Alors que les prix des forfaits mobiles ne cessent de grimper depuis quelques mois, RED by SFR va à contre-courant pour le Black Friday. Son forfait 250 Go 5G Voyage, sans engagement, passe à 12,99 € par mois jusqu’au 30 novembre, contre 15,99 € dans notre guide des forfaits RED, mais il est réservé aux nouveaux clients.
Pour le Black Friday, RED by SFR propose son forfait 250 Go 5G Voyage à 12,99 € par mois, sans engagement. Le tarif est valable jusqu’au 30 novembre, exclusivement sur le site de l’opérateur. Le forfait comprend 250 Go de données, des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et 35 Go par mois à l’étranger. Il s’appuie sur le réseau de SFR, avec la 5G dans les zones couvertes. Seuls les nouveaux clients peuvent en profiter.
Le forfait 250 Go 5G Voyage de RED by SFR est à 12,99 € par mois, sans engagement, sur le site de l’opérateur jusqu’au 30 novembre.
Pourquoi choisir le forfait RED by SFR 250 Go 5G Voyage ?
- Une enveloppe qui laisse de la marge : 250 Go en 5G, 4G ou 3G, avec le partage de connexion inclus, de quoi alimenter un ordinateur ou une tablette en plus du téléphone.
- Aucun engagement : RED by SFR l’annonce sans engagement, et notre guide précise que la résiliation se fait à tout moment depuis l’espace client.
- Le voyage compris : 35 Go par mois sont utilisables à l’étranger, et depuis l’Union européenne et les DOM, les appels, SMS et MMS restent illimités vers la France, l’UE et les DOM.
Du partage de connexion aux séjours à l’étranger, à qui sert ce forfait
Avec 250 Go, le streaming, les téléchargements et le partage de connexion avec un ordinateur portable laissent de la marge avant d’atteindre le plafond. À l’étranger, les 35 Go mensuels servent à naviguer, à utiliser les cartes et les messageries pendant un séjour de vacances ou un déplacement professionnel. Pour profiter de la 5G, il faut un téléphone compatible et une zone couverte.
Le forfait est moins pertinent si vous consommez peu de données : notre guide des forfaits RED by SFR recense la gamme, du 1 Go à 1,99 € au 40 Go en 4G à 9,99 €, mieux adaptés à un usage léger. Il n’est pas non plus ouvert aux clients SFR encore engagés. Au-delà des 250 Go, une seule recharge de 50 Go à 10 € est possible avant que l’internet soit bloqué : les très gros consommateurs devront garder un œil sur le compteur.
Forfait 5G Spécial Voyage RED by SFR 250Go
Sans engagement
Appels illimités
SMS / MMS illimités
250Go
12,99€
Sans durée limitée
Engagement
Sans engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
250Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Engagement
Sans engagement
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
250Go
Data (Go) à l'étranger
35Go
Nombre de destinations
124
Liste de destinations
UE, DOM, Suisse, Andorre, USA et Canada
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Options
eSIM, Multi-SIM, VoLTE, Messagerie vocale visuelle
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
10 €
Frais d'activation carte eSIM
10 €
Frais d'activation multi SIM
10 €
Face au 120 Go de RED et aux forfaits des opérateurs historiques
Dans notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles, le forfait 5G de 120 Go de RED est relevé à 12,99 € : pour le même prix, la promotion fait donc plus que doubler l’enveloppe de données. À titre de repère, Orange y affiche un forfait de 250 Go à 24,99 € pendant 12 mois, puis à 33,99 € par mois. Notre guide rappelle toutefois que RED fait souvent évoluer ses prix.
✅ Les points forts
- 250 Go de données, partage de connexion inclus
- Sans engagement
- 35 Go par mois à l’étranger
- Appels, SMS et MMS illimités
- 3 € de moins par mois que le tarif relevé dans notre guide
❌ Les limites
- Réservé aux nouveaux clients, uniquement sur le site de RED by SFR
- Promotion jusqu’au 30 novembre, durée d’application du tarif non précisée par RED
- Une seule recharge de 50 Go à 10 € au-delà des 250 Go
- Appels limités à 3 h chacun et à 200 destinataires différents par mois
Pour souscrire à ce tarif, il faut être nouveau client et passer par le site de RED by SFR : le forfait 250 Go 5G est alors à 12,99 € par mois jusqu’au 30 novembre.
À 12,99 € par mois, le forfait 250 Go 5G Voyage de RED by SFR offre plus de deux fois l’enveloppe du 120 Go vendu au même prix dans notre comparatif, avec 35 Go à l’étranger et sans engagement. Dans un marché où les tarifs montent, la promotion compte pour qui consomme beaucoup de données ou voyage régulièrement. Elle n’est toutefois pas un tarif acquis : elle court jusqu’au 30 novembre, et la page de l’offre ne précise pas combien de temps le prix s’applique ensuite.
Elle vise d’abord les nouveaux clients qui partagent leur connexion, enchaînent les séries sur mobile ou passent du temps hors de France. Si vous consommez peu, le 40 Go en 4G à 9,99 € de notre guide coûte moins cher, et si vous êtes encore engagé chez SFR, l’offre n’est pas ouverte. Avant de souscrire, relisez les conditions sur la page de RED, notamment la durée du tarif et la couverture 5G de votre zone.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
- Promo stockage en ligne : pCloud brade son Pack 3en1 à vie à 579 € au lieu de 1 517 €
- ExpressVPN à 3,49 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts pour le Black Friday (-80%)
- CyberGhost VPN à 1.99€/mois + 4 mois offerts, pour le Black Friday (-83%)
- Offre spéciale Black Friday : -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Le forfait REDbySFR 250Go 5G Voyage à 12,99 €/mois sans engagement pour le Black Friday
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 5,91 €, + 3 mois offerts
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 2,29 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-50 %)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleures IA, à moins de 40 $
- Promo Verisure : 3 mois d'abonnement à la télésurveillance Offerts + Serrure connectée offerte
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X, n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.