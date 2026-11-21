Nous avons relevé les prix chez Amazon les 18 et 19 novembre 2026, et ceux des consoles chez les autres marchands le 21 novembre via notre comparateur. Nous ne retenons que des produits neufs, vendus par le marchand, et comparons chaque prix au prix officiel ou au plus bas des 30 derniers jours affiché. Les autres univers sont sur notre page Black Friday 2026 : date, calendrier et meilleures offres, et la console de Nintendo sur notre page Black Friday Switch 2.