À onze jours du Black Friday, fixé au 27 novembre, la Fnac affiche le MacBook Air 13 pouces M5 à 1 199 € au lieu de 1 399 €, alors qu’Apple a relevé ses prix. Notre test, noté 8/10, porte sur une version plus chère que celle de l’offre.
Le MacBook Air 13 pouces associe la puce M5, avec 10 cœurs de processeur et 8 cœurs graphiques, à 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage, ici dans le coloris Minuit. La Fnac l’affiche à 1 199 € au lieu de 1 399 €, soit -14 % sur son prix barré, Apple ayant relevé ses prix. Cdiscount la proposait au même tarif lors de notre relevé du 16 novembre. Cette configuration à 16 Go de mémoire vise surtout la bureautique, les études et la création légère.
Le MacBook Air 13 pouces M5 (16 Go, 512 Go, Minuit) est affiché à 1 199 € chez la Fnac, contre 1 399 € barrés, soit -14 % selon le marchand.
Pourquoi choisir le MacBook Air 13 pouces M5 ?
- Un ultraportable sans ventilateur : la puce M5 travaille sans bruit, ce qui compte en bibliothèque, en réunion ou dans le train.
- Un SSD enfin rapide : ses vitesses de lecture et d’écriture doublent par rapport aux anciens modèles, ce qui profite aux gros fichiers et aux exports, avec plus de stockage à tarif inchangé.
- Un écran et un clavier solides : la dalle IPS de 13,6 pouces monte à 500 cd/m² et reste bien calibrée en DCI-P3, tandis que le duo clavier et trackpad reste l’un des points forts de la machine.
Bureautique, cours et montage léger : ce que fait cette machine
Au quotidien, le MacBook Air M5 vise la bureautique, la navigation, la visio et les études. L’autonomie mesurée tourne autour de 10 heures en usage mixte et de 12 heures en lecture vidéo, soit une heure de moins que sur le M4 dans ce test. Son processeur domine la concurrence en mono-cœur, mais il se montre moins à l’aise en multicœur face aux puces à 16 cœurs de certains PC Windows. Ces mesures viennent de la version 1 To et GPU 10 cœurs de notre test du MacBook Air M5, et non de la version 512 Go de l’offre.
Ce Mac convient à l’étudiant, au télétravailleur ou à quiconque veut un portable fin, d’à peine plus de 1,2 kg pour 11,3 mm d’épaisseur. La retouche photo et le montage vidéo occasionnel restent à sa portée. Il convient moins à ceux qui enchaînent les calculs lourds, car nous avons relevé une légère baisse de performance sous charge prolongée, ni à ceux qui tiennent au 120 Hz, absent ici.
Face aux ultraportables Windows et aux autres marchands
Le MacBook Air M5 n’est pas seul sur ce segment. Dans notre comparatif des meilleurs PC portables, le Dell XPS 14 prend la tête avec une autonomie de 12 à 17 heures et un écran OLED en option, tandis que l’Acer Aspire 14 AI joue la carte de l’accessibilité. Le Mac se distingue par son silence, sa finition et sa puissance mono-cœur, pas par l’autonomie. Chez Cdiscount, le prix relevé le 16 novembre est le même : le marchand se choisit donc sur le service plutôt que sur le tarif.
✅ Les points forts
- Puce M5 sans ventilateur, donc silencieuse
- SSD deux fois plus rapide que sur les anciens modèles
- Écran IPS de 500 cd/m², bien calibré en DCI-P3
- Clavier et trackpad excellents
- Léger : à peine plus de 1,2 kg
❌ Les limites
- Autonomie en baisse : 10 à 12 heures mesurées
- Chauffe plus marquée que sur le M4, jusqu’à 51 °C au point le plus chaud
- Écran limité à 60 Hz
- Très peu de nouveautés de design depuis 2022
Le MacBook Air 13 pouces M5 (16 Go, 512 Go, Minuit) est affiché à 1 199 € chez la Fnac, contre 1 399 € barrés, soit -14 % selon le marchand.
À 1 199 €, le MacBook Air 13 pouces M5 16/512 Go reste un excellent ultraportable : notre test lui attribue 8/10 et le range parmi les meilleurs du marché. Apple ayant relevé ses prix, les 200 € de remise affichés par la Fnac ramènent la machine sous son tarif actuel, et Cdiscount affiche le même prix. Seule réserve : notre test porte sur la version 1 To, pas sur celle de l’offre.
L’achat se justifie si vous cherchez un portable fin, silencieux et fiable pour travailler ou étudier, et si le coloris Minuit vous convient. Si vous pouvez attendre, les offres du Black Friday peuvent encore évoluer, sans aucune garantie. Une baisse sous 1 199 € serait le signal à guetter, et les amateurs de calcul lourd ou de jeu soutenu regarderont plutôt du côté des PC Windows.
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