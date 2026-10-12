Le Hisense 58E79S est un TV entrée de gamme qui propose une bonne polyvalence pour son prix, même s’il peut pêcher un peu en gaming. Il est actuellement affiché à 399,99 euros au lieu de 549,99 euros sur Darty.
Le Hisense QLED 58E79S est un téléviseur qui s’adresse avant tout aux personnes ayant un budget serré qui ne souhaitent pour autant pas sacrifier les fonctionnalités modernes. Là où il faudra faire des concessions, c'est sur la fluidité, puisque la dalle est limitée à ce niveau-là, mais si vous ne faites pas dans le gaming ultra exigeant et fluide, vous bénéficiez quand même du confort du QLED à un prix raisonnable. Surtout qu’il est en promo en ce moment avec 28 % de réduction chez Darty.
Pourquoi choisir le Hisense 58E79S ?
- Pour la qualité d’image QLED qui est plus éclatante qu’un écran LED classique, plus précise aussi, et plus lumineuse.
- Pour sa prise en charge HDR totale avec gestion du Dolby Vision IQ et HDR10+ pour avoir la meilleure qualité possible sur toutes vos vidéos et services de SVOD.
- Pour sa réactivité en jeux vidéo, avec un input lag inférieur à 10 ms et sa compatibilité ALLM, malgré son rafraîchissement limité à 60 Hz.
Une expérience connectée pour toute la famille
Le Hisense 58E79S est un téléviseur plutôt polyvalent, d’une taille raisonnable, ni trop grand ni trop petit. C’est même une taille hybride, les formats 58 pouces ne courent pas les rues, on est d'habitude sur du 55 ou 65 pouces, donc il est entre les deux, ce qui convient à une pièce de taille moyenne avec quand même suffisamment de recul. Vous pouvez sans problème lancer une vidéo Netflix ou une petite partie de PS5 ou de Xbox, mais il ne faut pas en attendre des miracles : il embarque une dalle VA 60 Hz avec trois ports HDMI 2.1 et support VRR et de l’eARC pour relier facilement un équipement audio externe. Le système d’exploitation Hisense est compatible Apple HomeKit, AirPlay 2 et Alexa, même si sa boutique est plus limitée en applications que ne l’est celle de Google.
Un bon concurrent face à l'hégémonie de TCL
Sur le plan des téléviseurs entrée de gamme mais pourtant premium, on retrouve surtout TCL qui brille, notamment avec ses modèles C89K qui proposaient un bon rapport qualité/prix. Mais ici, ce qui retient notre attention, c’est la prise en charge de plusieurs formats HDR et même le Dolby Vision IQ, surtout pour ce niveau de prix. Sa principale limite reste l’absence de local dimming et son plafonnement à 60 Hz, ce qui le met en retrait face à des écrans conçus pour des gamers exigeants. Mais si ça reste pour visionner des films et séries, c'est une bonne affaire, surtout à ce prix.
✅ Les points forts
- Son rapport qualité/prix pour une dalle QLED de cette taille
- Le QLED, justement, avec une vraie richesse colorimétrique
- La compatibilité HDR de haut vol, avec Dolby Vision IQ et HDR10+
- Une bonne connectique avec les trois ports HDMI 2.1 et support ALLM, eARC et VRR
- L'interface HomeOS réactive avec AirPlay 2, HomeKit et la plupart des services de streaming
❌ Les limites
- La dalle nativement coincée à 60 Hz qui force à passer en mode HSR pour atteindre les 120 Hz en sacrifiant la 4K
- La luminosité maximale de 330 cd/m² trop juste pour rendre hommage au traitement HDR
- L'écosystème propriétaire moins garni que des TV avec Google TV
- Sa puissance sonore basique de 20 W qui manque d’ampleur dans les superproductions
Pendant quelques jours, le Hisense QLED 58E79S passe de 549,99 € à 399,99 € sur Darty
Si vous cherchez un TV QLED avec une surface d’affichage généreuse et un format hybride, ce modèle Hisense 58E79S répond à vos demandes. C’est surtout un TV pour les consommateurs de plateformes de streaming avec du gaming occasionnel plutôt qu'à de gros joueurs. Mais si vous souhaitez renouveler votre matériel avec une image contrastée, riche en couleurs et capable de lire les standards HDR actuels, vous êtes au bon endroit.
Par contre si vous visez la 4K@120 Hz pour l’esport ou des jeux et/ou contenus plus nerveux, il va falloir aller voir ailleurs. Idem si votre salon est baigné de lumière directe, la luminosité de ce modèle ne suffit pas à en faire un usage confortable. Il faut privilégier son installation dans une pièce facile à tamiser. Aussi, n’hésitez pas à exploiter son port eARC pour relier une barre de son et muscler le rendu sonore.
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