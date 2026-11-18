Comparez d’abord avec le tarif officiel : depuis le 2 avril, chaque PS5 coûte 100 € de plus en France, et 649,99 € pour une Standard n’est donc pas une remise. Pour un accessoire, regardez le prix le plus bas des 30 derniers jours qu’Amazon affiche : la DualSense bicolore et les PULSE Explore passent sous ce repère. Pour un jeu, vérifiez le format : le GTA VI d’Amazon est un code de téléchargement, pas un disque.