Grand Theft Auto VI sort le 19 novembre 2026, uniquement sur PS5 et Xbox Series X|S. Aucune version PC n'accompagne le lancement, et le préchargement démarre le 12 novembre. Pour beaucoup de joueurs restés sur PS4, la question n'est donc plus de savoir s'il faut une console récente, mais où la trouver.

Le calendrier tombe mal. Depuis le 2 avril, chaque modèle de PS5 coûte 100 € de plus en France, et les marchands appliquent aujourd'hui le tarif officiel sans le rogner. Nous avons donc regardé qui a du stock, à quel prix et dans quelles conditions de livraison. Voici les sept offres relevées le 18 septembre 2026.