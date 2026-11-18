GTA VI sort demain sur PS5 et Xbox Series, et Amazon propose de nouveau la PS5 avec lecteur à son prix officiel. Nous avons relevé sept offres autour de la console, en séparant les vraies remises du simple retour au prix de base.
Voici sept offres Amazon relevées le 18 novembre 2026, dans l’ordre de notre liste, des deux jeux aux accessoires en passant par la console. Six sont réellement remisées, de -18 % à -50 %, tandis que la PS5 reste à son prix officiel de 649,99 €. La plus forte économie en euros est celle du PS VR2 (100 €), la plus forte en pourcentage celle d’EA SPORTS FC 27 (50 %).
- Grand Theft Auto VI PS5 (code) à 79,97 € au lieu de 99 € (-19 %)
- EA SPORTS FC 27 PS5 (disque) à 40,39 € au lieu de 79,99 € (-50 %)
- PlayStation 5 Standard 1 To à 649,99 € au prix officiel, sans remise
- Manette DualSense bicolore à 59,90 € au lieu de 74,99 € (-20 %)
- Casque PlayStation VR2 à 349 € au lieu de 449 € (-22 %)
- Écouteurs PULSE Explore à 139,99 € au lieu de 169,99 € (-18 %)
- Manette DualSense Remix Green à 64,99 € au lieu de 84,99 € (-24 %)
GTA VI : sa sortie est demain, avec 19 € de remise, à 79,97 €
GTA VI sort le 19 novembre 2026, uniquement sur PS5 et Xbox Series X|S, sans version PC au lancement. Amazon le propose en code de téléchargement à 79,97 €, contre 99 € de prix de référence. Le jeu n’est pas encore sorti : nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Une remise de 19 € : 79,97 € au lieu de 99 €, le prix de référence affiché par Amazon (-19 %).
- Jouable dès la sortie : Amazon indique que le jeu devient jouable le 19 novembre.
- À savoir : il s’agit d’un code de téléchargement, sans disque, utilisable avec un compte PlayStation enregistré en France.
EA SPORTS FC 27 : -50 % sur le prix conseillé du disque PS5, à 40,39 €
Ce disque est la version PS5 d’EA SPORTS FC 27, avec Football Ultimate Team, Carrière Manager et le mode Clubs. Amazon l’affiche à 40,39 € au lieu de 79,99 € de prix conseillé, avec le badge « Offre Pré-Black Friday » jusqu’au 6 décembre. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Moitié prix : 40,39 € contre 79,99 € de prix conseillé, soit 39,60 € d’économie.
- Un contenu complet : Football Ultimate Team, Carrière Manager, Clubs et le mode Rush, commenté en français ou en anglais.
- À savoir : ce disque ne fonctionne pas sur PS4, et l’offre court jusqu’au 6 décembre.
PS5 Standard : de nouveau chez Amazon, sans remise, à 649,99 €
La PS5 Standard embarque un lecteur Blu-ray 4K, un SSD de 1 To et une manette DualSense. Depuis la hausse de 100 € du 2 avril, 649,99 € est son tarif officiel en France : il n’y a donc pas de remise, seulement la console en vente chez Amazon. En juin, nous relayions l’avertissement d’un grand distributeur sur une possible pénurie de PS5 avant la sortie de GTA VI, selon TechRadar.
✅ Points forts
- Un lecteur Blu-ray 4K : la console lit les disques Blu-ray, dont ceux de votre collection PS4.
- Tout est dans la boîte : une manette DualSense, deux socles, un câble HDMI et ASTRO’s PLAYROOM préinstallé.
- À savoir : aucune remise, 649,99 € est le tarif officiel, et la livraison gratuite est annoncée pour le mercredi 25 novembre. Pour comparer, consultez notre relevé des offres PS5 avant GTA VI.
