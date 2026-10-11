Modèle 2026 de la gamme Neo QLED, le QN82H de Samsung associe un rétroéclairage Mini LED, quatre ports HDMI 2.1 et un affichage jusqu’à 144 Hz, sans prendre en charge le Dolby Vision. Voici à qui s’adresse sa version 75 pouces, et ce qu’il faut savoir avant de lui confier le salon.
Comme nous l’avions relevé à l’annonce des prix 2026, le Neo QLED occupe désormais le milieu de gamme LCD de Samsung, sous les nouveaux MicroRGB. Le QN82H y joue la carte de la grande diagonale. Le Samsung Neo QLED TQ75QN82H est proposé à 1 499 € à la Fnac, qui le vend directement, au lieu de 1 799 €, son prix le plus bas des 30 derniers jours affiché par l’enseigne, soit 300 € d’écart (-16 %).
L’offre parlera surtout aux joueurs équipés de plusieurs machines et aux amateurs de sport qui regardent la télévision dans une pièce lumineuse. Les cinéphiles qui privilégient la projection en pièce sombre auront, eux, des raisons d’hésiter.
Le téléviseur Samsung Neo QLED TQ75QN82H de 75 pouces est à 1 499 € au lieu de 1 799 € à la Fnac.
Pourquoi choisir le Samsung Neo QLED TQ75QN82H ?
- Quatre entrées prêtes pour le jeu : ses quatre ports HDMI 2.1 acceptent le VRR et la FreeSync Premium Pro, avec un affichage jusqu’à 144 Hz. Une console et un PC peuvent ainsi rester branchés en même temps, sans jongler avec les câbles.
- Une grande diagonale en Mini LED : le rétroéclairage Mini LED, associé aux Quantum Dots, se veut plus précis que celui d’un LCD classique, sur une dalle de 190 cm de diagonale.
- Un suivi logiciel annoncé sur la durée : Samsung promet sept années de mises à jour pour son système Tizen, qui intègre Alexa et accepte AirPlay 2 et Google Cast pour diffuser une vidéo depuis un smartphone.
Un écran taillé pour les consoles et les soirées sport
Le premier public de ce 75 pouces, ce sont les joueurs. Avec quatre ports HDMI 2.1, le VRR et la FreeSync Premium Pro, il gère les jeux en 4K à fréquence variable, et monte jusqu’à 144 Hz pour un PC installé au salon. Le sport est l’autre terrain visé : la technologie Motion Xcelerator et la fréquence élevée servent la fluidité des actions rapides, et la diagonale donne de l’ampleur aux plans larges d’un match.
Nous n’avons pas encore testé ce modèle, et nous n’avons trouvé aucune mesure indépendante de sa luminosité ou de sa gradation locale en 75 pouces. L’association de consommateurs belge Test-Achats, qui l’a évalué, juge sa qualité d’image bonne mais son son moyen, ce qui colle avec son système 2.0 de 30 W. Dans un salon de taille modeste, un écran de 190 cm peut aussi devenir envahissant : mieux vaut mesurer le meuble et le recul avant de commander. Enfin, les amateurs de Dolby Vision devront se contenter du HDR10+.
Mini LED de 75 pouces ou OLED de 65 pouces ?
À 1 499 €, ce Samsung croise des OLED de 65 pouces, comme la Sony Bravia 6 relevée au même prix chez Boulanger le 9 octobre. Le choix oppose dix pouces de plus à une technologie qui, selon notre comparatif des meilleures TV 4K, offre un contraste parfait en pièce sombre, quand le Mini LED mise sur la luminosité au risque du blooming. Dans ce guide, le Samsung QN90F de 2025 est mieux doté, avec 60 W de son et jusqu’à 165 Hz. Le QN82H privilégie la taille à ces raffinements.
✅ Les points forts
- Quatre ports HDMI 2.1 avec VRR et FreeSync Premium Pro
- Affichage jusqu’à 144 Hz, utile aux joueurs sur PC
- Une diagonale de 190 cm en Mini LED à 1 499 €
- Sept ans de mises à jour annoncés pour Tizen
- AirPlay 2, Google Cast et Alexa intégrés
❌ Les limites
- Pas de Dolby Vision, seulement HDR10 et HDR10+
- Un son jugé moyen, avec 30 W en 2.0
- Classe énergétique E
- Pas de prise casque 3,5 mm
Prix relevé le 9 octobre : vérifiez que le Samsung Neo QLED TQ75QN82H affiche toujours 1 499 € sur la fiche de la Fnac avant de commander.
À 1 499 €, ce Neo QLED réunit une grande diagonale et une connectique de jeu complète pour 300 € de moins que le plus bas prix affiché par la Fnac ces 30 derniers jours. Il s’adresse d’abord aux joueurs qui alternent console et PC, et aux amateurs de sport dotés d’un salon assez vaste. L’absence de Dolby Vision et un son en retrait invitent toutefois à prévoir, à terme, une barre de son.
Faut-il attendre le Black Friday, attendu le 27 novembre ? Rien ne permet de dire si ce prix baissera encore, alors que cette remise est connue et chiffrée dès aujourd’hui. Si vous cherchez avant tout un noir profond pour le cinéma, une OLED de 65 pouces restera plus cohérente. Si la taille et la polyvalence priment, ce 75 pouces mérite qu’on s’y arrête.
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