À dix jours du Black Friday, qui tombe le 27 novembre, Amazon a déjà fait passer un écran gaming OLED ultralarge sous la barre des 800 €. Le LG UltraGear 45GX90SA-B, un 45 pouces incurvé en 3 440 x 1 440 pixels, est affiché à 799,99 € au lieu de 1 599,99 € de prix conseillé : nous ne l’avons pas testé, mais nous détaillons ce qu’il apporte et ce qu’il impose à votre bureau.
Le LG UltraGear 45GX90SA-B est un écran gaming OLED incurvé de 45 pouces au format 21:9, en 3 440 x 1 440 pixels, rafraîchi à 240 Hz avec un temps de réponse annoncé de 0,03 ms. Amazon l’affiche à 799,99 €, soit 50 % sous son prix conseillé de 1 599,99 €, et présente l’offre comme limitée dans le temps.
La remise vise d’abord les joueurs sur PC qui veulent un écran immersif, à condition d’avoir une carte graphique capable de suivre. Elle intéresse aussi celles et ceux qui travaillent avec plusieurs fenêtres ouvertes en parallèle.
Le LG UltraGear 45GX90SA-B est à 799,99 € chez Amazon, contre 1 599,99 € de prix conseillé.
Pourquoi choisir le LG UltraGear 45GX90SA-B ?
- La dalle OLED : Chaque pixel s’éteint individuellement, ce qui donne des noirs profonds dans une pièce sombre. LG annonce la certification DisplayHDR True Black 400 et une couverture de 98,5 % du DCI-P3.
- Le 240 Hz en 3 440 x 1 440 : Cette définition demande moins à la carte graphique qu’une 4K, ce qui aide à approcher les 240 images par seconde que l’écran peut afficher dans les jeux rapides. G-Sync Compatible et FreeSync Premium sont annoncés.
- Le format 21:9 incurvé : Avec sa courbure de 800R, l’image enveloppe le champ de vision en jeu de course, de simulation ou d’aventure. Au bureau, elle laisse la place à deux fenêtres côte à côte.
Du jeu immersif au bureau : ce que change un écran de 45 pouces
En jeu, la courbure de 800R et le format 21:9 jouent la carte de l’immersion : course, simulation, aventure. Les 240 Hz et les 0,03 ms annoncés par LG profitent surtout aux titres rapides, à condition que votre PC tienne la cadence en 3 440 x 1 440 pixels. L’écran embarque aussi webOS, le système de LG : le constructeur évoque des chaînes gratuites et du cloud gaming, utiles pour lancer un contenu sans allumer le PC. Nous n’avons pas testé ce modèle, ces éléments viennent de la fiche du constructeur.
Au bureau, les 992,7 mm de large annoncés par LG offrent la place de plusieurs fenêtres en parallèle, pour le montage, les tableurs ou la programmation. L’écran mesure environ 66 cm de hauteur et 34 cm de profondeur, selon LG. Il convient moins aux petits bureaux, à celles et ceux qui préfèrent une diagonale de 24 à 27 pouces pour le jeu compétitif, ou qui visent la 4K, car la définition reste celle d’un QHD étiré sur 45 pouces.
Face aux écrans gaming OLED plus compacts
Ce 45 pouces ne répond pas au même besoin que les OLED de 27 pouces ou les ultralarges de 34 pouces, nettement plus compacts. Pour comparer les formats et les tarifs, notre comparatif des meilleurs écrans PC gamer reste le point de départ. En face, le 45GX90SA-B apporte une surface d’affichage et une immersion que ces formats n’offrent pas, mais aussi un encombrement que seul un grand bureau absorbe.
✅ Les points forts
- Dalle OLED incurvée (800R) de 45 pouces en 3 440 x 1 440 pixels
- 240 Hz et 0,03 ms (GtG) annoncés par LG
- Compatible NVIDIA G-Sync et AMD FreeSync Premium
- DisplayHDR True Black 400 et 98,5 % du DCI-P3 annoncés
- webOS intégré, avec chaînes gratuites et cloud gaming selon LG
❌ Les limites
- Remise de 50 % calculée sur le prix conseillé de 1 599,99 € affiché par Amazon
- Près d’un mètre de large : un grand bureau est nécessaire
- Définition QHD étirée sur 45 pouces, moins fine qu’une 4K
- Dalle OLED : mieux vaut éviter les éléments fixes affichés longtemps
Le prix affiché par Amazon au moment de la rédaction est de 799,99 € : vérifiez-le sur la fiche avant de décider.
À 799,99 €, le LG UltraGear 45GX90SA-B coûte la moitié de son prix conseillé et ramène un OLED ultralarge de 45 pouces sous la barre des 800 €. Il s’adresse aux joueurs sur PC dont la carte graphique tient le 3 440 x 1 440 à haute fréquence, et à celles et ceux qui veulent un seul grand écran pour jouer comme pour travailler.
Il convient moins si votre bureau est étroit, si vous cherchez une définition 4K ou si les éléments fixes sur une dalle OLED vous inquiètent. Le Black Friday tombe le 27 novembre et les prix évoluent d’un jour à l’autre, à la hausse comme à la baisse : mieux vaut comparer calmement que décider au dernier moment. Nous n’avons pas testé ce modèle, et la remise se mesure ici par rapport au prix conseillé affiché par Amazon.
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