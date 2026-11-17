À l’approche du Black Friday, qui tombe le 27 novembre, Intego baisse de moitié la formule qui protège à la fois un Mac et un iPhone. Intego ONE Complete, avec antivirus, pare-feu et VPN, est à 65 € HT pour deux ans chez Intego, et notre test en a aussi relevé les limites, à commencer par la mémoire.
Fondé en 1997, Intego conçoit des outils de sécurité pour l’écosystème Apple. Lancée en avril 2026 pour remplacer la gamme X9, la suite Intego ONE réunit antivirus, pare-feu, nettoyage et VPN dans une seule application. Intego ONE Complete est la seule formule à inclure le VPN, et elle couvre aussi un iPhone sans abonnement supplémentaire.
Pour le Black Friday, la formule de deux ans pour un Mac et un iPhone est à 65 € HT, soit 2,71 € HT par mois, au lieu de 129,99 € HT. Avec la TVA à 20 %, la facture revient à 78 € TTC, soit 3,25 € par mois.
Intego ONE Complete, pour un Mac et un iPhone pendant deux ans, est à 65 € HT au lieu de 129,99 € HT chez Intego, avec une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.
Pourquoi choisir Intego ONE Complete ?
- Quatre outils dans une seule application : L’antivirus et le pare-feu surveillent le Mac, SmartClean libère de l’espace et désinstalle proprement les applications, et le VPN chiffre la connexion. Vous n’installez plus de modules séparés.
- Une détection mesurée en laboratoire : En mars 2026, AV-TEST a relevé 100 % de détection sur 405 échantillons de malwares macOS, sans faux positif, avec la note maximale de 6/6 en protection, en performance et en utilisation.
- L’iPhone dans le même abonnement : L’application iOS apporte le VPN, un diagnostic du Wi-Fi et un contrôle des réglages de sécurité, sans second abonnement. Elle ne joue pas les antivirus : iOS ne le permet pas.
Entre Wi-Fi d’hôtel et entretien du Mac, ce que la suite fait au quotidien
Le pare-feu montre application par application ce qui sort vers Internet, et le VPN couvre 51 pays avec un kill Switch. Dans notre test d’Intego ONE, le VPN affiche des performances excellentes, comparables à celles d’ExpressVPN : il sert d’abord à celles et ceux qui travaillent en déplacement, sur les Wi-Fi d’hôtel, de gare ou de café. Côté iPhone, l’application contrôle le code, Face ID ou Touch ID et les mises à jour.
SmartClean suit le processeur, la mémoire et le stockage du Mac, une aide pour un ordinateur qui ralentit, à manier avec parcimonie. La formule est moins adaptée à un Mac de 8 Go : sur un MacBook M1 de ce type, nous avons relevé environ 1,3 Go de mémoire occupés par Intego et un scan complet de 26 minutes qui pèse vite sur l’usage. Pour plusieurs Mac, il faut viser les formules à 3 ou 5 appareils.
Un spécialiste du Mac face à Bitdefender et Norton
Intego garde la première place de notre comparatif des meilleurs antivirus pour Mac, avec 9,6 sur 10, devant Bitdefender Total Security et Norton 360. Sa fiche n’affiche pourtant ni anti-phishing, ni anti-ransomware, ni contrôle parental, ni essai gratuit, là où Bitdefender et Norton les intègrent et couvrent davantage d’appareils. Le choix se joue donc entre une suite pensée pour macOS, qui protège un Mac et un iPhone, et une couverture plus large pour toute la famille.
✅ Les points forts
- 100 % de détection sur 405 malwares macOS chez AV-TEST en mars 2026
- Antivirus, pare-feu, SmartClean et VPN dans une seule application
- VPN de 51 pays avec kill Switch, aux performances comparables à ExpressVPN dans notre test
- iPhone couvert par le même abonnement
- Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
❌ Les limites
- Moteur anti-malware d’environ 1 Go de mémoire au repos et scans complets très lourds
- Ni anti-phishing, ni anti-ransomware, ni contrôle parental, ni essai gratuit
- Pare-feu qui multiplie les alertes au premier lancement
- Renouvellement automatique à 129,99 € HT tous les deux ans, soit 155,99 € TTC
Le tarif de 65 € HT s’affiche une fois les options « 2 ans » et « 1 Mac + 1 iPhone » sélectionnées, et la remise de 50 % s’applique au moment du paiement.
À 65 € HT pour deux ans, soit 78 € TTC, Intego ONE Complete coûte 23,39 € de moins que lors de notre bon plan du 8 octobre, où la même formule affichait 101,39 € TTC. Elle s’adresse à celles et ceux qui possèdent un Mac et un iPhone, se connectent souvent à des Wi-Fi qu’ils ne contrôlent pas et préfèrent une suite unique à plusieurs abonnements séparés. Sur la durée, la facture revient à 3,25 € TTC par mois.
Elle convient moins à un Mac de 8 Go de mémoire, à un foyer qui équipe plusieurs machines ou à quelqu’un qui dispose déjà d’un VPN. Notre test reste mesuré sur le reste : une suite agréable à prendre en main, mais encore lourde pour la mémoire. Le renouvellement est automatique à 155,99 € TTC tous les deux ans : notez l’échéance dans votre agenda, ou désactivez-le avant.
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