Avec les soirées d’automne, un écran qui éclaire aussi le mur peut changer l’ambiance des séances films au salon. Le Philips 55PQS8501, modèle 2026 doté de l’Ambilight trois côtés, passe à 479 € chez Boulanger au lieu de 549 €, mais sa dalle 60 Hz le destine davantage aux cinéphiles qu’aux joueurs exigeants.
Le Philips 55PQS8501 est la version 55 pouces de la gamme PQS8501, une série de téléviseurs QLED 4K lancée en 2026 et déclinée du 43 au 85 pouces. Boulanger le propose à 479 € au lieu de 549 €, soit 70 € de remise sur ce modèle encore récent. Son argument principal ne tient pas tant à la dalle qu’à ce qui l’entoure : l’Ambilight sur trois côtés et une partie audio pensée pour l’écoute au casque. Il vise donc les foyers qui regardent surtout des films et des séries le soir, plutôt que les joueurs en quête de 120 images par seconde.
Le téléviseur Philips 55PQS8501 descend à 479 € au lieu de 549 € chez Boulanger, Ambilight trois côtés compris.
Pourquoi choisir le Philips 55PQS8501 ?
- Une image qui déborde sur le mur : des LED à l’arrière reprennent en temps réel les couleurs affichées, ce qui adoucit le contraste entre un écran lumineux et un mur sombre le soir.
- Le casque sans imposer son volume : le son du casque se règle à part de celui des haut-parleurs, et Auracast permet de l’envoyer vers plusieurs récepteurs Bluetooth compatibles. Une personne qui entend moins bien peut ainsi monter le son sans gêner le reste du salon.
- Une maison connectée sans exclusive : AirPlay 2, Apple Home, Google Home, Alexa et Matter sont pris en charge, si bien que chacun garde ses habitudes, qu’il utilise un iPhone ou un smartphone Android.
Un écran taillé pour les soirées films et séries
Côté contenus, le HDR10+, le HLG, le Dolby Atmos et le DTS:X couvrent une bonne partie des films et séries proposés en streaming. Titan OS donne accès à Netflix, Disney+, Prime Video ou YouTube, et le HbbTV ouvre les services interactifs des chaînes de la TNT. La fonction Vocal Boost met les dialogues en avant, utile quand un film alterne scènes d’action et répliques murmurées. Pour plus d’ampleur, la prise HDMI eARC accueille une barre de son.
Ce modèle parle d’abord aux familles où tout le monde n’entend pas de la même façon, et aux foyers qui mélangent appareils Apple, Google et Amazon. Les joueurs occasionnels y trouvent l’ALLM, qui bascule seul en mode jeu, et le VRR, qui limite les saccades. Les joueurs exigeants, eux, buteront sur la dalle 60 Hz : les modes 120 images par seconde des PS5 et Xbox Series tourneront à 60. Nous n’avons pas encore testé ce téléviseur, ces éléments reposent sur sa fiche technique.
Ce qu’il faut accepter face aux autres 55 pouces
Face aux téléviseurs de prix voisin, le 55PQS8501 se distingue moins par sa dalle que par son Ambilight et sa polyvalence en maison connectée. Il fait l’impasse sur le Dolby Vision, sa fiche ne citant que le HDR10, le HDR10+ et le HLG, et sur le 120 Hz. Ses haut-parleurs de 2 x 10 W restent modestes pour cette taille. Pour le confronter à des Mini-LED plus lumineux ou à des OLED, notre sélection des meilleurs TV 4K réunit les modèles passés entre nos mains.
✅ Les points forts
- Ambilight sur trois côtés, avec des modes dédiés au jeu et à la musique
- Volume du casque indépendant, Auracast et Vocal Boost pour les dialogues
- HDR10+, Dolby Atmos et DTS:X pris en charge
- Compatible AirPlay 2, Apple Home, Google Home, Alexa et Matter
- Trois prises HDMI 2.1 avec ALLM, VRR et eARC
❌ Les limites
- Dalle limitée à 60 Hz, sans mode 120 images par seconde sur console
- Pas de prise en charge du Dolby Vision
- Son de 2 x 10 W, à compléter par une barre de son pour plus d’ampleur
- Classe énergétique F en SDR et G en HDR
Avant de valider la commande chez Boulanger, vérifiez la largeur de votre meuble : les pieds du Philips 55PQS8501 sont espacés de 795 mm.
À 479 €, le Philips 55PQS8501 s’adresse à ceux qui veulent un grand écran agréable pour les soirées films, avec une ambiance lumineuse qui reste sa vraie signature. Ses autres atouts sont pratiques : volume du casque indépendant, compatibilité avec les grands écosystèmes de la maison connectée et HDMI 2.1 pour brancher une console. Les 70 € de remise le font passer sous les 500 €, une option sérieuse si votre budget s’arrête là.
Les joueurs qui visent le 120 Hz, comme les cinéphiles attachés au Dolby Vision, ont intérêt à regarder ailleurs. Si vous comptez sur les haut-parleurs intégrés pour remplir une grande pièce, prévoyez aussi une barre de son dans le budget. Pour un usage familial centré sur le streaming, la TNT et quelques parties en 4K à 60 images par seconde, il coche en revanche les bonnes cases, sous réserve d’une qualité d’image que nous n’avons pas encore pu juger.
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