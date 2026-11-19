Les écouteurs Samsung Galaxy Buds3 Pro sont des valeurs sûres dans le domaine de la réduction de bruit adaptative, et même si certaines de leurs fonctionnalités sont réservées aux terminaux de la marque, ils font du bon travail avec la plupart des smartphones sous Android.

Néanmoins, si vous utilisez un iPhone au quotidien, vous serez vite limité par l’absence d’application Galaxy Wearable sur iOS. Quant aux embouts intra-auriculaires, ils ne sont pas toujours supportés par les personnes qui ont les oreilles sensibles.