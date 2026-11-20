À huit jours du Black Friday, fixé au vendredi 27 novembre, Boulanger, Amazon et la Fnac ont déjà baissé le prix d’une partie de leurs téléviseurs OLED de 2026. Nous en avons retenu 10, du 48 au 83 pouces chez LG, Samsung, Sony et Philips, en plaçant en tête les modèles passés par notre laboratoire.
Cette sélection s’ouvre sur les téléviseurs que nous avons testés, les LG C6, Samsung S92H et Sony Bravia 8 II, avant de passer à ceux que nous n’avons pas encore eus entre les mains. Elle couvre toutes les tailles, du 48 au 83 pouces, avec des remises de 17 % à 40 % par rapport au prix de référence de chaque marchand. La plus forte économie en euros revient au LG OLED 83C6, 1 300 € de moins, la plus forte en pourcentage au Samsung 55S85H, à -40 %.
- LG OLED 48C6 (48 pouces) à 999 € au lieu de 1 299 € (-23 %)
- LG OLED 55C6 (55 pouces) à 1 199 € au lieu de 1 499 € (-20 %)
- LG OLED 83C6 (83 pouces) à 2 699 € au lieu de 3 999 € (-33 %)
- Samsung OLED 55S92H (55 pouces) à 1 299 € au lieu de 1 599 € (-19 %)
- Sony Bravia 8 II (65 pouces) à 1 899 € au lieu de 2 399 € (-21 %)
- Philips Ambilight 65OLED770 (65 pouces) à 1 129 € au lieu de 1 599 € (-29 %)
- Sony Bravia 6 (55 pouces) à 999,99 € au lieu de 1 199 € (-17 %)
- Samsung OLED 55S85H (55 pouces) à 899 € au lieu de 1 495,20 € (-40 %)
- Samsung OLED 65S95H (65 pouces) à 1 999 € au lieu de 2 799 € (-29 %)
- LG OLED 65B6 (65 pouces) à 1 242,74 € au lieu de 1 671,18 € (-26 %)
LG OLED 48C6 : tout le gaming du C6 dans un 48 pouces, à 999 €
Notre test du LG OLED C6 lui a attribué 9/10, et 10/10 sur le jeu. Nous l’avons mené sur la version de 77 pouces : ce 48 pouces n’a pas la dalle Tandem, réservée aux 77 et 83 pouces, mais il garde ce qui fait la réputation de la série auprès des joueurs, avec quatre HDMI 2.1, le VRR, l’ALLM et la 4K jusqu’à 165 Hz.
✅ Points forts
- Une latence de joueur : 12,9 ms d’input lag mesurés en mode Jeu lors de notre test, avec la compatibilité G-Sync et FreeSync Premium Pro.
- Quatre HDMI 2.1 complètes : une PS5, une Xbox Series, un PC et une barre de son en eARC se branchent en même temps, sans arbitrer entre les prises.
- À savoir : ni HDR10+ ni décodage DTS sur ce téléviseur, et la télécommande n’est pas rétroéclairée.
LG OLED 55C6 : l’OLED en tête de notre comparatif perd 300 €, à 1 199 €
Le LG C6 ouvre notre comparatif des meilleurs téléviseurs OLED, avec une précision que nous y faisons : ses progrès les plus nets en HDR sont réservés aux grandes diagonales. En 55 pouces, il conserve le socle qui lui a valu 9/10 en test, des noirs parfaits, webOS et une connectique complète pour le jeu.
✅ Points forts
- Une interface complète : webOS reste fluide, avec AirPlay, Chromecast et plusieurs années de mises à jour promises par LG.
- Prêt pour les consoles et le PC : 120 Hz natifs, jusqu’à 165 Hz, VRR et ALLM, avec 40 W de son annoncés par la fiche Boulanger.
- À savoir : la dalle Tandem, plus lumineuse, n’équipe que les 77 et 83 pouces. Ce 55 pouces n’en profite pas.
