Le Samsung Galaxy S26 FE est un smartphone polyvalent, doté d’un bel écran AMOLED de 6,7 pouces. Durant le Black Friday, sa version de 128 Go passe à 519 € chez Amazon.
À l’approche du Black Friday, les smartphones Samsung commencent à afficher des tarifs intéressants. C’est le cas du Galaxy S26 FE d’une capacité de 128 Go, actuellement disponible pour 519 € au lieu de 799 € sur Amazon. Un prix qui se rapproche du milieu de gamme pour un terminal Android pourtant doté d’un processeur Exynos 2500, d’un écran AMOLED à 120 Hz et d’un véritable téléobjectif. De quoi satisfaire les technophiles en quête de polyvalence.
Le Samsung Galaxy S26 FE avec 128 Go de stockage est proposé à 519 € chez Amazon pendant le Black Friday.
Pourquoi choisir le Galaxy S26 FE ?
- Pour son affichage : l’écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz associe une grande surface d’affichage à une fluidité très agréable.
- Pour ses appareils photo : le téléobjectif avec zoom optique 3× complète le capteur principal et l’ultra grand-angle.
- Pour son suivi logiciel : Samsung a annoncé sept générations de mises à jour du système et sept ans de correctifs de sécurité à la sortie du terminal.
Une configuration adaptée à des usages très variés
Le Galaxy S26 FE associe un processeur Exynos 2500 développé par Samsung à 8 Go de RAM, ce qui lui permet de fournir des performances aussi bien adaptées aux jeux mobiles qu’aux réseaux sociaux, à la lecture de vidéos et aux applications professionnelles. Sa batterie de 4 900 mAh accepte une recharge filaire jusqu’à 45 W avec un chargeur compatible, qui est cependant vendu séparément. Notre test du Galaxy S26 FE salue notamment le design simple et efficace de l’appareil, ainsi que les qualités de sa partie logicielle.
Un modèle intéressant pour remplacer un ancien téléphone
L’équipement photo du Samsung Galaxy S26 FE, ainsi que son suivi logiciel de longue durée, ont de quoi séduire les personnes qui souhaitent garder leur smartphone plusieurs années. En revanche, force est de constater que le Galaxy S26 FE n’apporte pas d’évolution majeure par rapport au Galaxy S25 FE : il n’est donc pas forcément justifié d’en changer.
✅ Les points forts
- Écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz.
- Téléobjectif avec zoom optique 3×.
- Sept générations de mises à jour Android annoncées.
❌ Les limites
- Stockage de 128 Go potentiellement limité.
- Luminosité de l’écran perfectible en plein soleil.
Pour remplacer un smartphone vieillissant, le Galaxy S26 FE de 128 Go à 519 € sur Amazon est un choix pertinent.
À moins de 520 €, le Samsung Galaxy S26 FE se présente comme une option intéressante pour les utilisateurs en quête d’un smartphone polyvalent, avec plusieurs focales photo et un suivi logiciel prolongé. Si vous aimez conserver vos téléphones jusqu’à ce qu’ils soient à bout de forces, c’est un bon choix.
A contrario, si vous utilisez actuellement un smartphone relativement récent, il n’est pas certain que le Galaxy S26 FE vous apporte quelque chose de plus au quotidien.
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