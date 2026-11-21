Pour ce Black Friday 2026, la PS5 elle-même ne baisse presque pas : la Standard reste à 649,90 € chez Micromania et 649,99 € chez Amazon, son prix officiel. La seule vraie offre sur la console est un pack Micromania à 789,96 € avec deux jeux et une deuxième manette. Les autres remises portent sur les jeux, dont GTA VI, les manettes, le PS VR2 et les SSD. Nous avons trié ce qui vaut l'achat et ce qu'il vaut mieux laisser passer.
Les offres PS5 à retenir, en un coup d'œil
Pour acheter la console avec des jeux : pack PS5 + Assassin's Creed Black Flag Resynced + Marvel's Wolverine + 2e DualSense à 789,96 € chez Micromania (75 € de remise annoncée)
Pour jouer à GTA VI : GTA VI PS5 (code) à 79,97 € chez Amazon au lieu de 99 €
Pour une deuxième manette : DualSense bicolore à 59,90 € chez Amazon au lieu de 74,99 €
Pour la manette la moins chère : DualSense à 54,99 € chez Micromania au lieu de 74,99 €
Pour la réalité virtuelle : PS VR2 à 349 € chez Amazon au lieu de 449 €
Pour le foot : EA SPORTS FC 27 PS5 (disque) à 40,39 € chez Amazon au lieu de 79,99 €
Pour écouter sans fil : écouteurs PULSE Explore à 139,99 € chez Amazon au lieu de 169,99 €
Prix relevés chez Amazon les 18 et 19 novembre 2026 et chez Micromania du 16 au 20 novembre 2026 (offres Black Friday valables jusqu'au 30 novembre dans la limite des stocks, selon l'enseigne) ; ils peuvent évoluer à tout moment. Les liens Amazon sont affiliés : Clubic touche une commission si vous achetez, sans surcoût pour vous, et cela ne change pas notre sélection.
Prix de la PS5 au Black Friday 2026 : pourquoi la console ne baisse pas
Depuis la hausse de 100 € du 2 avril 2026, la PS5 Standard, avec lecteur Blu-ray 4K et SSD de 1 To, coûte officiellement 649,99 € en France. C'est exactement le prix pratiqué par Amazon le 19 novembre : ce n'est donc pas une remise, et le marchand annonçait alors une expédition habituelle sous 1 à 3 mois. La sortie de GTA VI, le 19 novembre, a tendu le stock de consoles.
|Modèle
|Prix relevé
|Où et quand
|Notre avis
|Pack PS5 + 2 jeux + 2e DualSense
|789,96 €
|Micromania, du 19 au 30 novembre
|La seule vraie remise sur la console (75 € annoncés)
|Pack PS5 Slim + jeu au choix
|Dès 669,90 €
|Micromania, 20 novembre, en magasin
|30 € de remise affichée, jeux imposés
|PS5 Standard (lecteur, 1 To)
|649,90 €
|Micromania, 20 novembre
|En stock, au prix officiel
|PS5 Standard (lecteur, 1 To)
|649,99 €
|Amazon, 19 novembre
|Expédition sous 1 à 3 mois
|PS5 Digital Edition
|599,90 €
|Micromania, 20 novembre
|En stock
|PS5 Digital Edition
|599 €
|Carrefour, 20 novembre
|Stock non indiqué
|PS5 Pro
|899,90 €
|Micromania, 20 novembre
|En stock, sans remise
|PS5 Standard en marketplace
|Plus de 970 €
|Cdiscount, Fnac, Pixmania (vendeurs tiers), 21 novembre
|À éviter : plus de 300 € au-dessus du prix officiel
Si vous devez acheter la console seule maintenant, Micromania l'affichait en stock au prix officiel le 20 novembre : PS5 Standard à 649,90 € et PS5 Digital à 599,90 € chez Micromania. À défaut, la PS5 Standard à 649,99 € chez Amazon (délai long) ou la PS5 Digital à 599 € chez Carrefour. Refusez toute offre de vendeur tiers bien au-dessus de ces prix.
Pack PS5 Micromania à 789,96 € : la seule vraie offre sur la console
- Une PS5 plus compacte, plus légère
- Le repositionnement du bouton Eject
- Un SSD de 1 To (822 Go d’espace disponible au déballage)
Ce que contient le pack : la PS5 avec lecteur de disque et sa manette, Assassin's Creed Black Flag Resynced en édition de lancement, Marvel's Wolverine et une deuxième manette DualSense blanche. Micromania l'annonce à 789,96 €, avec 75 € de remise par rapport à l'achat séparé, du 19 au 30 novembre dans la limite des stocks.
Pourquoi le prix est bon, mais moins qu'annoncé : les 75 € sont calculés sur les prix habituels. Or Micromania vend déjà Marvel's Wolverine 49,99 € et la DualSense 54,99 € pour le Black Friday : l'économie réelle face à ces prix promo dépend de celui d'Assassin's Creed Black Flag Resynced, que nous n'avons pas pu relever. Le pack reste intéressant si vous voulez ces deux jeux et une deuxième manette, et c'est le seul moyen de payer la console moins cher que son prix officiel.
✅ Console avec lecteur, deux jeux récents en boîte et une deuxième manette.
✅ Retrait possible en magasin Micromania.
⚠️ Jeux imposés : sans intérêt pour Black Flag ou Wolverine, la console seule à 649,90 € revient moins cher.
⚠️ L'autre pack Micromania, PS5 Slim + jeu au choix dès 669,90 €, n'est proposé qu'en magasin et le choix de jeux varie.
