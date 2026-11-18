Regardez d’abord le prix barré : sur Amazon, c’est tantôt le prix conseillé par le fabricant, tantôt un ancien prix, et la remise se calcule sur ce repère. Vérifiez ensuite qui vend et expédie le produit, car les conditions de livraison et de retour changent d’un vendeur à l’autre. Comparez enfin la version exacte, avec sa mémoire ou sa taille d’écran, plutôt que le seul nom du modèle. Pour un smartphone, une bonne note en test pèse plus qu’un fort pourcentage, et nos tests de smartphones aident à faire le tri.