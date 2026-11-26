La Xiaomi TV F Pro de 75 pouces vous donne la possibilité de vous équiper d’un grand téléviseur 4K sans dépasser la barre psychologique des 500 €. En effet, durant le Black Friday, Amazon propose ce modèle à 499 € avec 17 % de remise.
Pour regarder des films, des séries ou du sport, ou encore pour jouer aux jeux vidéo, rien de mieux que de disposer d’un grand téléviseur dans le salon. Mais cela peut représenter un coût important, à moins de profiter des offres du Black Friday. En ce moment, la Xiaomi TV F Pro de 75 pouces est disponible pour 499 € au lieu de 599 € chez Amazon. Ce modèle donne accès à une dalle QLED de 190 cm de diagonale, ainsi qu’à l’interface connectée Fire TV.
La Xiaomi TV F Pro de 75 pouces avec écran QLED 4K est disponible à 499 € au lieu de 599 € chez Amazon pour le Black Friday.
Pourquoi choisir la Xiaomi TV F Pro 75 pouces ?
- Pour sa grande diagonale : les 75 pouces, soit environ 190 cm, assurent une immersion totale dans vos films, séries et programmes sportifs.
- Pour son affichage QLED : la dalle 4K prend en charge le HDR10+ et propose un mode Filmmaker dédié aux séances de cinéma.
- Pour Fire TV intégré : conçu par Amazon, le système Fire TV donne accès aux applications comme Netflix, Prime Video, Disney+ et bien d’autres.
Un grand écran connecté qui rassemble toute la famille
Outre son prix abordable, la Xiaomi TV F Pro offre différents avantages qui contribuent à en faire un téléviseur adapté à un usage familial. Cela passe par son interface Fire TV, qui permet d’installer la plupart des applications de divertissement en streaming, ainsi que par son mode Filmmaker, qui optimise les réglages lors de vos séances de cinéma à la maison.
On peut également noter sa compatibilité avec Apple AirPlay, la présence de trois entrées HDMI dont une compatible eARC, ou encore la prise en charge du HDR10+. L’ajout d’une barre de son peut s’avérer utile pour étendre la puissance sonore de la TV, qui est nativement de 20 W.
Du 120 Hz, mais seulement en Full HD pour les jeux
Ce téléviseur est compatible avec les consoles de dernière génération, mais sa dalle est verrouillée à 60 Hz en 4K. Xiaomi propose bien un mode Game Boost à 120 Hz, mais il ne fonctionne qu’en Full HD 1080p. C’est un détail qui peut avoir son importance pour les joueurs les plus exigeants.
✅ Les points forts
- Grande dalle QLED de 75 pouces en définition 4K.
- Fire TV, recherche vocale Alexa et Apple AirPlay.
- Trois entrées HDMI, dont une compatible eARC.
❌ Les limites
- Pas de jeu en 4K à 120 Hz.
- Encombrement important.
Proposée à 499 € pendant le Black Friday, cette Xiaomi TV F Pro donne accès à un écran de 75 pouces sans dépasser les 500 €.
Si vous rêvez d’un grand téléviseur connecté tout en ayant un budget modeste, alors la Xiaomi TV F Pro de 75 pouces peut vous satisfaire, au prix de certaines concessions du côté du gaming. Fire TV est adapté aux plateformes de streaming.
En revanche, si vous possédez une Xbox Series X ou une PS5 Pro et souhaitez jouer en 4K à 120 images par seconde, ce téléviseur risque de vous décevoir. Mieux vaut, dans ce cas, chercher un modèle capable de délivrer de la 4K à 120 Hz.
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