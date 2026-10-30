Côté contenus, le HDR10+, le HLG, le Dolby Atmos et le DTS:X couvrent une bonne partie des films et séries proposés en streaming. Titan OS donne accès à Netflix, Disney+, Prime Video ou YouTube, et le HbbTV ouvre les services interactifs des chaînes de la TNT. La fonction Vocal Boost met les dialogues en avant, utile quand un film alterne scènes d’action et répliques murmurées. Pour plus d’ampleur, la prise HDMI eARC accueille une barre de son.

Ce modèle parle d’abord aux familles où tout le monde n’entend pas de la même façon, et aux foyers qui mélangent appareils Apple, Google et Amazon. Les joueurs occasionnels y trouvent l’ALLM, qui bascule seul en mode jeu, et le VRR, qui limite les saccades. Les joueurs exigeants, eux, buteront sur la dalle 60 Hz : les modes 120 images par seconde des PS5 et Xbox Series tourneront à 60. Nous n’avons pas encore testé ce téléviseur, ces éléments reposent sur sa fiche technique.