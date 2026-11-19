Avec 250 Go, le streaming, les téléchargements et le partage de connexion avec un ordinateur portable laissent de la marge avant d’atteindre le plafond. À l’étranger, les 35 Go mensuels servent à naviguer, à utiliser les cartes et les messageries pendant un séjour de vacances ou un déplacement professionnel. Pour profiter de la 5G, il faut un téléphone compatible et une zone couverte.

Le forfait est moins pertinent si vous consommez peu de données : notre guide des forfaits RED by SFR recense la gamme, du 1 Go à 1,99 € au 40 Go en 4G à 9,99 €, mieux adaptés à un usage léger. Il n’est pas non plus ouvert aux clients SFR encore engagés. Au-delà des 250 Go, une seule recharge de 50 Go à 10 € est possible avant que l’internet soit bloqué : les très gros consommateurs devront garder un œil sur le compteur.