Fondé en 1997, Intego conçoit des outils de sécurité pour l’écosystème Apple. Lancée en avril 2026 pour remplacer la gamme X9, la suite Intego ONE réunit antivirus, pare-feu, nettoyage et VPN dans une seule application. Intego ONE Complete est la seule formule à inclure le VPN, et elle couvre aussi un iPhone sans abonnement supplémentaire.

Pour le Black Friday, la formule de deux ans pour un Mac et un iPhone est à 65 € HT, soit 2,71 € HT par mois, au lieu de 129,99 € HT. Avec la TVA à 20 %, la facture revient à 78 € TTC, soit 3,25 € par mois.