En jeu, la courbure de 800R et le format 21:9 jouent la carte de l’immersion : course, simulation, aventure. Les 240 Hz et les 0,03 ms annoncés par LG profitent surtout aux titres rapides, à condition que votre PC tienne la cadence en 3 440 x 1 440 pixels. L’écran embarque aussi webOS, le système de LG : le constructeur évoque des chaînes gratuites et du cloud gaming, utiles pour lancer un contenu sans allumer le PC. Nous n’avons pas testé ce modèle, ces éléments viennent de la fiche du constructeur.

Au bureau, les 992,7 mm de large annoncés par LG offrent la place de plusieurs fenêtres en parallèle, pour le montage, les tableurs ou la programmation. L’écran mesure environ 66 cm de hauteur et 34 cm de profondeur, selon LG. Il convient moins aux petits bureaux, à celles et ceux qui préfèrent une diagonale de 24 à 27 pouces pour le jeu compétitif, ou qui visent la 4K, car la définition reste celle d’un QHD étiré sur 45 pouces.