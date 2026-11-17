Des prises disponibles, mais toujours derrière le canapé ou sous le bureau : le problème est familier. Pour le Black Friday, Komult fait baisser de 25 % le prix de ses cubes Ohmie, des multiprises pensées pour remettre les branchements à portée de main sans gâcher la déco.
Une multiprise peut-elle trouver sa place dans la déco ? Les Ohmie de Komult misent sur une forme cubique, un angle coupé et plusieurs coloris pour se faire accepter sur un meuble ou près d’un comptoir. Le bloc reste visible, mais son apparence tranche avec celle d’une traditionnelle barrette blanche.
Avec le code promo BF25CLUBIC, l’Ohmie Wall passe de 39,95 € à 29,96 € et l’Ohmie Floor de 49,95 € à 37,46 € sur le site de la marque. La remise s’applique aux deux modèles.
Black Friday : le code BF25CLUBIC fait passer l’Ohmie Wall sous les 30 €
Pour le Black Friday, Komult accorde 25 % de remise sur ses deux multiprises Ohmie avec le code BF25CLUBIC, valable sur sa boutique en ligne. L’Ohmie Wall passe ainsi de 39,95 € à 29,96 €, soit près de 10 € d’économie, tandis que l’Ohmie Floor descend de 49,95 € à 37,46 €, ce qui représente 12,49 € de moins sur la facture. En passant par notre lien, le code est directement appliqué au panier.
La livraison est offerte en point relais Colissimo, et Komult annonce une expédition sous 48 heures. À domicile, les frais de port ne deviennent gratuits qu’à partir de 75 € d’achat, un seuil qu’une seule multiprise remisée ne permet pas d’atteindre : il faudra alors compter 4,90 € supplémentaires. La marque propose par ailleurs habituellement un duo Wall + Floor et une remise de 15 % dès trois produits commandés, sans préciser si ces offres se cumulent avec le code Black Friday, le plus simple étant de vérifier le montant final avant de valider la commande.
Deux formats selon l’endroit où vous manquez de prises
L’Ohmie Wall, à brancher directement au mur
L’Ohmie Wall se branche directement sur une prise murale, sans câble ni vis. Elle ajoute trois prises et trois ports USB à l’endroit précis où l’on en manque, dans une entrée, sur le plan de travail de la cuisine ou à côté du canapé, sans faire courir la moindre rallonge au sol. Avec seulement 195 g sur la balance, elle se déplace aussi facilement d’une pièce à l’autre selon les besoins du moment.
C’est la version la plus épurée de la gamme, puisqu’aucun fil ne vient dépasser, et celle qui offre le plus de choix côté finitions, avec neuf coloris allant des teintes unies aux motifs façon bois ou constellation. Il faut en revanche tenir compte de son gabarit : le cube occupe bien plus de place qu’un simple adaptateur, et une prise coincée derrière un meuble plaqué contre le mur ou trop proche d’une autre risque de ne pas lui laisser assez d’espace. Mieux vaut donc vérifier les dégagements avant de l’installer, en gardant à l’esprit qu’elle est réservée aux pièces sèches.
L’Ohmie Floor, avec son câble de deux mètres
L’Ohmie Floor reprend le même cube et la même connectique, mais l’équipe d’un câble de deux mètres. Elle quitte ainsi la plinthe pour venir se poser sur un bureau, une table de chevet ou un meuble TV, au plus près des appareils à alimenter. Avec 443 g, soit plus du double de la version murale, elle bénéficie d’une assise plus stable sur un meuble, ce qui n’est pas superflu quand on y branche et débranche un chargeur plusieurs fois par jour.
Elle dispose surtout d’une fixation magnétique qui ouvre d’autres possibilités de placement. Sur un pied de bureau ou un caisson en acier, il suffit de la plaquer pour qu’elle tienne, et Komult fournit une plaque métallique adhésive pour les surfaces qui ne le sont pas, à coller par exemple sur le côté d’un meuble ou sous un plateau. Une manière pratique de garder les prises à portée de main sans encombrer le dessus du bureau, avec là encore plusieurs coloris pour l’accorder à la pièce.
À ce prix, les Ohmie s’adressent d’abord à ceux qui veulent ajouter des prises et de la recharge USB dans un salon, une chambre ou un bureau, sans exhiber une barrette blanche. Komult annonce jusqu’à 45 W sur un port USB-C utilisé seul : de quoi recharger rapidement un smartphone ou une tablette. Il faudra en revanche adapter ses attentes pour recharger plusieurs appareils à la fois en USB, la puissance tombant alors à 15 W partagés.
Comment profiter des offres du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Pour les aficionados de X, n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.