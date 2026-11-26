Outre son prix abordable, la Xiaomi TV F Pro offre différents avantages qui contribuent à en faire un téléviseur adapté à un usage familial. Cela passe par son interface Fire TV, qui permet d’installer la plupart des applications de divertissement en streaming, ainsi que par son mode Filmmaker, qui optimise les réglages lors de vos séances de cinéma à la maison.

On peut également noter sa compatibilité avec Apple AirPlay, la présence de trois entrées HDMI dont une compatible eARC, ou encore la prise en charge du HDR10+. L’ajout d’une barre de son peut s’avérer utile pour étendre la puissance sonore de la TV, qui est nativement de 20 W.