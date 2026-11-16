Le Sonos Ace se montre d’abord à l’aise en mobilité. Il se connecte à deux appareils en multipoint, accepte l’AAC, l’aptX, l’aptX HD et l’aptX Adaptive, et offre un kit mains libres que notre test du Sonos Ace juge très bon, avec une voix claire et détaillée. À la maison, le suivi de la tête rend l’audio spatial plus naturel devant un film, à condition de posséder une barre de son Sonos compatible. Sans elle, vous profitez d’un casque Bluetooth classique, mais bien isolé.

Le son plaira à ceux qui aiment des basses légèrement mises en avant et une scène large. Les aigus restent inégaux et les voix en retrait, un point à écouter avant d’acheter si vous écoutez surtout de la musique vocale. Le poids compte aussi : 312 g, contre 254 g pour le Sony WH-1000XM5 et 252 g pour le Bose QC Ultra Headphones, ce qui rend le casque moins confortable sur les très longues sessions d’écoute.