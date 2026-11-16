Amazon n’attend pas le Black Friday pour faire passer le Sonos Ace sous la barre des 200 €. Le casque est affiché à 199 € au lieu de 449 €, prix conseillé indiqué par Amazon, et notre test lui avait attribué 9/10 en juin 2024, avec trois réserves : des aigus inégaux, des voix en retrait et un poids élevé.
Premier casque de la marque, le Sonos Ace réunit une réduction de bruit active, le Bluetooth multipoint et un audio spatial Dolby avec suivi dynamique des mouvements de la tête. Amazon le vend 199 € au lieu de 449 € dans sa version noire, soit 56 % de remise au titre de son offre Pré-Black Friday.
Sonos a depuis lancé l’Ace Ultra, un modèle plus récent, et notre test de l’Ace date de juin 2024. Voyons si ce casque, que nous avions jugé « presque parfait », vaut ce prix selon votre usage.
Le casque Bluetooth Sonos Ace à réduction de bruit est affiché à 199 € au lieu de 449 € sur Amazon, dans sa version noire.
Pourquoi choisir le Sonos Ace ?
- Une isolation qui compte en déplacement : notre test juge l’isolation phonique excellente, notamment dans les basses fréquences. Dans un train ou un open space, c’est ce qui sépare un fond sonore subi d’un fond sonore oublié.
- Trente heures sans chercher la prise : Sonos annonce 30 heures d’autonomie avec la réduction de bruit, et nous avons mesuré 30 h 30 en aptX HD. Cela représente un mois de trajets d’une heure par jour avant de recharger.
- Le cinéma à la maison : relié à une barre de son Sonos compatible, le casque reçoit un flux Dolby Atmos avec un suivi de la tête que notre test juge presque aussi réussi que celui d’Apple. La fonction reste réservée aux foyers déjà équipés Sonos.
Du trajet quotidien au film du soir
Le Sonos Ace se montre d’abord à l’aise en mobilité. Il se connecte à deux appareils en multipoint, accepte l’AAC, l’aptX, l’aptX HD et l’aptX Adaptive, et offre un kit mains libres que notre test du Sonos Ace juge très bon, avec une voix claire et détaillée. À la maison, le suivi de la tête rend l’audio spatial plus naturel devant un film, à condition de posséder une barre de son Sonos compatible. Sans elle, vous profitez d’un casque Bluetooth classique, mais bien isolé.
Le son plaira à ceux qui aiment des basses légèrement mises en avant et une scène large. Les aigus restent inégaux et les voix en retrait, un point à écouter avant d’acheter si vous écoutez surtout de la musique vocale. Le poids compte aussi : 312 g, contre 254 g pour le Sony WH-1000XM5 et 252 g pour le Bose QC Ultra Headphones, ce qui rend le casque moins confortable sur les très longues sessions d’écoute.
Face aux casques Bluetooth plus récents
Notre test date de juin 2024 et Sonos a depuis lancé l’Ace Ultra : l’Ace est donc plus ancien que le casque actuel de la marque. Pour le situer face aux références du moment, comme le Sony WH-1000XM6 qui figure dans notre comparatif des meilleurs casques Bluetooth, mieux vaut regarder ce que vous en attendez. Sans produit Sonos, l’atout du suivi de la tête devant la télévision disparaît, et le choix se joue sur l’isolation, l’autonomie et le prix. Avec une barre de son Sonos compatible, il se justifie davantage.
✅ Les points forts
- Isolation phonique jugée excellente par notre test
- Autonomie annoncée à 30 heures avec réduction de bruit, 30 h 30 mesurées en aptX HD
- Immersion Dolby Atmos avec suivi de la tête, depuis une barre de son Sonos compatible
- Très bon kit mains libres et bonne qualité de fabrication
❌ Les limites
- Poids de 312 g, supérieur à la moyenne
- Aigus peu linéaires et voix en retrait
- Casque non pliable, application aux réglages limités (égaliseur à trois bandes)
- Modèle plus ancien que l’Ace Ultra
Le tarif de 199 € concerne la version noire du Sonos Ace, dans le cadre de l’offre Pré-Black Friday : vérifiez-le sur la fiche Amazon avant de commander.
À 199 €, le Sonos Ace coûte 250 € de moins que son prix conseillé de 449 €, soit 56 % de remise. Notre note de 9/10 repose sur une isolation, une autonomie et une construction solides, nuancées par un son que nous avions trouvé inégal dans les aigus. Le casque convient bien aux trajets, aux appels et aux films devant une barre de son Sonos.
Passez votre chemin si vous cherchez le modèle le plus récent de la marque, si 312 g vous gênent en écoute prolongée ou si vous écoutez surtout des voix. Si vous possédez déjà une barre de son Sonos compatible, c’est là que ce casque prend tout son sens ; sans elle, comparez-le d’abord aux autres modèles de la catégorie.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
- Promo stockage en ligne : pCloud brade son Pack 3en1 à vie à 579 € au lieu de 1 517 €
- ExpressVPN à 2,49 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts pour le Black Friday (-80%)
- CyberGhost VPN à 2,19 €/mois, Black Friday en avant-première (-82%)
- Offre spéciale Black Friday : -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 5,91 €, + 3 mois offerts
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 3,21 €/mois pendant 2 ans (-30 %)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleures IA, à moins de 40 $
- Promo Verisure : 3 mois d'abonnement à la télésurveillance Offerts + Serrure connectée offerte
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X, n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.