LG OLED 83C6 : 1 300 € de remise sur la version Tandem du C6, à 2 699 €
Comme le 77 pouces de notre test du LG OLED C6, noté 9/10, ce 83 pouces reçoit la dalle OLED Tandem, la technologie Hyper Radiant Color et le processeur Alpha 11 AI 4K Gen 3. Sur notre exemplaire, ce trio faisait dépasser les 2 000 cd/m² en HDR sur les petites fenêtres, contre 1 100 cd/m² environ pour le C5. Nous n’avons pas eu le 83 pouces lui-même entre les mains.
✅ Points forts
- Un HDR qui rattrape la série G : environ 340 cd/m² conservés en plein écran sur le 77 pouces testé, un écart très réduit avec le LG G5.
- Une consommation contenue : 34,2 W/m² mesurés sur le 77 pouces, l’une des valeurs les plus basses de nos tests.
- À savoir : le son intégré manque d’ampleur pour une telle diagonale, une barre de son s’impose vite. La dalle brillante reste sensible aux reflets directs.
Samsung 55S92H : l’OLED antireflet noté 8/10 par notre rédaction, à 1 299 €
Notre test du Samsung S92H, mené justement sur la version de 55 pouces, lui a attribué 8/10. Sa dalle WOLED approche les 1 500 cd/m², et le traitement Glare Free se montre redoutablement efficace face aux reflets : l’image reste agréable dans une pièce lumineuse, sans perdre les noirs de l’OLED.
✅ Points forts
- Un gaming très complet : quatre HDMI 2.1, le VRR et la 4K jusqu’à 165 Hz, notés 9/10 sur ce critère.
- Une image fidèle : excellente fidélité colorimétrique en SDR comme en HDR, et plus de 300 cd/m² conservés en plein écran.
- À savoir : Samsung fait toujours l’impasse sur le Dolby Vision, et l’interface Tizen reste chargée.
Sony Bravia 8 II : le QD-OLED de Sony baisse de 500 €, à 1 899 €
Notre test du Sony Bravia 8 II lui a donné 8/10, et il couvre cette version de 65 pouces. Sa dalle QD-OLED, fournie par Samsung Display, sert une image naturelle et expressive, sans sursaturation, qui trouve toute sa place dans un usage cinéma.
✅ Points forts
- Un son intégré qui convainc : l’Acoustic Surface Audio+ a obtenu 9/10 sur l’audio dans notre test, rare pour un téléviseur.
- Des traitements d’image soignés : le processeur XR et ses traitements restent l’atout de Sony, avec un filtre anti-reflets assez efficace et Google TV.
- À savoir : seulement deux HDMI 2.1, limitées à 120 Hz, dont une partagée avec l’eARC. Sa luminosité de pointe reste en retrait des meilleurs OLED concurrents.
Philips 65OLED770 : 470 € de moins sur ce 65 pouces Ambilight, à 1 129 €
Ce 65 pouces se distingue par son Ambilight sur trois côtés, qui prolonge l’image sur le mur avec une lumière qui suit l’action, et par une prise en charge HDR très large : Dolby Vision, HDR10+ Adaptive et HLG. Il tourne sous Titan OS, avec le processeur P5 AI de Philips. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Tous les formats HDR dynamiques : Dolby Vision et HDR10+, là où les LG C6 et le Samsung S92H de cette sélection n’en gèrent qu’un sur les deux.
- Le jeu pris en charge : HDMI 2.1 avec VRR, compatibilité FreeSync et G-Sync, et un son Dolby Atmos et DTS:X.
- À savoir : il plafonne à 120 Hz, quand les LG C6 et le Samsung S92H montent à 165 Hz pour le jeu sur PC.
Sony Bravia 6 : l’OLED Sony de 55 pouces passe sous les 1 000 €, à 999,99 €
Le Bravia 6 associe une dalle OLED 4K à 120 Hz, Google TV avec Chromecast intégré et le Dolby Vision. Côté son, il prend en charge le Dolby Atmos et le DTS:X, deux formats issus des salles de cinéma. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Quatre HDMI 2.1 : la 4K à 120 images par seconde, le VRR et l’ALLM sur chaque entrée, de quoi brancher plusieurs consoles.
- Google TV : l’essentiel des services de streaming et Chromecast intégré, sans boîtier à ajouter.
