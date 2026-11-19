Annoncée début octobre à partir de 230 €, la gamme Alexa Tablet d’Amazon voit déjà son plus petit modèle perdre la moitié de son prix pour le Black Friday. Amazon affiche l’Alexa Tablet 8 à 114,99 € au lieu de 229,99 € : une tablette Android avec Google Play, que nous n’avons pas encore testée, mais dont notre prise en main souligne les airs d’iPad mini.
L’Alexa Tablet 8 est le plus compact des trois formats de la gamme d’Amazon, qui compte aussi des modèles de 11 et 12 pouces. Elle tourne sous Android et donne accès à Google Play, contrairement aux anciennes tablettes de la marque, sous Fire OS.
Amazon la propose en version Graphite, avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage : l’Alexa Tablet 8 est affichée à 114,99 € au lieu de 229,99 €, sous la mention « Top Offre Black Friday ». Cette remise s’adresse d’abord à ceux qui cherchent une petite tablette pour des usages simples.
L’Alexa Tablet 8 (Graphite, 4 Go de RAM, 64 Go) est à 114,99 € au lieu de 229,99 € chez Amazon, soit 115 € d’économie sur le prix conseillé.
Pourquoi choisir l’Alexa Tablet 8 ?
- Un prix divisé par deux : Les 115 € d’économie sur le prix conseillé de 229,99 € ramènent la tablette à 114,99 €. Pour une première tablette ou un achat secondaire, la dépense reste mesurée.
- Android et Google Play : Amazon quitte Fire OS sur cette gamme et ouvre l’accès au Google Play Store. Vous retrouvez l’écosystème d’applications d’Android, ce qui n’était pas possible sur les anciennes tablettes de la marque.
- Un format compact façon iPad mini : Avec son écran de 8,7 pouces, elle se prête à la lecture dans le canapé ou dans les transports. Notre prise en main de la gamme relève que le format 8 pouces rappelle l’iPad mini d’Apple.
Une petite tablette pour les usages de tous les jours
Avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, la fiche technique place l’Alexa Tablet 8 du côté des usages simples. Google Play donne accès aux applications Android habituelles, et Alexa+ s’intègre à l’interface. Dans notre prise en main de la gamme Alexa Tablet, nous avons relevé un chatbot accessible en bas à droite de l’écran, une page « Pour vous » et une Dynamic Tab en haut à gauche. L’application Kindle propose en outre un mode liseuse (noir et blanc, notifications coupées), sans que nous sachions s’il équipe ce modèle.
L’Alexa Tablet 8 conviendra à une tablette de salon, de cuisine ou de voyage : lire, regarder une vidéo, dialoguer avec l’assistant. Elle est moins adaptée à qui veut jouer, retoucher des photos ou travailler sur plusieurs applications à la fois. Les modèles de 11 et 12 pouces de la gamme embarquent 8 Go de RAM, le double de ce modèle, et Amazon n’a pas précisé le nom de la puce lors de notre prise en main.
Face à l’iPad mini et aux tablettes plus chères
À 114,99 €, l’Alexa Tablet 8 joue dans une autre catégorie de prix que l’iPad mini qu’elle évoque. Dans notre comparatif des meilleures tablettes, la Xiaomi Pad 8 est annoncée à partir de 365 euros, soit plus de trois fois son prix, et l’iPad mini 7 y figure aussi. Cet écart de prix a une contrepartie : moins de mémoire et une puce dont le nom n’est pas communiqué. Un point reste à vérifier avant d’acheter : nous n’avons pas pu confirmer l’étendue des fonctions d’Alexa+ disponibles en France.
✅ Les points forts
- Un prix de 114,99 € au lieu de 229,99 €, soit -50 % sur le prix conseillé
- Android avec accès à Google Play
- Alexa+ intégré à l’interface, avec un chatbot
- Un format compact de 8,7 pouces
- Une batterie annoncée par Amazon pour tenir toute la journée
❌ Les limites
- 4 Go de RAM, soit moitié moins que les modèles de 11 et 12 pouces
- Un nom de puce non communiqué par Amazon
- Pas encore testée par Clubic
- Fonctions d’Alexa+ à vérifier en France
Si cette tablette compacte correspond à votre usage, la remise de 115 € sur le prix conseillé s’applique à la version Graphite, à 114,99 € sur Amazon.
À 114,99 €, l’Alexa Tablet 8 est une bonne affaire pour qui veut une petite tablette simple : lecture, vidéo, applications Android et assistant Alexa+. La remise de 50 % se calcule sur le prix conseillé de 229,99 €, au niveau du prix de lancement de 230 € annoncé début octobre. La tablette a été annoncée il y a six semaines à peine : le prix conseillé est donc encore celui du lancement.
Elle n’a pas vocation à remplacer une tablette plus musclée : avec 4 Go de RAM et une puce dont Amazon n’a pas donné le nom, mieux vaut la réserver aux usages légers. Nous n’avons pas encore pu la tester : l’écran, l’autonomie annoncée à la journée par Amazon et la fluidité restent à valider. Elle reste un achat raisonnable si le budget compte, à condition de vérifier ce qu’Alexa+ propose en France.
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