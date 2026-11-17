GTA VI sort le 19 novembre à minuit sur PS5, et sa version boîte ne contient plus de disque, seulement un code de téléchargement. Amazon la propose à 79,99 € au lieu de 99,00 €, un prix que notre fiche relève déjà chez Fnac et Darty : l’intérêt tient donc d’abord au calendrier.
Grand Theft Auto VI est la suite directe de GTA V, écoulé à environ 230 millions d’exemplaires. Le jeu emmène les joueurs à Vice City, dans l’État fictif de Leonida, aux côtés de Jason et Lucia. Il est attendu sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, sans version PC annoncée. Sur Amazon, Grand Theft Auto VI sur PS5 (code en boîte) à 79,99 € est affiché au lieu de 99,00 €, soit -19 % par rapport au prix barré. Reste à savoir ce que vaut cet écart une fois comparé aux autres marchands, ce que nous faisons plus bas.
Grand Theft Auto VI sur PS5 (code en boîte) est à 79,99 € au lieu de 99,00 € chez Amazon, à commander avant la sortie du 19 novembre.
Pourquoi choisir Grand Theft Auto VI sur PS5 ?
- Une sortie toute proche : le jeu est attendu le 19 novembre à minuit, heure locale. Prendre la version boîte maintenant, c’est viser le lancement plutôt que le regarder passer, à condition de contrôler la date de livraison affichée par Amazon.
- Un tarif aligné sur le marché : 79,99 €, c’est le montant que notre fiche relève chez Fnac et chez Darty pour l’édition Standard. Chez Amazon, vous ne payez donc pas plus cher qu’ailleurs.
- Un bonus d’achat daté : notre fiche mentionne le Vintage Vice City Pack, des objets rétro en jeu, pour toute précommande ou tout achat avant le 20 novembre. Vérifiez qu’il accompagne bien l’exemplaire Amazon.
Jouer dès le premier jour, sans disque
Le format change la façon de jouer avant même le lancement. Le disque disparaît : la boîte contient un code de téléchargement, et le jeu s’installe depuis la console. Selon notre fiche GTA VI, ces boîtes sont expédiées en avance pour laisser le temps d’installer le jeu et de jouer dès le premier jour. Pour un joueur PS5 qui n’a pas précommandé en numérique, c’est la voie physique pour viser le 19 novembre à minuit.
Cette formule a ses angles morts. Sans disque, il n’y a rien à prêter à un ami, et un joueur sur PC n’a rien à acheter, puisqu’aucune version n’est annoncée. Si vous avez déjà précommandé le jeu en numérique, une seconde copie n’a aucun intérêt. Une boîte reçue après le 19 novembre perdrait tout l’intérêt de l’achat anticipé.
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Amazon, Fnac, Darty : le même prix, le Black Friday en ligne de mire
Face aux autres marchands, Amazon ne casse pas le tarif : notre fiche relève 79,99 € chez Fnac et chez Darty, soit exactement le prix demandé ici. Le 99,00 € barré ne correspond à aucun prix que nous ayons relevé pour l’édition Standard, affichée à 79,99 €, l’édition Ultime étant à 99,99 €. Attendre le Black Friday du 27 novembre reste donc un pari, alors que le jeu sort huit jours plus tôt. L’achat se justifie surtout par le calendrier, pas par l’économie réalisée.
✅ Les points forts
- Sortie le 19 novembre à minuit sur PS5
- Boîte expédiée en avance, selon notre fiche, pour installer le jeu avant le lancement
- 79,99 €, le même prix que chez Fnac et Darty
- Vintage Vice City Pack associé à tout achat avant le 20 novembre, selon notre fiche
❌ Les limites
- Pas de disque : un code de téléchargement, donc rien à prêter
- Remise de -19 % calculée sur un prix barré que nous n’avons pas retrouvé
- Pas encore de test Clubic, le jeu n’étant pas sorti
- Bonus du Vintage Vice City Pack non confirmé chez Amazon
Si la version boîte vous tente, comparez la date de livraison annoncée par Amazon avec le 19 novembre avant de valider votre commande à 79,99 €.
Cette offre n’est pas une promotion au sens strict : 79,99 € est le prix de l’édition Standard que nous relevons déjà chez Fnac et Darty, et le -19 % affiché par Amazon repose sur un 99,00 € que nous n’avons pas retrouvé. L’avantage est ailleurs, dans le calendrier. À quelques jours du 19 novembre, une boîte avec code de téléchargement permet de viser le lancement sans passer par la boutique numérique. Encore faut-il que la livraison arrive à temps, ce que seule la fiche Amazon peut vous confirmer.
Cet achat s’adresse aux joueurs PS5 qui veulent GTA VI dès sa sortie et préfèrent une boîte à un achat dématérialisé. Si vous préférez attendre une baisse, le Black Friday du 27 novembre est un pari que rien ne garantit, et vous jouerez après le lancement. Vous pouvez passer votre chemin si vous jouez sur PC ou si vous avez déjà précommandé le jeu en numérique. En attendant, le listing ci-dessous réunit les offres Black Friday d’Amazon déjà visibles, du smartphone à la liseuse.
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
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