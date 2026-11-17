La suite de cyberconfidentialité Proton VPN Plus est moins chère pour ce Black Friday 2026. Son abonnement de 2 ans vous revient à seulement 2,49 € par mois en ce moment.
Ce prix spécial pour le Black Friday 2026 n’est pas la seule bonne raison de choisir Proton VPN pour votre confidentialité en ligne.
Découvrez différents motifs qui font de ce réseau virtuel privé un choix appréciable pour accentuer le bon respect de votre vie privée numérique.
Les points forts de Proton VPN Plus :
- Jusqu’à 10 appareils connectés simultanément.
- Débits moyens de 10 Gb/s.
- Ferme politique de non-journalisation (droit suisse).
- storage20779 serveurs
- language149 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : confidentialité renforcée
Proton met à votre disposition ses nombreux serveurs hautement sécurisés
Première raison : Proton VPN vous propose une infrastructure immense
Avec 20 779 serveurs répartis dans 149 pays, l’infrastructure de Proton VPN est l’une des plus grandes entreprise du marché. Ce chiffre impressionnant vous confère plusieurs avantages.
Le premier est que vous avez l’embarras du choix pour répondre à votre besoin du jour. Vous pouvez tout simplement sélectionner un serveur situé en France. Cela vous attribue une adresse IP et une géolocalisation différentes de celles de votre appareil connecté.
Le deuxième est que cela vous permet de vous adapter à toutes les circonstances, ou presque. Par exemple, vous pouvez lutter aisément contre une restriction d’accès à un contenu en lien avec votre emplacement réel. Vous avez seulement à sélectionner un serveur dans le pays souhaité.
Le troisième est que cela réduit fortement le risque d’encombrement. L’infrastructure de Proton VPN inclut des débits moyens de 10 Gb/s.
Pour autant, mieux la demande est répartie, et plus fluide est votre navigation. Pour les activités les plus exigeantes, telles que le gaming ou le streaming, votre suite Proton VPN Plus répond présent.
Deuxième raison : une suite hautement sécurisée
L’infrastructure de votre suite Proton VPN Plus est sûre. Ses serveurs sont intégralement chiffrés. Le code source de Proton VPN est d’ailleurs disponible sur GitHub. Il peut donc être inspecté à tout moment pour s’assurer que tout aille bien.
Les serveurs Secure Core de Proton VPN Plus illustrent cette dimension sécurisée. Ils sont répartis dans des bunkers entre trois pays que sont l’Islande, la Suède et la Suisse. Ces serveurs directement administrés par Proton AG sont le summum de la cyberconfidentialité.
Proton VPN Plus comprend plusieurs protocoles de sécurité dont Stealth. Ce dernier est mis au point par Proton AG. L’objectif est de proposer un serveur rapide tout en répondant aux normes avancées de cybersécurité.
Enfin, Proton VPN bénéficie de la législation helvète, l’une des plus sûres en termes de respect de votre vie privée. Proton AG applique une politique de non-journalisation ferme à votre égard.
Votre suite Proton VPN Plus comprend l’un des meilleurs réseaux virtuels privés du marché en novembre 2026. Pour en apprendre encore plus sur ce service en ligne, lisez l'avis indépendant de Clubic.
Troisième raison : un prix réduit pour les deux prochaines années
Le Black Friday est le bon moment pour économiser concrètement durant deux années consécutives. Preuve en est avec cette offre exclusive vous permettant d’obtenir votre suite Proton VPN Plus à 2,49 € par mois.
Vous bénéficiez de - 75 % de réduction sur le prix de la souscription mensuelle, fixée à 9,99 €. Après ces deux années, vous pouvez conserver Proton VPN Plus contre 6,99 €/mois. La TVA est applicable pour une souscription depuis la France métropolitaine.
Contactez le service client anglophone de Proton AG, par chat ou par mail. Il reste joignable 24/7. Une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours accompagne votre achat.
- storage20779 serveurs
- language149 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : confidentialité renforcée
Proton VPN associe de solides garanties de confidentialité à un service complet et polyvalent. Ses fonctions anti-censure, son excellente formule gratuite sans limite de données et ses très bons résultats en streaming comme en P2P en font une référence particulièrement convaincante.
Les performances sont toutefois moins régulières sur les destinations éloignées, tandis que certaines fonctions et le kill switch présentent encore des limites sur macOS. Les abonnements longue durée sont également moins avantageux que chez certains concurrents.
- Confidentialité solide et audits indépendants réguliers
- Excellent VPN gratuit sans limite de données
- Stealth et Secure Core pour les usages sensibles
- Très bonnes performances en Europe
- Streaming et P2P particulièrement efficaces
- Vaste réseau et applications soignées
- Pertes de débit importantes sur certaines destinations éloignées
- Fonctions inégales selon les plateformes
- Kill switch encore perfectible sur macOS
- Tarifs longue durée moins compétitifs que certains concurrents