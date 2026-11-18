À la veille des grosses promos Amazon, le Black Friday avance déjà ses offres. Nous avons retenu 50 produits tech, avec les plus fortes remises d’abord, puis les meilleures ventes.
Le listing regroupe les 50 offres par famille, du smartphone à la maison connectée. En dessous, nous détaillons d’abord six produits dont la remise atteint ou dépasse 50 %, puis sept produits qui se vendent bien, testés par Clubic ou non. Les remises vont de 14 % à 73 % sur le prix barré affiché par Amazon. La plus forte économie en euros revient au MSI Prestige 14 Flip AI+, 950 € de moins, la plus forte en pourcentage au pack Ring Stick Up Cam avec caméra intérieure, -73 %.
Smartphones, montres et tablettes 📱⌚
- Google Pixel 11 256 Go à 649 € au lieu de 999 € (-35 %)
- Google Pixel 11 Pro 256 Go à 899 € au lieu de 1 199 € (-25 %)
- Xiaomi 17T Pro 12 + 256 Go à 653 € au lieu de 903 € (-28 %)
- Montre connectée Samsung Galaxy Watch8 40 mm à 229 € au lieu de 329,99 € (-31 %)
- Smartphone Samsung Galaxy A57 5G 128 Go à 452 € au lieu de 569 € (-21 %)
- Montre connectée Samsung Galaxy Watch8 Classic 46 mm à 349,99 € au lieu de 529,99 € (-34 %)
TV et vidéo 📺
- TV OLED Samsung 55S85H 55 pouces à 899 € au lieu de 1 495,20 € (-40 %)
- TV Xiaomi F Pro 65 pouces QLED à 399 € au lieu de 599 € (-33 %)
Audio : casques, écouteurs, enceintes et barres de son 🎧
- Casque Sonos Ace à 199 € au lieu de 449 € (-56 %)
- Enceinte Ultimate Ears Wonderboom 4 à 49,99 € au lieu de 99,99 € (-50 %)
- Écouteurs Huawei FreeBuds SE 5 Max à 49,99 € au lieu de 79,99 € (-38 %)
- Barre de son Sonos Beam Gen 2 à 349 € au lieu de 499 € (-30 %)
- Casque Sony WH-1000XM6 à 329 € au lieu de 449 € (-27 %)
- Casque Beats Solo 4 à 109 € au lieu de 229,95 € (-53 %)
- Enceinte Bose SoundLink Plus à 154,55 € au lieu de 279,95 € (-45 %)
- Enceinte Bose SoundLink Flex 2e génération à 96,95 € au lieu de 179,95 € (-46 %)
Aspirateurs et robots 🤖
- Robot aspirateur laveur Dreame X60 Pro Ultra Complete à 999 € au lieu de 1 499 € (-33 %)
- Aspirateur balai Dyson V8 Origin à 229 € au lieu de 379 € (-40 %)
- Robot aspirateur laveur Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen3 à 299 € au lieu de 599 € (-50 %)
- Robot aspirateur laveur Dreame L50s Pro Ultra-A à 499 € au lieu de 749 € (-33 %)
- Aspirateur laveur Dreame H12 Pro Ultra à 148 € au lieu de 299 € (-51 %)
- Nettoyeur vapeur sans fil Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro à 599,99 € au lieu de 849 € (-29 %)
PC portables 💻
- PC portable ASUS TUF Gaming A17 17,3 pouces à 899,99 € au lieu de 1 299,99 € (-31 %)
- PC portable Dell 15 (Core i7, 16 Go, 1 To) à 849 € au lieu de 1 299 € (-35 %)
- PC portable Samsung Galaxy Book6 14 pouces (Core Ultra 5, 16 Go, 512 Go) à 899 € au lieu de 1 299 € (-31 %)
- PC portable MSI Prestige 16 AI+ (Core Ultra 9, 32 Go, 1 To) à 1 449 € au lieu de 2 299 € (-37 %)
- PC portable MSI Prestige 14 Flip AI+ (Core Ultra 9, 32 Go, 2 To) à 1 549 € au lieu de 2 499 € (-38 %)
- Apple MacBook Air 13 pouces M5 (16 Go, 512 Go) à 1 199 € au lieu de 1 399 € (-14 %)
Écrans et périphériques PC 🖥️
- Écran gaming incurvé MSI MAG 242CA 23,6 pouces à 85,49 € au lieu de 129,99 € (-34 %)
- Écran Lenovo Legion 27Q-10 QD-OLED à 329,90 € au lieu de 479 € (-31 %)
- Écran gaming MSI MAG 274QPA QD-OLED 26,5 pouces à 349,99 € au lieu de 499,99 € (-30 %)
- Webcam Ugreen 2K à 23,94 € au lieu de 34,99 € (-32 %)
- Souris Logitech G502 X Plus à 79,99 € au lieu de 149,99 € (-47 %)
- Clavier Corsair K70 PRO TKL à 89,99 € au lieu de 159,99 € (-44 %)
