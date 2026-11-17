Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre, mais Amazon a déjà baissé le prix de ses Fire TV, du stick Full HD au Fire TV Cube. Nous en avons retenu cinq, en commençant par les deux sticks que nous avons testés, en précisant pour chacun ce qui le distingue du reste de la gamme.
Cette sélection s’ouvre sur les deux Fire TV Stick que nous avons testés, le 4K Plus et le 4K Max, avant de passer aux trois modèles que nous n’avons pas eus en main : le Stick HD, le Stick 4K de nouvelle génération et le Fire TV Cube. Elle couvre cinq modèles, du streaming en Full HD au boîtier piloté à la voix, avec des remises de 43 % à 63 % par rapport au prix conseillé affiché par Amazon. La plus forte économie en euros concerne le Fire TV Cube, à 100 €, la plus forte en pourcentage le Fire TV Stick HD, à 63 %.
- Amazon Fire TV Stick 4K Plus à 37,99 € au lieu de 84,99 € (-55 %)
- Amazon Fire TV Stick 4K Max à 52,99 € au lieu de 114,99 € (-54 %)
- Amazon Fire TV Stick HD à 23,99 € au lieu de 64,99 € (-63 %)
- Amazon Fire TV Stick 4K (nouvelle génération) à 35,99 € au lieu de 74,99 € (-52 %)
- Amazon Fire TV Cube à 129,99 € au lieu de 229,99 € (-43 %)
Fire TV Stick 4K Plus : noté 8/10 par notre rédaction, à 37,99 €
Notre test du Fire TV Stick 4K Plus face au 4K Select lui a attribué 8/10. Il prend en charge le Dolby Vision, le HDR10+ et le Dolby Atmos, passe au Wi-Fi 6 et embarque 2 Go de RAM, contre 1 Go pour le 4K Select. Nous l’avons jugé le modèle le plus équilibré de la gamme.
✅ Points forts
- Une image plus fine : le Dolby Vision, en plus du HDR10+, ajuste le rendu scène par scène sur un téléviseur ou un vidéoprojecteur compatible.
- Une interface stable : avec 2 Go de RAM, la navigation entre applications reste plus constante que sur le 4K Select, selon notre test.
- À savoir : il se contente de 8 Go de stockage, dont 4,6 Go libres lors de notre test, et son interface met très en avant les contenus Amazon. Le 4K Max, présenté juste après, en offre 16 Go.
Fire TV Stick 4K Max : 16 Go de stockage et noté 8/10, à 52,99 €
Notre fiche du Fire TV Stick 4K Max affiche une note de 8/10. Le stick embarque 2 Go de RAM et 16 Go de stockage, le double des 8 Go du 4K Plus, et prend en charge le Wi-Fi 6E tribande, le Dolby Vision, le HDR10+ et le Dolby Atmos.
✅ Points forts
- Du stockage en réserve : 16 Go, contre 8 Go sur le 4K Plus, pour installer davantage d’applications et de jeux.
- Un écran d’accueil artistique : la fonction Écran dynamique affiche plus de 2 000 photographies ou œuvres d’art, selon Amazon.
- À savoir : à 52,99 €, il coûte 15 € de plus que le 4K Plus (37,99 €), qui prend déjà en charge le Dolby Vision et le Dolby Atmos. Notre fiche relève aussi la mise en avant très présente des services Amazon.
Fire TV Stick HD : la plus forte remise de la sélection, -63 %, à 23,99 €
Le Fire TV Stick HD est le modèle d’entrée de gamme d’Amazon : il diffuse en Full HD, prend en charge le Wi-Fi 6 et se branche au port HDMI du téléviseur, qui l’alimente via le câble USB-C fourni. Il propose la nouvelle interface Fire TV de 2026 et une télécommande vocale Alexa dotée de boutons marche/arrêt et volume. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Un ticket d’entrée minimal : 23,99 € au lieu de 64,99 €, soit 41 € d’économie, pour accéder à Prime Video, Netflix, YouTube, Disney+ ou Canal+.
- Aucune prise secteur : le téléviseur alimente le stick via le câble USB-C fourni, sans adaptateur.
- À savoir : la définition s’arrête à la Full HD. Sur un téléviseur 4K, mieux vaut regarder les modèles 4K de cette sélection.
Fire TV Stick 4K : la 4K et le Wi-Fi 6, avec 39 € de remise, à 35,99 €
Le Fire TV Stick 4K de nouvelle génération diffuse en 4K avec prise en charge du HDR10+ et du Wi-Fi 6. Il arrive avec la nouvelle télécommande Fire TV, qui pilote l’alimentation et le volume du téléviseur, et donne accès à Alexa+ pour la recherche vocale. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- La 4K à petit prix : 35,99 € au lieu de 74,99 €, soit 39 € d’économie.
- Une télécommande plus complète : elle ajoute un anneau de navigation et des boutons dédiés à la TV en direct et au panneau de raccourcis.
- À savoir : la fiche Amazon ne cite que le HDR10+. Le Dolby Vision et le Dolby Atmos du 4K Plus, testé plus haut, ne coûtent que 2 € de plus.
Fire TV Cube : 100 € de remise et commande vocale mains libres, à 129,99 €
Le Fire TV Cube se présente en boîtier plutôt qu’en stick. Amazon y loge un processeur octocœur, deux fois plus puissant selon la marque que celui du 4K Max, le Wi-Fi 6E, la 4K avec Dolby Vision, HDR et Dolby Atmos, ainsi qu’un micro et des haut-parleurs pour commander la TV à la voix. Il permet aussi de brancher une box, une console de jeu ou une webcam. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Les mains libres : micro et haut-parleurs intégrés pour piloter la TV, la barre de son et les récepteurs compatibles à la voix, même depuis l’autre bout de la pièce.
- Un processeur octocœur : Amazon annonce un démarrage ultra-rapide des applications et une puissance deux fois supérieure à celle du 4K Max.
- À savoir : à 129,99 €, il coûte plus de trois fois le prix du 4K Plus. Si vous ne comptez ni commander l’installation à la voix ni brancher d’autres appareils, un stick de cette sélection suffit.
Black Friday 2026 : que faire avec ces Fire TV avant le 27 novembre ?
Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre, et le Cyber Monday le lundi 30. Quatre des cinq modèles de cette sélection affichent déjà la mention « Offre Pré-Black Friday » sur leur fiche Amazon, avec des prix relevés le 17 novembre. Ils peuvent évoluer d’ici là, à la baisse comme à la hausse, car Amazon ajuste ses tarifs d’un jour à l’autre. Les Fire TV Stick reviennent par ailleurs régulièrement en promotion lors des temps forts de l’enseigne, comme nous l’avons constaté lors de précédents Black Friday et Prime Day. Pour suivre l’ensemble des offres retenues par la rédaction, consultez notre page Black Friday.
Quel Fire TV choisir selon votre télévision et vos usages ?
Commencez par la définition de votre téléviseur : sur un modèle Full HD, le Stick HD suffit, alors qu’un téléviseur 4K justifie un stick 4K. Le Dolby Vision et le Dolby Atmos comptent si votre téléviseur ou votre barre de son les gèrent : le 4K Plus et le 4K Max les prennent en charge, alors que la fiche Amazon du Stick 4K de nouvelle génération ne cite que le HDR10+. Le stockage joue aussi, puisque le 4K Plus n’offre que 8 Go, dont 4,6 Go libres lors de notre test, contre 16 Go pour le 4K Max. Le Fire TV Cube s’adresse enfin à ceux qui veulent commander leur installation à la voix, sans toucher la télécommande, ou brancher d’autres appareils.
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