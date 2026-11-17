Elle dispose surtout d’une fixation magnétique qui ouvre d’autres possibilités de placement. Sur un pied de bureau ou un caisson en acier, il suffit de la plaquer pour qu’elle tienne, et Komult fournit une plaque métallique adhésive pour les surfaces qui ne le sont pas, à coller par exemple sur le côté d’un meuble ou sous un plateau. Une manière pratique de garder les prises à portée de main sans encombrer le dessus du bureau, avec là encore plusieurs coloris pour l’accorder à la pièce.