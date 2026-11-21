Pour le Black Friday, le robot aspirateur laveur le plus complet d’Eureka coûte 549 € au lieu de 1 199,99 €. Sur la boutique officielle, un code fait encore baisser l’addition.
Du 20 novembre au 6 décembre, Eureka casse le prix de son robot aspirateur laveur le plus complet. Le J15 Max Ultra passe de 1 199,99 € à 549 €, soit près de 651 € d’économie (-54 %). Il passe ainsi sous la barre des 600 €, un prix rare pour un modèle aussi bien équipé. Encore mieux, sur la boutique officielle de la marque, le code FRJ15MU retire 5 % de plus et fait descendre le robot à 521,55 €.
C’est l’occasion de s’offrir un robot qui aspire, lave et se vide tout seul, sans dépasser le budget d’un milieu de gamme.
Une aspiration taillée pour les sols exigeants
Le J15 Max Ultra est le modèle le plus complet de la gamme J15. Eureka annonce une aspiration de 22 000 Pa, assez pour sortir la poussière incrustée dans les tapis et les poils d'animaux coincés entre les lattes du parquet. Ses brosses anti-enchevêtrement évitent aussi de démêler les cheveux à la main, une corvée que connaissent tous ceux qui ont un robot. Il passe d'un sol dur à un tapis sans que vous ayez à changer quoi que ce soit.
Une vision qui repère même les liquides transparents
Son vrai point fort, c'est la vision. Le système IntelliView AI 2.0 associe une caméra Full HD à des capteurs infrarouges. Le robot repère ainsi les obstacles sur son chemin (câbles, chaussettes, gamelles), mais aussi les liquides transparents renversés par terre. Selon Eureka, c'est le premier robot capable de détecter ce type de tache et d'adapter son nettoyage en conséquence. Fini le verre d'eau ou de lait étalé dans tout le salon.
Le J15 Max Ultra est livré avec une station d'accueil très complète. Elle vide le collecteur de poussière toute seule, remplit le robot en eau et lave les serpillières à l'eau chaude, jusqu'à 80 °C. Elle les sèche ensuite pour éviter les mauvaises odeurs. Son réservoir d'eau propre de 4 litres permet d'enchaîner plusieurs passages avant d'avoir à la remplir. Il suffit de lancer un nettoyage depuis l'application, ou de programmer le robot pour qu'il passe pendant que vous êtes au travail.
Un haut de gamme à prix de milieu de gamme
À 549 €, le J15 Max Ultra se place au prix de robots beaucoup moins bien équipés. Avec le code FRJ15MU sur la boutique officielle, il passe même sous les 525 €. Il convient bien aux grands logements, aux foyers avec des animaux et à tous ceux qui ne veulent plus passer la serpillière. Petit avantage par rapport aux autres offres de la marque : celle-ci dure jusqu'au 6 décembre, soit une semaine de plus.
Les autres offres Eureka du Black Friday
Eureka baisse aussi le prix de trois aspirateurs laveurs sans fil de sa gamme FloorShine, qui aspirent et lavent en un seul passage. Ces offres s'arrêtent le 30 novembre :
- Eureka FloorShine460 : 129,99 € au lieu de 239 € (-46 %). Avec 17 000 Pa d'aspiration, c'est le modèle le moins cher de la sélection. Il est disponible sur la boutique officielle Eureka, où le code FRShine460 retire 5 % de plus et le fait passer à 123,49 €. Vous le trouverez aussi au même prix chez Amazon, mais sans le code.
- Eureka FloorShine470 : 189,99 € au lieu de 279 € (-32 %). Arrivé en France en octobre, c'est le modèle le plus récent de la gamme. C'est aussi le seul dont le code FRShine470 marche partout : vous pouvez l'utiliser sur le site officiel d'Eureka, où l'aspirateur descend à 180,49 €, comme sur sa fiche Amazon.
- Eureka FloorShine830 : 229,99 € au lieu de 349 € (-34 %). C'est le plus puissant des trois, avec 24 000 Pa d'aspiration et un autonettoyage lancé d'une seule touche. Sur la boutique officielle Eureka, le code eureka830 retire 5 % de plus, soit 218,49 €. Il est aussi proposé sur Amazon au prix, sans le code.