- Souris ergonomique Logitech MX Vertical à 47,49 € au lieu de 99,99 € (-53 %)
Liseuses 📚
- Liseuse Kindle Colorsoft 16 Go à 164,99 € au lieu de 299,99 € (-45 %)
Maison, cuisine et bien-être 🏠
- Ninja CREAMi Scoop & Swirl à 249,99 € au lieu de 349,99 € (-29 %)
- Réveil connecté Amazon Echo Time à 159,99 € au lieu de 214,99 € (-26 %)
- Purificateur d’air Philips 900 AC0950 à 137,99 € au lieu de 179,99 € (-23 %)
- Module intérieur supplémentaire Netatmo à 49,99 € au lieu de 79,99 € (-38 %)
- Ruban LED Govee TV Backlight 3 Lite à 59,99 € au lieu de 89,99 € (-33 %)
Maison connectée 🏡
- Écran de maison connectée Amazon Echo Hub 8 pouces à 89,99 € au lieu de 199,99 € (-55 %)
- Enceinte connectée Amazon Echo Dot (2022) à 39,99 € au lieu de 89,99 € (-56 %)
- Pack Ring Stick Up Cam Battery + caméra intérieure à 34,99 € au lieu de 129,98 € (-73 %)
Jeux vidéo et consoles 🎮
- GTA VI sur PS5 (code en boîte) à 79,99 € au lieu de 99 € (-19 %)
- EA Sports FC 27 sur PS5 (disque) à 40,39 € au lieu de 79,99 € (-50 %)
- Casque PlayStation VR2 à 349 € au lieu de 449 € (-22 %)
- Manette DualSense Remix Green à 64,99 € au lieu de 84,99 € (-24 %)
Stockage 💾
- SSD SanDisk Optimus GX Pro 850X 1 To à 213,77 € au lieu de 278,99 € (-23 %)
- SSD SanDisk Optimus GX Pro 850P 1 To (PS5) à 259,15 € au lieu de 331,99 € (-22 %)
Énergie et batteries 🔋
- Batterie externe INIU 20 000 mAh 45 W à 28,49 € au lieu de 36,99 € (-23 %)
- Chargeur Anker Nano II 65 W à 19,99 € au lieu de 39,99 € (-50 %)
Les meilleures promos : jusqu’à -56 % chez Amazon
Ces six produits ont une remise d’au moins 50 % sur le prix barré affiché par Amazon, relevé ce matin. Ils sont classés du plus fort pourcentage au plus faible.
Sonos Ace : 250 € de remise sur le casque à réduction de bruit, à 199 €
Notre test du Sonos Ace en a fait un premier casque presque parfait : l’isolation est très poussée dès les basses fréquences, et nous avons mesuré 30 h 30 d’autonomie sous aptX HD. Il peut aussi recevoir le son Atmos d’une barre de son Sonos compatible. Ce test date de 2024.
✅ Points forts
- Une isolation bluffante : une vraie bulle de silence, notamment en avion ou en ville, dans notre test.
- Une autonomie confirmée : 30 h 30 mesurées sous aptX HD, pour 30 h annoncées.
- À savoir : il pèse 312 g, contre 254 g pour le Sony WH-1000XM5, et il devient moins confortable sur de très longues sessions d’écoute.
Echo Hub 8" : 110 € de remise sur l’écran de contrôle de la maison connectée, à 89,99 €
Cet écran de 8 pouces sert de tableau de bord pour piloter appareils, caméras et routines de la maison connectée. Selon la fiche Amazon, il intègre un hub compatible Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Matter, Sidewalk et Thread, et se fixe au mur. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un tableau de bord personnalisable : appareils, caméras et routines s’organisent en sections, d’après la fiche Amazon.
- Un hub intégré : Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Matter, Sidewalk et Thread, selon Amazon.
- À savoir : les résumés des caméras Ring demandent Alexa+ et un abonnement Ring compatible, vendu séparément, et le prix barré de 199,99 € est le prix conseillé affiché par Amazon.
Beats Solo 4 : 120,95 € de remise sur le casque à 50 heures d’autonomie, à 109 €
Ce casque supra-auriculaire sans fil annonce jusqu’à 50 heures d’autonomie, 217 g sur la balance et un audio spatial avec suivi dynamique de la tête, selon la fiche Amazon. Il se jumelle d’un geste avec Apple comme avec Android. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Une grosse autonomie : jusqu’à 50 heures d’écoute, et 10 minutes de charge Fast Fuel pour jusqu’à 5 heures, d’après Beats.
