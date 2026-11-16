Cette sélection s’ouvre sur les cinq produits que nous avons testés, avant de passer à ceux que nous n’avons pas eus entre les mains. Elle va du smartphone à la TV OLED, en passant par l’audio, la maison, la liseuse, l’écran et le PC, avec des remises de 17 % à 56 % sur le prix barré affiché par Amazon. La plus forte économie en euros revient à l’ASUS ROG Strix G18, 600 € de moins, la plus forte en pourcentage au casque Sonos Ace, -56 %.