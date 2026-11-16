Au quotidien, le MacBook Air M5 vise la bureautique, la navigation, la visio et les études. L’autonomie mesurée tourne autour de 10 heures en usage mixte et de 12 heures en lecture vidéo, soit une heure de moins que sur le M4 dans ce test. Son processeur domine la concurrence en mono-cœur, mais il se montre moins à l’aise en multicœur face aux puces à 16 cœurs de certains PC Windows. Ces mesures viennent de la version 1 To et GPU 10 cœurs de notre test du MacBook Air M5, et non de la version 512 Go de l’offre.

Ce Mac convient à l’étudiant, au télétravailleur ou à quiconque veut un portable fin, d’à peine plus de 1,2 kg pour 11,3 mm d’épaisseur. La retouche photo et le montage vidéo occasionnel restent à sa portée. Il convient moins à ceux qui enchaînent les calculs lourds, car nous avons relevé une légère baisse de performance sous charge prolongée, ni à ceux qui tiennent au 120 Hz, absent ici.