 h 30 d’autonomie sous aptX HD. Il peut aussi recevoir le son Atmos d’une barre de son Sonos compatible. Ce test date de 2024.
✅ Points forts
- Une isolation bluffante : une vraie bulle de silence, notamment en avion ou en ville, dans notre test.
- Une autonomie confirmée : 30 h 30 mesurées sous aptX HD, pour 30 h annoncées.
- À savoir : il pèse 312 g, contre 254 g pour le Sony WH-1000XM5, et il devient moins confortable sur de très longues sessions d’écoute.
Dreame X60 Pro Ultra Complete : 500 € de remise sur le robot à serpillière extensible, à 999 €
Notre test du Dreame X60 Pro Ultra Complete a mis en avant sa serpillière UltraExtend, qui se déploie sur 18 cm pour atteindre les coins et le dessous des meubles, et son moteur de 42 000 Pa. Le robot lave bien, y compris les taches incrustées, même s’il a fallu repasser derrière lui sur une sauce très incrustée.
✅ Points forts
- Une serpillière qui va partout : un bras à double articulation, jusqu’à 18 cm de débattement, qui nettoie sous la chaise de bureau ou le long du meuble à chaussures.
- Une recharge express : 24 % de batterie récupérés en 5 minutes, recharge complète en deux heures environ.
- À savoir : le bras s’étend à chaque détection, et la brosse à plinthes reste, selon notre test, plus un gadget qu’un vrai plus.
Ultimate Ears Wonderboom 4 : 50 € de remise sur l’enceinte baroudeuse, à 49,99 €
Notre test de l’Ultimate Ears Wonderboom 4 la décrit comme une excellente enceinte baroudeuse, qui passe enfin à l’USB-C. Son son à 360 degrés occupe bien la pièce, et nous avons dépassé l’autonomie annoncée de 14 heures de 50 à 90 minutes.
✅ Points forts
- Une enceinte qui flotte : certifiée IP67, elle supporte 30 minutes d’immersion à 1 mètre de profondeur.
- Une autonomie au-dessus des promesses : 14 heures annoncées, 50 à 90 minutes de plus dans notre test.
- À savoir : elle manque un peu de coffre dans les basses, n’a pas d’application et ne gère que les codecs SBC et AAC.
Samsung 55S85H : un OLED 4K à 120 Hz avec 596,20 € de remise, à 899 €
Ce téléviseur OLED de 55 pouces passe en 4K à 120 Hz, avec une optimisation automatique des réglages selon le jeu, l’assistant Vision AI Companion et le son 3D OTS Lite. Il est livré avec une télécommande solaire. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un OLED pensé pour le jeu : 4K à 120 Hz, faible latence et réglages ajustés automatiquement selon le jeu, d’après la fiche Amazon.
- Un son qui suit l’action : la technologie OTS Lite diffuse un son 3D autour de l’écran, selon Samsung.
- À savoir : le prix barré de 1 495,20 € est le prix conseillé affiché par Amazon, et nous n’avons pas testé ce modèle.
Dyson V8 Origin : 150 € de remise sur l’aspirateur balai léger, à 229 €
Le V8 Origin annonce 130 AW de puissance d’aspiration et jusqu’à 40 minutes d’autonomie pour environ 2,5 kg. Sa brosse Motorbar anti-enchevêtrement vise les poils d’animaux, et son collecteur sans sac de 0,54 L se vide d’un geste. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un modèle léger : environ 2,5 kg, avec un tube que l’on retire pour passer en aspirateur à main.
- Pensé pour les poils d’animaux : la brosse Motorbar anti-enchevêtrement envoie cheveux et poils dans le collecteur, selon Dyson.
- À savoir : la charge complète prend jusqu’à 5 heures, et les 40 minutes d’autonomie sont une valeur annoncée par Dyson.
Kindle Colorsoft 16 Go : 135 € de remise sur la liseuse couleur d’Amazon, à 164,99 €
Notre test de la Kindle Colorsoft portait sur la version Signature Edition : il a salué sa gestion de la rémanence, meilleure que celle des autres liseuses couleur testées, avec quasiment aucune image fantôme. La version 16 Go de cette offre est un modèle différent, que nous n’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un écran couleur sans fantômes : sur la Signature Edition testée, la rémanence est quasi absente, même sur des livres entièrement coloriés.
- Une liseuse Kindle simple : interface claire et pages qui se tournent presque instantanément, selon notre test de la Signature Edition.
- À savoir : l’écran couleur est à 150 ppp, et notre test jugeait ce format de 7 pouces peu adapté aux BD et aux comics.
Philips Ambilight 65PUS8200 : 253 € de remise sur la TV 4K de 65 pouces, à 446 €
Cette TV 4K de 65 pouces reprend l’Ambilight de Philips, des LED intégrées qui prolongent les couleurs de l’image autour de l’écran, avec le Dolby Atmos et la plateforme Titan OS. Elle est compatible Alexa et l’assistant Google. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- L’Ambilight : des LED intégrées réagissent aux images pour agrandir visuellement l’écran, d’après Philips.
- Titan OS et Dolby Atmos : l’interface de Philips et des effets sonores tout autour de vous, selon la fiche Amazon.
- À savoir : c’est une dalle LED 4K, pas un OLED, et nous ne l’avons pas testée.
Xiaomi TV F Pro 65 pouces : 200 € de remise sur la TV QLED 4K sous Fire TV, à 399 €
Cette TV 4K QLED de 65 pouces fonctionne sous Fire TV, avec Alexa intégrée, le HDR10+ et un mode Filmmaker. Elle accepte aussi AirPlay pour diffuser depuis un iPhone, un iPad ou un Mac. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- Un QLED 4K : HDR10+ et mode Filmmaker, selon la fiche Amazon.
- Fire TV et Alexa : Netflix, Prime Video ou Disney+ directement depuis l’écran d’accueil.
- À savoir : le prix barré de 599 € est l’ancien prix affiché par Amazon, et nous n’avons pas testé ce modèle.
Black Friday 2026 : chez Amazon, les remises ont déjà commencé
Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre, et le Cyber Monday le lundi 30. Amazon n’a pas attendu ces dates : plusieurs offres de cette sélection portent déjà un badge « Offre Pré-Black Friday » ou « Offre à durée limitée ». Les prix ont été relevés le 16 novembre et peuvent encore bouger d’ici la fin du mois. Pour suivre les nouvelles baisses sans y passer vos soirées, notre page Black Friday réunit chaque jour les offres retenues par la rédaction.
Comment lire une promo Amazon avant de cliquer ?
Regardez d’abord le prix barré : sur Amazon, c’est tantôt le prix conseillé par le fabricant, tantôt un ancien prix, et la remise se calcule sur ce repère. Vérifiez ensuite qui vend et expédie le produit, car les conditions de livraison et de retour changent d’un vendeur à l’autre. Comparez enfin la version exacte, avec sa mémoire ou sa taille d’écran, plutôt que le seul nom du modèle. Pour un smartphone, une bonne note en test pèse plus qu’un fort pourcentage, et nos tests de smartphones aident à faire le tri.
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