Commencez par la définition de votre téléviseur : sur un modèle Full HD, le Stick HD suffit, alors qu’un téléviseur 4K justifie un stick 4K. Le Dolby Vision et le Dolby Atmos comptent si votre téléviseur ou votre barre de son les gèrent : le 4K Plus et le 4K Max les prennent en charge, alors que la fiche Amazon du Stick 4K de nouvelle génération ne cite que le HDR10+. Le stockage joue aussi, puisque le 4K Plus n’offre que 8 Go, dont 4,6 Go libres lors de notre test, contre 16 Go pour le 4K Max. Le Fire TV Cube s’adresse enfin à ceux qui veulent commander leur installation à la voix, sans toucher la télécommande, ou brancher d’autres appareils.