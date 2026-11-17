Dans notre test du Google Pixel 11, il décroche 8/10, avec un 10 pour le design, un 9 pour l'écran et un 9 pour le logiciel et les mises à jour. L'écran OLED de 6,3 pouces monte à 3 000 nits en pic, mais sans dalle LTPO : il bascule entre 60 et 120 Hz, sans fréquence intermédiaire. Côté IA, la suite Gemini Intelligence s'accompagne de la dictée Rambler dans Gboard, pour l'instant exclusive au Pixel 11, et d'une retouche photo que l'on pilote par la voix.

Le profil type est celui d'un photographe du quotidien, qui filme en 4K et veut un téléphone suivi longtemps. Les joueurs passeront leur chemin : le GPU du Tensor G6 est jugé faible, et les performances chutent d'environ 50 % après quelques minutes de chauffe. Les fonctions d'IA agentiques ne sont par ailleurs pas disponibles en France, et le Wi-Fi 7 reste réservé aux Pixel 11 Pro.