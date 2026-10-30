Pas question de patienter jusqu’à la fin du mois pour renouveler sa télé. Boulanger ouvre les hostilités du Black Friday avec plusieurs semaines d’avance et fait chuter le prix de cinq TV signées TCL, LG et Philips, de l’OLED compact pour joueurs au Mini LED géant pour le home cinéma.
Le Black Friday 2026 tombera officiellement le vendredi 27 novembre, mais comme chaque année, les enseignes n’attendent pas la date fatidique pour lancer leurs premières remises. Boulanger fait partie des marchands qui démarrent leurs promotions dès le début du mois, et l’enseigne frappe fort cette fois sur le rayon TV, l’un des plus scrutés de la période.
Au programme, cinq modèles 2026 qui couvrent à peu près tous les besoins : un OLED 48 pouces taillé pour le jeu, deux Philips Ambilight, un Mini LED TCL au rapport qualité-prix très solide et le vaisseau amiral de la marque chinoise en 75 pouces. De quoi trouver son bonheur, que l’on cherche une télé principale pour le salon ou un écran d’appoint pour la chambre. Et si aucun de ces modèles ne vous convient, nos bons plans TV sont mis à jour tout au long de la période.
- TCL 55C89L à 799 € au lieu de 1 099 € (-27 %) : le Mini LED polyvalent et bien équipé
- Philips 55OLED811 à 1 299 € au lieu de 1 599 € (-19 %) : l’OLED avec Ambilight pour les cinéphiles
- Samsung TQ75QN82H à 1 299 € au lieu de 1 499 € (-13 %) : le grand écran Mini LED polyvalent, idéal pour le jeu
- LG OLED48C6 à 999 € au lieu de 1 299 € (-23 %) : l’OLED compact idéal pour le gaming
- Philips The One 65PQS9001 à 699 € au lieu de 1 099 € (-36 %) : le 65 pouces Ambilight au meilleur prix
Une sélection qui ne laisse personne sur le carreau
Entre le Philips The One qui démocratise le 65 pouces Ambilight, la LG C6 taillée pour les joueurs et la TCL X11L réservée aux grands salons, cette première vague de Boulanger couvre un spectre particulièrement large. Les stocks étant souvent limités sur ce type d’opération, mieux vaut ne pas trop tarder si l’un de ces modèles correspond à votre projet.
TCL C89L : le Mini LED qui lorgne sans complexe vers le haut de gamme
Au sein de la gamme 2026 de TCL, que nous avons passée sur notre banc de test, la C89L cherche le juste milieu entre performances et accessibilité, avec un équipement qui flirte avec celui des modèles premium. Elle profite de la huitième génération de rétroéclairage de la marque, baptisée SQD Mini LED, associée à une dalle WHVA2 Ultra. Les joueurs apprécieront sa fréquence de 144 Hz, tandis que Google TV donne accès à l’ensemble des services de streaming.
Le son n’a pas été sacrifié pour autant, puisque cette version 55 pouces revendique 100 W de puissance avec un caisson de basses intégré et la compatibilité Dolby Atmos. Seule réserve, inhérente à la technologie, un LCD même très évolué ne rivalise pas tout à fait avec l’OLED sur la profondeur des noirs dans une pièce plongée dans l’obscurité.
✅ Les points forts
- Un rétroéclairage SQD Mini LED de huitième génération, associé à une dalle WHVA2 Ultra
- Une fréquence de 144 Hz pour le jeu, avec Google TV pour le streaming
- Un son de 100 W avec caisson de basses intégré et Dolby Atmos
Philips OLED811 : l’OLED qui prolonge l’image jusque sur vos murs
L’OLED811 coche toutes les cases des meilleurs téléviseurs OLED, avec une dalle 4K, un éclairage Ambilight sur trois côtés, Titan OS comme interface, AirPlay 2 et la compatibilité Matter pour la domotique. Sous le capot, on retrouve quatre ports HDMI 2.1 et une fréquence pouvant grimper jusqu’à 165 Hz, de quoi satisfaire les possesseurs de PS5 ou de PC gamer. Côté HDR, la liste est longue, du Dolby Vision 2 Max au HGiG en passant par le Dolby Vision Game.
