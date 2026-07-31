Sur le segment premium des souris gaming sans fil, la Logitech G502 X PLUS LIGHTSPEED profite d'une belle remise sur Amazon. À 89,99 € au lieu de 149,99 €, cette référence héritée de la gamme G502, la souris de jeu la plus populaire au monde selon Logitech, combine désormais des switchs hybrides inédits et une autonomie particulièrement généreuse.
La G502 X PLUS LIGHTSPEED marque la dernière évolution de la légendaire gamme G502 de Logitech, réinventée avec les technologies de jeu les plus avancées de la marque. Elle embarque les tout premiers switchs hybrides optiques-mécaniques LIGHTFORCE, combinant la vitesse de l'activation optique avec le retour tactile net d'un mécanisme mécanique classique. Le capteur optique HERO 25K assure une précision au sub-micron, sans lissage ni accélération parasite, tandis que la technologie sans fil LIGHTSPEED offre un taux de réponse 68% plus rapide que la génération précédente.
Pourquoi choisir cette Logitech G G502 X PLUS LIGHTSPEED ?
- Des switchs hybrides LIGHTFORCE inédits, combinant vitesse optique et retour tactile mécanique précis
- Une autonomie exceptionnelle jusqu'à 130 heures avec le RVB désactivé, rare sur une souris gaming premium
- Une remise de 60 € qui rapproche cette référence historique de son meilleur prix jamais observé
L'évolution de la souris gaming la plus populaire au monde
La gamme G502 s'est imposée au fil des années comme une référence incontournable chez Logitech, reconnue pour son excellent équilibre entre précision, confort et personnalisation. Cette version X PLUS pousse plus loin cet héritage avec un capteur HERO 25K offrant une précision sub-micron sans aucun filtrage numérique, un vrai atout pour les joueurs recherchant une réactivité maximale en compétition. La molette de défilement à double mode, basculant entre un roulement ultra rapide et un mode précis cliquet par cliquet, ajoute une couche de personnalisation appréciable selon le type de jeu pratiqué.
Les switchs LIGHTFORCE, l'innovation qui distingue vraiment ce modèle de la concurrence
Le véritable avantage concurrentiel de cette G502 X PLUS réside dans l'intégration de ses tout premiers switchs hybrides LIGHTFORCE, une technologie inédite chez Logitech qui combine l'activation optique ultra rapide avec le retour tactile net et précis d'un mécanisme mécanique classique. Concrètement, cela signifie une fiabilité accrue dans le temps par rapport aux switchs mécaniques classiques sujets à l'usure, tout en conservant la sensation de clic franc que recherchent la majorité des joueurs. La contrepartie de cette souris haut de gamme reste sa compatibilité avec le chargeur sans fil POWERPLAY, vendu séparément, une option qui reste optionnelle grâce à l'autonomie déjà très généreuse offerte par la technologie LIGHTSPEED.
✅ Les points forts
- Switchs hybrides LIGHTFORCE inédits, alliant vitesse optique et retour tactile mécanique
- Autonomie jusqu'à 130 heures avec le RVB désactivé, largement au-dessus de la moyenne
- Capteur HERO 25K offrant une précision sub-micron sans lissage ni accélération
❌ Les limites
- Poids autour de 106 grammes, plus lourd que certaines souris gaming ultra légères concurrentes
- Chargeur sans fil POWERPLAY vendu séparément pour une recharge continue
- Autonomie réduite à 37 heures seulement lorsque le RGB reste activé en permanence
À 89,99 €, la Logitech G502 X PLUS LIGHTSPEED devient une option particulièrement solide pour qui recherche une souris gaming premium alliant innovation technique et fiabilité éprouvée. Cette remise de 60 € permet d'accéder à l'une des références les plus abouties du marché à un tarif proche de son meilleur prix historique.
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