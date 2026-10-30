Le Black Friday 2026 tombera officiellement le vendredi 27 novembre, mais comme chaque année, les enseignes n’attendent pas la date fatidique pour lancer leurs premières remises. Boulanger fait partie des marchands qui démarrent leurs promotions dès le début du mois, et l’enseigne frappe fort cette fois sur le rayon TV, l’un des plus scrutés de la période.

Au programme, cinq modèles 2026 qui couvrent à peu près tous les besoins : un OLED 48 pouces taillé pour le jeu, deux Philips Ambilight, un Mini LED TCL au rapport qualité-prix très solide et le vaisseau amiral de la marque chinoise en 75 pouces. De quoi trouver son bonheur, que l’on cherche une télé principale pour le salon ou un écran d’appoint pour la chambre. Et si aucun de ces modèles ne vous convient, nos bons plans TV sont mis à jour tout au long de la période.