- Un casque léger : 217 g, avec un arceau flexible pensé pour les longues sessions, selon la fiche Amazon.
- À savoir : le prix barré de 229,95 € est le prix conseillé affiché par Amazon, et nous n’avons pas testé ce modèle.
Logitech MX Vertical : 52,50 € de remise sur la souris ergonomique, à 47,49 €
Cette souris verticale sans fil se connecte en Bluetooth ou avec un récepteur USB Unifying, avec un capteur de 4 000 PPP, quatre boutons et une charge rapide, selon la fiche Amazon. Elle fonctionne sur PC, Mac et iPadOS. Clubic l’a testée en 2018 : notre test de la Logitech MX Vertical date donc d’avant cette version vendue aujourd’hui.
✅ Points forts
- Une prise en main verticale : la forme ergonomique vise à soulager le poignet, d’après la fiche Amazon.
- Multi-dispositifs : Bluetooth ou récepteur USB Unifying, sur PC, Mac et iPadOS.
- À savoir : le prix barré de 99,99 € est le prix conseillé affiché par Amazon, et notre test remonte à 2018.
Dreame H12 Pro Ultra : 151 € de remise sur l’aspirateur laveur, à 148 €
Cet aspirateur laveur annonce 16 000 Pa d’aspiration, un lavage des serpillières à 60 °C avec séchage en 30 minutes et un nettoyage automatique à double rotation, selon la fiche Amazon. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un lavage à chaud : serpillières lavées à 60 °C et séchées en 30 minutes, d’après la fiche Amazon.
- Un nettoyage automatique : double rotation avec racleur, annoncé par Dreame.
- À savoir : le prix barré de 299 € est le prix conseillé affiché par Amazon, et nous n’avons pas testé ce modèle.
Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen3 : 300 € de remise sur le robot aspirateur laveur, à 299 €
Ce robot annonce 25 000 Pa d’aspiration, un lavage des serpillières à 75 °C avec séchage à 45 °C et une station Omni qui se vide seule, selon la fiche Amazon. Nous avons testé le Deebot T50 Pro OMNI, dont ce Gen3 est une déclinaison : notre test louait son aspiration, mais jugeait le lavage perfectible. Nous n’avons pas testé la version Gen3.
✅ Points forts
- Une station tout-en-un : vidage automatique de la poussière et ajout de solution de lavage, selon la fiche Amazon.
- Un séchage à chaud : serpillières lavées à 75 °C puis séchées à 45 °C, annoncé par Ecovacs.
- À savoir : l’offre est vendue par ECOVACS ROBOTICS FRANCE sur Amazon, et notre test portait sur le T50 Pro OMNI, pas sur cette version.
Les meilleures ventes : ce que les lecteurs achètent le plus
EA Sports FC 27, GTA VI, l’Echo Dot, la Kindle Colorsoft et le MacBook Air M5 figurent en haut du classement des ventes de leur catégorie sur Amazon, au moment de notre relevé. S’y ajoutent le Google Pixel 11, noté 8/10 par Clubic, et la TV OLED Samsung 55S85H, déjà achetée par nos lecteurs ces deux dernières semaines.
EA Sports FC 27 : 39,60 € de remise sur le jeu en tête des ventes de la catégorie Jeux, à 40,39 €
Version disque pour PlayStation 5, l’édition standard annonce un gameplay retravaillé, avec des corners dynamiques et une IA offensive améliorée, le mode Carrière Manager avec un marché des transferts repensé, et Football Ultimate Team, selon la fiche Amazon. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un jeu en tête des ventes : n° 1 du classement Jeux d’Amazon au moment de notre relevé du 18 novembre.
- Les modes habituels : Carrière Manager, Clubs et Football Ultimate Team, d’après la fiche Amazon.
- À savoir : c’est un disque pour PS5, non compatible PS4, l’offre court jusqu’au 6 décembre et le prix barré de 79,99 € est le prix conseillé affiché par Amazon.
GTA VI sur PS5 : 19,01 € de remise sur la version en boîte, à 79,99 €
Le jeu sort le 19 novembre. Cette version en boîte contient un code de téléchargement, pas un disque, réservé aux comptes PlayStation enregistrés en France, selon la fiche Amazon. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un jeu très demandé : n° 2 du classement Jeux d’Amazon au moment de notre relevé du 18 novembre.
- Une livraison avant la sortie : l’expédition a commencé le 12 novembre, pour télécharger le jeu à l’avance, d’après la fiche Amazon.
- À savoir : c’est un code et non un disque, valable pour un compte PlayStation français, et le prix barré de 99 € est l’ancien prix affiché par Amazon.
