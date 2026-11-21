Du 20 novembre au 6 décembre, Eureka casse le prix de son robot aspirateur laveur le plus complet. Le J15 Max Ultra passe de 1 199,99 € à 549 €, soit près de 651 € d’économie (-54 %). Il passe ainsi sous la barre des 600 €, un prix rare pour un modèle aussi bien équipé. Encore mieux, sur la boutique officielle de la marque, le code FRJ15MU retire 5 % de plus et fait descendre le robot à 521,55 €.

C’est l’occasion de s’offrir un robot qui aspire, lave et se vide tout seul, sans dépasser le budget d’un milieu de gamme.