Les premiers tests sont flatteurs : le site allemand Netzwelt a mesuré des pics à 1 470 nits et une couverture de 99 % de l’espace colorimétrique HDR, des résultats proches de ceux de la LG C6. Le même test note toutefois que les couleurs ont tendance à légèrement pâlir à luminosité maximale, un défaut plus visible sur les instruments de mesure qu’à l’œil nu.
✅ Les points forts
- Un Ambilight sur trois côtés qui prolonge l’image sur le mur
- Jusqu’à 165 Hz et quatre ports HDMI 2.1 pour les consoles et PC gamer
- Une image saluée par la presse, avec des pics mesurés à 1 470 nits et 99 % de l’espace colorimétrique HDR couvert
Samsung QN82H : le Mini LED XXL qui n’oublie pas les joueurs
Ce 75 pouces de la gamme Neo QLED 2026 repose sur un rétroéclairage Quantum Mini LED avec gestion fine de la luminosité par zones, associé à une définition 4K et au processeur NQ4 AI Gen2. Les joueurs y trouveront leur compte grâce à une dalle native à 100 Hz qui peut monter jusqu’à 144 Hz, quatre ports HDMI 2.1 et la prise en charge du VRR, de l’ALLM et du FreeSync Premium Pro.
Côté usage, Tizen gère les applications, avec un engagement de Samsung sur sept ans de mises à jour du système, tandis que Bixby et Alexa permettent de piloter la TV à la voix. AirPlay 2 et Chromecast sont également intégrés, et la fonction Vision AI Companion propose même une traduction instantanée dans six langues. Seule réserve, le son de 30 W compatible Dolby Atmos paraît un peu léger pour un écran de cette taille, et une barre de son sera la bienvenue pour profiter pleinement des films.
✅ Les points forts
- Un rétroéclairage Quantum Mini LED piloté par le processeur NQ4 AI Gen2
- Un équipement gaming complet : jusqu’à 144 Hz, quatre HDMI 2.1, VRR, ALLM et FreeSync Premium Pro
- Sept ans de mises à jour du système Tizen, avec AirPlay 2 et Chromecast intégrés
LG OLED C6 48 pouces : le format idéal pour jouer comme pour regarder
La C6 est la série OLED phare de LG cette année, et sa déclinaison en 48 pouces se distingue par une dalle Tandem OLED, que les autres tailles de la gamme n’embarquent pas. Ce format compact en fait d’ailleurs un choix prisé de ceux qui cherchent un écran de jeu pour PC et ses arguments parlent tout autant aux joueurs qui cherchent une TV pour PS5 ou Xbox Series. Elle s’appuie sur le processeur Alpha 11 Gen 3 et propose quatre HDMI 2.1 ainsi que l’ALLM et le Game Optimizer pour ajuster les réglages en un clin d’œil.
Seul vrai bémol, la C6 fait l’impasse sur le HDR10+, si bien que les contenus mastérisés dans ce format perdent un peu de contraste. Pour le reste, on tient là l’un des écrans les plus polyvalents du moment pour une chambre, un bureau ou un petit salon.
✅ Les points forts
- Une dalle Tandem OLED réservée à la version 48 pouces au sein de la gamme C6
- Un format compact très apprécié comme écran de jeu pour PC
- Quatre HDMI 2.1, l’ALLM et le Game Optimizer pour régler l’image en quelques secondes
Philips The One : le grand écran Ambilight à la portée de toutes les bourses
La gamme The One mise depuis toujours sur la simplicité, avec l’idée d’un téléviseur complet, performant et abordable qui ne demande pas de décortiquer une fiche technique. Le millésime 2026 embarque une dalle QLED 4K cadencée nativement à 120 Hz, le processeur P5 de septième génération et le Dolby Vision 2. L’Ambilight trois côtés est évidemment de la partie, y compris en jeu vidéo.
La connectique compte quatre entrées HDMI, et Titan OS se charge des applications de streaming avec Alexa intégrée. Le son repose sur un système 2.0 de 40 W compatible Dolby Atmos et DTS:X, correct pour un usage quotidien, mais une barre de son restera la bienvenue pour profiter pleinement des films sur un écran de cette taille.
✅ Les points forts
- Une dalle QLED à 120 Hz natifs, avec un VRR jusqu’à 144 Hz pour les consoles
- L’Ambilight trois côtés, actif quelle que soit la source, jeu vidéo compris
- Le processeur P5 de septième génération et la prise en charge du Dolby Vision 2
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