Les écouteurs sans fil Galaxy Buds3 Pro donnent accès à une réduction de bruit adaptative sur les smartphones compatibles, mais ils délivrent tout leur potentiel lorsqu’ils sont associés à un smartphone Samsung. Durant le Black Friday, Amazon les affiche à 119,99 €.
Pour écouter de la musique ou passer des appels téléphoniques lorsque vous vous déplacez, mieux vaut souvent privilégier une paire d’écouteurs sans fil plutôt qu’un casque. Si vous possédez un smartphone Android, et encore plus s’il s’agit d’un modèle Samsung Galaxy, alors les Galaxy Buds3 Pro peuvent correspondre à vos besoins. Ils coûtent actuellement 119,99 € au lieu de 249,95 € chez Amazon. C’est la version blanche des écouteurs qui bénéficie de cette remise de 52 %.
Les écouteurs Samsung Galaxy Buds3 Pro blancs passent à seulement 119,99 € chez Amazon.
Pourquoi choisir les Galaxy Buds3 Pro ?
- Pour leur réduction de bruit adaptative : elle ajuste l’isolation en fonction de l’environnement et des réglages choisis.
- Pour leurs commandes accessibles : les tiges permettent notamment de modifier le volume sans sortir le téléphone.
- Pour leur conception audio : chaque écouteur utilise un système à deux voies et intègre trois microphones.
Des écouteurs qui assurent au quotidien
Les Galaxy Buds3 Pro intègrent des embouts qui s’insèrent dans le conduit auditif, ce qui leur permet d’offrir une bonne isolation passive. Lorsque celle-ci ne suffit plus, il suffit d’activer la réduction adaptative du bruit afin de vous libérer des bruits ambiants. Les commandes par pincement et glissement permettent de piloter l’écoute directement depuis les tiges, sans avoir à sortir votre smartphone de votre poche. Samsung annonce une autonomie qui monte jusqu’à six heures par charge avec la réduction de bruit activée, et jusqu’à 26 heures au total grâce à l’étui de chargement fourni.
Samsung réserve des fonctionnalités à ses smartphones
Si l’application mobile Galaxy Wearable est téléchargeable sur les appareils Android compatibles, certaines fonctions des écouteurs ne s’activent que sur un smartphone Samsung Galaxy compatible. C’est notamment le cas de l’audio haute résolution, du mode interprète en temps réel ou encore de l’Audio 360. Quant aux iPhone, ils ne disposent pas d’application dédiée à ces écouteurs sur iOS.
✅ Les points forts
- Réduction de bruit adaptative.
- Réglage du volume directement sur les tiges.
- Écouteurs certifiés IP57.
❌ Les limites
- Certaines fonctions réservées aux Galaxy compatibles.
- Pas d’application dédiée sur iOS.
Amazon propose les Galaxy Buds3 Pro à 119,99 € seulement pendant le Black Friday.
Les écouteurs Samsung Galaxy Buds3 Pro sont des valeurs sûres dans le domaine de la réduction de bruit adaptative, et même si certaines de leurs fonctionnalités sont réservées aux terminaux de la marque, ils font du bon travail avec la plupart des smartphones sous Android.
Néanmoins, si vous utilisez un iPhone au quotidien, vous serez vite limité par l’absence d’application Galaxy Wearable sur iOS. Quant aux embouts intra-auriculaires, ils ne sont pas toujours supportés par les personnes qui ont les oreilles sensibles.
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