Le format change la façon de jouer avant même le lancement. Le disque disparaît : la boîte contient un code de téléchargement, et le jeu s’installe depuis la console. Selon notre fiche GTA VI, ces boîtes sont expédiées en avance pour laisser le temps d’installer le jeu et de jouer dès le premier jour. Pour un joueur PS5 qui n’a pas précommandé en numérique, c’est la voie physique pour viser le 19 novembre à minuit.

Cette formule a ses angles morts. Sans disque, il n’y a rien à prêter à un ami, et un joueur sur PC n’a rien à acheter, puisqu’aucune version n’est annoncée. Si vous avez déjà précommandé le jeu en numérique, une seconde copie n’a aucun intérêt. Une boîte reçue après le 19 novembre perdrait tout l’intérêt de l’achat anticipé.