Les noms se ressemblent, mais les dalles changent parfois d’une diagonale à l’autre : chez LG, seuls les C6 de 77 et 83 pouces ont la dalle Tandem, et chez Samsung, le S92H passe du WOLED au QD-OLED en 77 pouces. Regardez ensuite les formats HDR, puisque les LG C6 gèrent le Dolby Vision sans le HDR10+, le Samsung S92H l’inverse, et le Philips 65OLED770 les deux. Pour le jeu, comptez les prises HDMI 2.1 : quatre sur les LG C6, le Samsung S92H et le Sony Bravia 6, deux seulement sur le Bravia 8 II. Enfin, un modèle bien noté en test avec une remise modeste reste un achat plus sûr qu’un téléviseur inconnu affiché à moitié prix, et notre rubrique bons plans TV réunit les autres offres que nous publions sur les téléviseurs.