Notre test du Pixel 11 retenait surtout son tarif : 999 € en 256 Go à sa sortie le 20 août, puis 819 € chez Amazon à notre relevé du 21 octobre. Amazon le propose à présent à 649 € en version 256 Go Noir Volcanique, soit 350 € de moins, pour un smartphone noté 8/10 qui se montre doué en photo et endurant, mais à la peine en jeu.
Le Google Pixel 11 est le modèle standard de la gamme 2026 de Google, sorti le 20 août sous Android 17 avec sept ans de mises à jour promis. Il tient dans un format de 6,3 pouces pour 197 g et embarque la puce Tensor G6 et 12 Go de RAM. Amazon vend la version 256 Go en coloris Noir Volcanique à 649 € au lieu de 999 €, soit 350 € ou 35 % de moins, dans le cadre de son offre Pré-Black Friday. Le prix barré est le prix conseillé de cette version, celui de son lancement.
Chez Amazon, le Google Pixel 11 256 Go Noir Volcanique passe de 999 € à 649 € pendant l'offre Pré-Black Friday.
Pourquoi choisir le Google Pixel 11 ?
- Une autonomie en hausse : 17 h 43 sur PCMark dans notre test, soit environ deux heures de plus que le Pixel 10. La recharge filaire complète prend environ 1 h 20, et la charge sans fil Qi2.2 grimpe à 25 W.
- Sept ans de mises à jour : Livré sous Android 17, il est promis à sept ans de suivi logiciel, un argument fort pour un téléphone que l'on garde longtemps.
- Une photo polyvalente : Un capteur principal de 48 Mpx stabilisé, un ultra grand-angle et un téléobjectif 5x stabilisé, avec de la vidéo 4K à 60 images par seconde sur le grand-angle et le téléobjectif.
Au quotidien : photo, IA Gemini et suivi logiciel
Dans notre test du Google Pixel 11, il décroche 8/10, avec un 10 pour le design, un 9 pour l'écran et un 9 pour le logiciel et les mises à jour. L'écran OLED de 6,3 pouces monte à 3 000 nits en pic, mais sans dalle LTPO : il bascule entre 60 et 120 Hz, sans fréquence intermédiaire. Côté IA, la suite Gemini Intelligence s'accompagne de la dictée Rambler dans Gboard, pour l'instant exclusive au Pixel 11, et d'une retouche photo que l'on pilote par la voix.
Le profil type est celui d'un photographe du quotidien, qui filme en 4K et veut un téléphone suivi longtemps. Les joueurs passeront leur chemin : le GPU du Tensor G6 est jugé faible, et les performances chutent d'environ 50 % après quelques minutes de chauffe. Les fonctions d'IA agentiques ne sont par ailleurs pas disponibles en France, et le Wi-Fi 7 reste réservé aux Pixel 11 Pro.
Pixel 11 face au Galaxy S26, à l'iPhone 17 et au Pixel 10
Notre test le place derrière le Galaxy S26 et l'iPhone 17, tous deux notés 9/10, et un POCO vendu 430 € le dépasse en vitesse d'exécution. Il jugeait aussi qu'un Pixel 10 offrirait autant de satisfaction pour bien moins cher. Aucun Pixel ne figure d'ailleurs parmi les huit modèles de notre comparatif des meilleurs smartphones, mis à jour le 21 octobre. À 649 €, l'écart de prix qui faisait la faiblesse de ce Pixel s'estompe, sans effacer ces écarts de note.
✅ Les points forts
- Autonomie de 17 h 43 sur PCMark dans notre test
- Sept ans de mises à jour, livré sous Android 17
- Téléobjectif 5x stabilisé et vidéo 4K à 60 images par seconde
- Construction certifiée IP68 pour 197 g
❌ Les limites
- GPU faible, performances en baisse d'environ 50 % après quelques minutes de chauffe
- Fonctions d'IA agentiques indisponibles en France
- Pas de Wi-Fi 7 ni d'écran LTPO
- Stockage de 256 Go non extensible
Amazon indique l'offre Pré-Black Friday sur la version 256 Go Noir Volcanique : relisez la capacité, la couleur et le prix sur la fiche avant de payer.
À 649 €, le Pixel 11 256 Go corrige en grande partie le principal reproche de notre test, son tarif de 999 € au lancement. Il reste un 8/10 : un téléphone bien construit, endurant, doué en photo et suivi pendant sept ans. La baisse de 350 € se calcule sur le prix conseillé, et nous l'avions déjà relevé à 819 € chez Amazon le 21 octobre.
Si vous jouez beaucoup sur mobile, ou si vous attendez les fonctions d'IA agentiques en France, ce Pixel n'est pas le bon choix. Le Galaxy S26 et l'iPhone 17 restent mieux notés, et le Pixel 10 mérite un regard si votre budget compte avant tout. Pour tous les autres usages, la baisse rend la facture plus cohérente avec ce que ce Pixel propose.
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