Manette DualSense bicolore : sous son plus bas des 30 derniers jours, à 59,90 €
La DualSense reprend le retour haptique, les gâchettes adaptatives et le micro intégré de la manette de la PS5, avec une batterie rechargeable, et fonctionne aussi avec un PC. Amazon la passe à 59,90 € contre 74,99 € de prix conseillé, sous le prix le plus bas des 30 derniers jours qu’il affiche (71,06 €). Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- Sous son plus bas récent : 59,90 € alors que le prix le plus bas des 30 derniers jours affiché par Amazon était de 71,06 €.
- Les sensations de la PS5 : retour haptique, gâchettes adaptatives et micro intégré.
- À savoir : Amazon signale une offre à durée limitée, sans date de fin. Pour la batterie, consultez nos astuces pour améliorer l’autonomie de la DualSense.
PS VR2 : 100 € de remise sur un casque qui se raréfie, à 349 €
Le PS VR2 associe deux écrans OLED, le suivi du regard et des manettes Sense à retour haptique. Amazon le vend 349 € au lieu de 449 €, soit 100 € de moins, avec le badge « Offre Pré-Black Friday » jusqu’au 30 novembre. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- 100 € de remise : 349 € au lieu de 449 €, soit -22 %.
- Une immersion complète : deux écrans OLED, suivi du regard et manettes Sense à retour haptique.
- À savoir : Sony n’a annoncé aucun arrêt de commercialisation, mais le casque a disparu du PlayStation Direct dans plusieurs régions du monde. Pour en savoir plus, consultez notre article sur le retrait du PS VR2.
PULSE Explore : -30 €, sous leur plus bas des 30 derniers jours, à 139,99 €
Les PULSE Explore sont des écouteurs sans fil pour PS5, PlayStation Portal, PC, Mac et smartphones, avec réduction de bruit et 10 h d’autonomie selon Amazon. Ils passent à 139,99 € au lieu de 169,99 € de prix conseillé, sous leur prix le plus bas des 30 derniers jours affiché par Amazon (169,99 €). Nous ne les avons pas encore testés.
✅ Points forts
- 30 € de moins : 139,99 € contre 169,99 €, soit -18 %.
- Deux appareils en même temps : la double connectivité permet de répondre à un appel sur smartphone en Bluetooth tout en restant connecté à l’audio du jeu.
- À savoir : la note moyenne est de 3,8 sur 5 sur Amazon, pour 130 avis.
DualSense Remix Green : -20 € sur la collection HYPERPOP, à 64,99 €
Cette DualSense en coloris Remix Green appartient à la collection HYPERPOP et reprend les fonctions de la manette standard : retour haptique, gâchettes adaptatives, micro intégré, compatibilité PS5 et PC. Amazon la propose à 64,99 € au lieu de 84,99 € de prix conseillé, avec le badge « Offre Pré-Black Friday » jusqu’au 30 novembre. Nous ne l’avons pas testée.
✅ Points forts
- 20 € de moins : 64,99 € au lieu de 84,99 €, soit -24 %.
- Les mêmes fonctions : retour haptique, gâchettes adaptatives, micro intégré et compatibilité PC.
- À savoir : la DualSense bicolore ci-dessus coûte 5,09 € de moins (59,90 €) ; ici, vous payez le coloris.
Black Friday 2026 : où en est Amazon sur la PlayStation ?
Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre 2026 et le Cyber Monday le lundi 30 novembre. Sur cette sélection, Amazon affiche déjà le badge « Offre Pré-Black Friday » sur quatre des sept produits : EA SPORTS FC 27 jusqu’au 6 décembre, le PS VR2, les PULSE Explore et la DualSense Remix Green jusqu’au 30 novembre. Retrouvez aussi toutes les offres sur notre page Black Friday.
Comment savoir si une promo PS5 est vraiment intéressante ?
Comparez d’abord avec le tarif officiel : depuis le 2 avril, chaque PS5 coûte 100 € de plus en France, et 649,99 € pour une Standard n’est donc pas une remise. Pour un accessoire, regardez le prix le plus bas des 30 derniers jours qu’Amazon affiche : la DualSense bicolore et les PULSE Explore passent sous ce repère. Pour un jeu, vérifiez le format : le GTA VI d’Amazon est un code de téléchargement, pas un disque.
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