Prix relevés par Micromania le 19 novembre pour le pack, le 20 novembre pour les consoles seules. Pour juger la console elle-même, lisez notre test de la PS5 Slim et, pour la version la plus puissante, notre test de la PS5 Pro.
Avant d'acheter : les pièges du Black Friday PS5
Digital ou Standard : le lecteur change tout
La PS5 Digital Edition n'a pas de lecteur de disque : elle ne lit ni vos jeux PS4 et PS5 en boîte, ni les Blu-ray, et vos jeux s'achètent uniquement sur le PlayStation Store. Les remises les plus fortes de ce Black Friday portent justement sur des jeux en disque, comme EA SPORTS FC 27.
Code ou disque : vérifiez le format du jeu
Le GTA VI à 79,97 € d'Amazon est un code de téléchargement, utilisable avec un compte PlayStation français, impossible à revendre ou à prêter. Le disque d'EA SPORTS FC 27 ne fonctionne pas sur PS4.
Le stockage : GTA VI occupe jusqu'à 212 Go
Le SSD interne de la PS5 se remplit vite avec les jeux récents. Si vous ajoutez un SSD M.2, choisissez un modèle PCIe 4.0 avec dissipateur : notre sélection de SSD en promotion pour PC et PS5 fait le tri, et le SSD SanDisk 1 To officiel PS5 est à 259,15 € (relevé du 18 novembre).
GTA VI à 79,97 € : le jeu de l'année déjà en baisse
Pourquoi le prix est bon : Amazon vend le code PS5 79,97 € au lieu de 99 € de prix de référence, soit 19 % de moins, le jour même de la sortie du jeu (relevé du 19 novembre).
Ce qu'il faut savoir : GTA VI est sorti le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S, sans version PC. Nous ne l'avons pas encore testé. Notre article sur la boîte de GTA VI à 79,99 € détaille l'alternative en disque.
Manette DualSense à 59,90 € : sous son plus bas des 30 derniers jours
Pourquoi le prix est bon : 59,90 € au lieu de 74,99 € de prix conseillé chez Amazon, sous le prix le plus bas des 30 derniers jours qu'il affichait (71,06 €, relevé du 19 novembre). Micromania fait encore mieux, à 54,99 €, une offre annoncée du 16 au 30 novembre. Le coloris Remix Green est à 64,99 € chez Amazon : vous payez la couleur.
✅ Retour haptique, gâchettes adaptatives, micro intégré.
✅ Fonctionne aussi sur PC.
⚠️ Autonomie de batterie modeste en jeu, comme sur la manette fournie.
PS VR2 à 349 € : 100 € de moins sur un casque qui se raréfie
Pourquoi le prix est bon : 349 € au lieu de 449 € chez Amazon (relevé du 19 novembre), avec le badge « Offre Black Friday ».
- Un casque très confortable
- L'écran OLED HDR
- L'assistant de configuration
Ce que dit notre test : notre test du PlayStation VR2 détaille la qualité des écrans OLED et du suivi du regard ; à 349 €, le casque coûte 100 € de moins que lors de son lancement.
Passez votre chemin si vous cherchez un casque autonome : le PS VR2 doit être relié à la PS5. Le casque a aussi disparu du PlayStation Direct dans plusieurs régions, ce qui pose la question du suivi des jeux.
Les autres offres PS5 que nous avons relevées
PULSE Explore : les écouteurs sans fil PlayStation à 139,99 € chez Amazon au lieu de 169,99 €, compatibles PS5, PlayStation Portal, PC et smartphone.
Sony INZONE H9 II : le casque gaming à 169,99 € chez Amazon au lieu de 229 €. La fiche Amazon ne mentionne pas la PS5 : vérifiez la compatibilité avant d'acheter.
- Des écouteurs gaming taillés pour une utilisation purement « PlayStation »
- Un rendu audio très réussi
- La technologie PlayStation Link
Toutes ces offres sont détaillées dans notre sélection des jeux et accessoires PS5 en promotion chez Amazon.
Black Friday PS5 : vos questions, nos réponses
La PS5 est-elle en promotion pour le Black Friday 2026 ?
Presque pas. La PS5 Standard est vendue 649,90 € chez Micromania et 649,99 € chez Amazon, son prix officiel depuis la hausse du 2 avril 2026. La seule vraie remise est le pack Micromania à 789,96 € avec deux jeux et une deuxième manette. Les autres promotions portent sur les jeux et les accessoires.
Quel est le prix officiel de la PS5 en France ?
649,99 € pour la PS5 Standard avec lecteur Blu-ray, après une hausse de 100 € appliquée le 2 avril 2026 sur toute la gamme.
PS5 Digital ou PS5 Standard : laquelle choisir ?
La Standard si vous achetez des jeux en boîte, d'occasion ou en promotion, ou si vous regardez des Blu-ray. La Digital si vous achetez tout sur le PlayStation Store et voulez payer la console moins cher.
Quel SSD ajouter à une PS5 ?
Un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0, idéalement avec dissipateur thermique. Un modèle de 1 To suffit pour quatre à cinq gros jeux récents ; GTA VI occupe à lui seul jusqu'à 212 Go.
Comment nous avons choisi ces offres
Nous avons relevé les prix chez Amazon les 18 et 19 novembre 2026, et ceux des consoles chez les autres marchands le 21 novembre via notre comparateur. Nous ne retenons que des produits neufs, vendus par le marchand, et comparons chaque prix au prix officiel ou au plus bas des 30 derniers jours affiché. Les autres univers sont sur notre page Black Friday 2026 : date, calendrier et meilleures offres, et la console de Nintendo sur notre page Black Friday Switch 2.
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