Le passage à la puce M5 marque une évolution significative pour le MacBook Air, avec des gains de performance notables aussi bien sur les tâches bureautiques que sur les usages plus exigeants comme le montage photo ou vidéo léger. L'intégration du Wi-Fi 7 en fait le premier MacBook Air à bénéficier de cette norme, promettant des débits sans fil et une stabilité de connexion supérieurs, particulièrement utiles pour le télétravail ou le streaming en haute définition. Le format 13,6 pouces reste identique à la génération précédente, privilégiant la portabilité tout en conservant un écran Liquid Retina de qualité pour un usage quotidien.