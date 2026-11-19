À moins de 520 €, le Samsung Galaxy S26 FE se présente comme une option intéressante pour les utilisateurs en quête d’un smartphone polyvalent, avec plusieurs focales photo et un suivi logiciel prolongé. Si vous aimez conserver vos téléphones jusqu’à ce qu’ils soient à bout de forces, c’est un bon choix.

A contrario, si vous utilisez actuellement un smartphone relativement récent, il n’est pas certain que le Galaxy S26 FE vous apporte quelque chose de plus au quotidien.