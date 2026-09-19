La PS5 a pris 100 € en avril dernier et GTA VI arrive le 19 novembre, deux mois tout juste après cette rentrée. Nous avons relevé les tarifs de sept offres chez cinq marchands pour voir où la console reste accessible aujourd'hui.

© clubic
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Grand Theft Auto VI sort le 19 novembre 2026, uniquement sur PS5 et Xbox Series X|S. Aucune version PC n'accompagne le lancement, et le préchargement démarre le 12 novembre. Pour beaucoup de joueurs restés sur PS4, la question n'est donc plus de savoir s'il faut une console récente, mais où la trouver.

Le calendrier tombe mal. Depuis le 2 avril, chaque modèle de PS5 coûte 100 € de plus en France, et les marchands appliquent aujourd'hui le tarif officiel sans le rogner. Nous avons donc regardé qui a du stock, à quel prix et dans quelles conditions de livraison. Voici les sept offres relevées le 18 septembre 2026.

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Où trouver une PS5 aujourd'hui, et à quel prix

Lecteur Blu-ray ou tout dématérialisé : ce qui change vraiment

L'écart entre les deux familles tient à un seul élément, le lecteur de disque, et il coûte 50 €. Dans notre test de la PS5 Slim, nous avions relevé que les deux versions offrent une expérience de jeu en tout point similaire : la Digital ne joue pas moins bien, elle joue seulement sans disque. Un détail mérite attention cependant, le stockage annoncé varie d'un modèle à l'autre.

  • PS5 Slim Digital chez Joybuy, 589,99 € : c'est la seule offre de cette sélection sous le tarif officiel de 599,99 €. Le marchand annonce une version européenne, une livraison dès le lendemain et trente jours de retour gratuit.
  • PS5 Digital Edition chez Amazon, 599,00 € : vendue et expédiée par Amazon, avec une livraison annoncée sous quelques jours. C'est le repère à garder en tête pour juger les autres offres dématérialisées.
  • PS5 Slim Digital châssis E chez Boulanger, 599,99 € : l'enseigne propose le retrait en magasin sans frais, ce qui évite d'attendre un transporteur. Sa fiche annonce 825 Go de stockage, contre 1 To sur le modèle standard.
  • PS5 Édition Digitale châssis E chez Cdiscount, 599,00 € : même console que chez Boulanger, à un centime près, mais la livraison annoncée court jusqu'à fin septembre. À vérifier si vous visez une date précise.
  • PS5 Slim Standard chez Darty, 649,99 € : la version avec lecteur Blu-ray, vendue et expédiée par Darty, livrée sans frais dès le 21 septembre. C'est le choix à faire si vous tenez aux jeux en boîte ou à votre collection PS4.

Pourquoi vous ne trouverez pas de PS5 en promotion

La raison est simple, et elle est officielle. Sony a relevé le prix de toute sa gamme au 2 avril 2026, comme nous le rapportions à l'époque : la Digital est passée à 599,99 €, la Standard à 649,99 € et la Pro à 899,99 €. Le constructeur a invoqué un contexte économique sous pression. Les prix relevés aujourd'hui collent à ces tarifs, à quelques centimes près : ce que vous voyez n'est pas une remise, c'est le prix de référence.

Conséquence concrète, l'écart entre le moins cher et le plus cher de cette sélection se joue à 10 € sur les modèles dématérialisés, et à rien du tout sur les modèles à lecteur. Le critère de décision se déplace donc ailleurs : la date de livraison, la possibilité de retirer en magasin, la politique de retour. Attendre une baisse avant le 19 novembre serait un pari, et rien n'indique aujourd'hui que Sony compte revenir en arrière.

PS5 et GTA VI : vos questions

Quand sort GTA VI et sur quelles consoles ?

Rockstar Games a fixé la sortie de Grand Theft Auto VI au 19 novembre 2026, sur PS5 et Xbox Series X|S uniquement. Le préchargement est prévu à partir du 12 novembre.

Faut-il une PS5 avec lecteur Blu-ray pour jouer à GTA 6 ?

Non : la version dématérialisée s'achète et se télécharge depuis le PlayStation Store, sur n'importe quel modèle de PS5. Le lecteur sert si vous tenez aux jeux en boîte, à votre collection PS4 ou à la lecture de disques.

Combien coûte GTA VI ?

Rockstar a annoncé l'édition Standard à 79,99 € et l'édition Ultimate à 99,99 €. La précommande de l'une ou l'autre donne accès au Vintage Vice City Pack.