Si vous cherchez un TV QLED avec une surface d’affichage généreuse et un format hybride, ce modèle Hisense 58E79S répond à vos demandes. C’est surtout un TV pour les consommateurs de plateformes de streaming avec du gaming occasionnel plutôt qu'à de gros joueurs. Mais si vous souhaitez renouveler votre matériel avec une image contrastée, riche en couleurs et capable de lire les standards HDR actuels, vous êtes au bon endroit.

Par contre si vous visez la 4K@120 Hz pour l’esport ou des jeux et/ou contenus plus nerveux, il va falloir aller voir ailleurs. Idem si votre salon est baigné de lumière directe, la luminosité de ce modèle ne suffit pas à en faire un usage confortable. Il faut privilégier son installation dans une pièce facile à tamiser. Aussi, n’hésitez pas à exploiter son port eARC pour relier une barre de son et muscler le rendu sonore.