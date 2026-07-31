Le véritable avantage concurrentiel de cette G502 X PLUS réside dans l'intégration de ses tout premiers switchs hybrides LIGHTFORCE, une technologie inédite chez Logitech qui combine l'activation optique ultra rapide avec le retour tactile net et précis d'un mécanisme mécanique classique. Concrètement, cela signifie une fiabilité accrue dans le temps par rapport aux switchs mécaniques classiques sujets à l'usure, tout en conservant la sensation de clic franc que recherchent la majorité des joueurs. La contrepartie de cette souris haut de gamme reste sa compatibilité avec le chargeur sans fil POWERPLAY, vendu séparément, une option qui reste optionnelle grâce à l'autonomie déjà très généreuse offerte par la technologie LIGHTSPEED.