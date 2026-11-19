Avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, la fiche technique place l’Alexa Tablet 8 du côté des usages simples. Google Play donne accès aux applications Android habituelles, et Alexa+ s’intègre à l’interface. Dans notre prise en main de la gamme Alexa Tablet, nous avons relevé un chatbot accessible en bas à droite de l’écran, une page « Pour vous » et une Dynamic Tab en haut à gauche. L’application Kindle propose en outre un mode liseuse (noir et blanc, notifications coupées), sans que nous sachions s’il équipe ce modèle.

L’Alexa Tablet 8 conviendra à une tablette de salon, de cuisine ou de voyage : lire, regarder une vidéo, dialoguer avec l’assistant. Elle est moins adaptée à qui veut jouer, retoucher des photos ou travailler sur plusieurs applications à la fois. Les modèles de 11 et 12 pouces de la gamme embarquent 8 Go de RAM, le double de ce modèle, et Amazon n’a pas précisé le nom de la puce lors de notre prise en main.