L’infrastructure de votre suite Proton VPN Plus est sûre. Ses serveurs sont intégralement chiffrés. Le code source de Proton VPN est d’ailleurs disponible sur GitHub. Il peut donc être inspecté à tout moment pour s’assurer que tout aille bien.

Les serveurs Secure Core de Proton VPN Plus illustrent cette dimension sécurisée. Ils sont répartis dans des bunkers entre trois pays que sont l’Islande, la Suède et la Suisse. Ces serveurs directement administrés par Proton AG sont le summum de la cyberconfidentialité.

Proton VPN Plus comprend plusieurs protocoles de sécurité dont Stealth. Ce dernier est mis au point par Proton AG. L’objectif est de proposer un serveur rapide tout en répondant aux normes avancées de cybersécurité.

Enfin, Proton VPN bénéficie de la législation helvète, l’une des plus sûres en termes de respect de votre vie privée. Proton AG applique une politique de non-journalisation ferme à votre égard.

Votre suite Proton VPN Plus comprend l’un des meilleurs réseaux virtuels privés du marché en novembre 2026. Pour en apprendre encore plus sur ce service en ligne, lisez l'avis indépendant de Clubic.