Echo Dot (2022) : 50 € de remise sur l’enceinte connectée, à 39,99 €
Cette enceinte connectée fonctionne en Wi-Fi et en Bluetooth, intègre un hub pour piloter les appareils compatibles et un bouton coupe-micro, selon la fiche Amazon. Elle donne un accès anticipé à Alexa+. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- Un modèle très demandé : n° 5 du classement des enceintes connectées d’Amazon au moment de notre relevé du 18 novembre.
- Toute la maison : commande vocale des appareils compatibles et routines déclenchées par les capteurs de mouvement ou de température intégrés, selon Amazon.
- À savoir : le prix barré de 89,99 € est le prix conseillé affiché par Amazon, et nous n’avons pas testé ce modèle.
Kindle Colorsoft 16 Go : 135 € de remise sur la liseuse couleur d’Amazon, à 164,99 €
Notre test de la Kindle Colorsoft portait sur la version Signature Edition : il a salué sa gestion de la rémanence, meilleure que celle des autres liseuses couleur testées, avec quasiment aucune image fantôme. La version 16 Go de cette offre est un modèle différent, que nous n’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un écran couleur sans fantômes : sur la Signature Edition testée, la rémanence est quasi absente, même sur des livres entièrement coloriés.
- Une liseuse Kindle simple : interface claire et pages qui se tournent presque instantanément, selon notre test de la Signature Edition.
- À savoir : l’écran couleur est à 150 ppp, et notre test jugeait ce format de 7 pouces peu adapté aux BD et aux comics.
MacBook Air 13" M5 : 200 € de remise sur l’ultraportable d’Apple, à 1 199 €
Notre test du MacBook Air M5 retient un ultraportable sans ventilateur, silencieux, avec un SSD doublé et un écran IPS limité à 60 Hz. Nous avons mesuré environ 12 heures d’autonomie, une de moins que le MacBook Air M4. Notre unité de test était la version 1 To, pas cette version à 512 Go.
✅ Points forts
- Un ultraportable silencieux : pas de ventilateur, et des performances solides pour l’usage quotidien lors de notre test.
- Un SSD plus rapide : les vitesses de lecture et d’écriture ont doublé par rapport à l’an dernier, selon notre test.
- À savoir : l’autonomie mesurée est d’environ 12 heures, et l’écran reste à 60 Hz.
Google Pixel 11 : 350 € de remise sur le smartphone noté 8/10, à 649 €
Notre test du Google Pixel 11 lui a attribué 8/10. Son écran OLED de 6,3 pouces à 120 Hz monte jusqu’à 3 000 nits, et il a tenu 17 h 43 au test d’autonomie PCMark, pour 197 g sur la balance. Cette version 256 Go Noir Volcanique est vendue et expédiée par Amazon.
✅ Points forts
- Une autonomie solide : 17 h 43 au test PCMark lors de notre test.
- Un écran très lumineux : OLED de 6,3 pouces à 120 Hz, jusqu’à 3 000 nits en pic.
- À savoir : pas d’écran LTPO, et le GPU perd près de la moitié de ses performances après quelques minutes de jeu intensif.
Samsung 55S85H : un OLED 4K à 120 Hz avec 596,20 € de remise, à 899 €
Ce téléviseur OLED de 55 pouces passe en 4K à 120 Hz, avec une optimisation automatique des réglages selon le jeu, l’assistant Vision AI Companion et le son 3D OTS Lite. Il est livré avec une télécommande solaire. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un OLED pensé pour le jeu : 4K à 120 Hz, faible latence et réglages ajustés automatiquement selon le jeu, d’après la fiche Amazon.
- Un son qui suit l’action : la technologie OTS Lite diffuse un son 3D autour de l’écran, selon Samsung.
- À savoir : le prix barré de 1 495,20 € est le prix conseillé affiché par Amazon, et nous n’avons pas testé ce modèle.
Black Friday 2026 : chez Amazon, les remises ont déjà commencé
Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre, et le Cyber Monday le lundi 30. Amazon n’a pas attendu ces dates : plusieurs offres de cette sélection portent déjà un badge « Offre Pré-Black Friday » ou « Offre à durée limitée ». Les prix ont été relevés le 18 novembre et peuvent encore bouger d’ici la fin du mois. Pour suivre les nouvelles baisses sans y passer vos soirées, notre page Black Friday réunit chaque jour les offres retenues par la rédaction.
Comment lire une promo Amazon avant de cliquer ?
Regardez d’abord le prix barré : sur Amazon, c’est tantôt le prix conseillé par le fabricant, tantôt un ancien prix, et la remise se calcule sur ce repère. Vérifiez ensuite qui vend et expédie le produit, car les conditions de livraison et de retour changent d’un vendeur à l’autre. Comparez enfin la version exacte, avec sa mémoire ou sa taille d’écran, plutôt que le seul nom du modèle. Pour un smartphone, une bonne note en test pèse plus qu’un fort pourcentage, et nos tests de smartphones aident à faire le tri.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
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