- À savoir : la fiche annonce 20 W de son, moitié moins que les LG 48C6 et 55C6 de cette sélection.
Samsung 55S85H : -40 % sur la porte d’entrée OLED de Samsung, à 899 €
Dans la gamme OLED 2026 de Samsung, le S85H est le modèle d’accès, avec une dalle WOLED, pensé pour un premier téléviseur OLED. Il affiche la 4K à 120 Hz, embarque l’assistant Vision AI Companion et le son OTS Lite, qui suit l’action à l’écran. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Le prix le plus bas de la sélection : 899 €, soit 596,20 € de moins que son prix conseillé de 1 495,20 €.
- Prêt pour le jeu : 4K à 120 Hz et réglages optimisés automatiquement selon le jeu.
- À savoir : le traitement antireflet Glare Free est réservé aux séries S90H, S95H et S99H, pas à ce S85H.
Samsung 65S95H : 800 € de remise sur l’OLED premium de Samsung, à 1 999 €
Successeur du S95F, le S95H reste le modèle premium de la gamme OLED de Samsung. Il reçoit le traitement antireflet Glare Free, un système audio renforcé et le boîtier One Connect, qui déporte les connectiques. Nous ne l’avons pas testé, mais le S95F qui l’a précédé avait obtenu 9/10 dans notre test du Samsung S95F.
✅ Points forts
- Le boîtier One Connect : quatre HDMI 2.1 déportées, et un seul câble jusqu’à l’écran.
- Jusqu’à 165 Hz : pour le jeu sur PC, avec 70 W de son annoncés par la fiche Boulanger.
- À savoir : la liaison sans fil entre le boîtier et l’écran est réservée au S99H. Ici, le One Connect reste relié par câble.
LG OLED 65B6 : plus de 400 € de remise sur ce 65 pouces, à 1 242,74 €
Ce 65 pouces de 2026 associe une dalle OLED 4K au processeur α8 AI 4K Gen3, sous webOS. Il gère le Dolby Vision et le Dolby Atmos, et affiche la 4K à 120 Hz avec la compatibilité G-Sync et FreeSync Premium. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Le jeu à 120 Hz : VRR et compatibilité G-Sync et FreeSync Premium pour un affichage sans déchirure.
- Le cinéma soigné : Dolby Vision et mode Filmmaker avec compensation de la lumière ambiante.
- À savoir : il plafonne à 120 Hz et ne gère pas le HDR10+, quand le C6 monte à 165 Hz. Pour comparer, consultez notre comparatif des meilleurs téléviseurs OLED.
Black Friday 2026 : Boulanger, Amazon et la Fnac n’attendent pas le 27 novembre
Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre, et le Cyber Monday le lundi 30. Les trois enseignes de cette sélection affichent pourtant déjà leurs remises sur les téléviseurs : Boulanger dans une page Black Friday dédiée aux TV, Amazon avec ses badges « Offre Black Friday », la Fnac avec ses prix Black Friday. Les tarifs peuvent encore bouger d’ici là, à la baisse comme à la hausse : ceux de cette sélection ont été relevés le 19 novembre. Pour suivre le reste de l’opération, notre page Black Friday rassemble au fil des jours les offres retenues par la rédaction, tous rayons confondus.
Quelle TV OLED choisir pour ce Black Friday ?
Les noms se ressemblent, mais les dalles changent parfois d’une diagonale à l’autre : chez LG, seuls les C6 de 77 et 83 pouces ont la dalle Tandem, et chez Samsung, le S92H passe du WOLED au QD-OLED en 77 pouces. Regardez ensuite les formats HDR, puisque les LG C6 gèrent le Dolby Vision sans le HDR10+, le Samsung S92H l’inverse, et le Philips 65OLED770 les deux. Pour le jeu, comptez les prises HDMI 2.1 : quatre sur les LG C6, le Samsung S92H et le Sony Bravia 6, deux seulement sur le Bravia 8 II. Enfin, un modèle bien noté en test avec une remise modeste reste un achat plus sûr qu’un téléviseur inconnu affiché à moitié prix, et notre rubrique bons plans TV réunit les autres offres que nous publions sur les téléviseurs.
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