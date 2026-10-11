Comme nous l’avions relevé à l’annonce des prix 2026, le Neo QLED occupe désormais le milieu de gamme LCD de Samsung, sous les nouveaux MicroRGB. Le QN82H y joue la carte de la grande diagonale. Le Samsung Neo QLED TQ75QN82H est proposé à 1 499 € à la Fnac, qui le vend directement, au lieu de 1 799 €, son prix le plus bas des 30 derniers jours affiché par l’enseigne, soit 300 € d’écart (-16 %).

L’offre parlera surtout aux joueurs équipés de plusieurs machines et aux amateurs de sport qui regardent la télévision dans une pièce lumineuse. Les cinéphiles qui privilégient la projection en pièce sombre auront, eux, des raisons d’hésiter.