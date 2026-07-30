Après une récente hausse des tarifs Apple sur l'ensemble de sa gamme Mac, Amazon propose une remise bienvenue de 200 € sur le MacBook Air 13 pouces équipé de la puce M5. À 1199 € au lieu de 1399 €, cette offre permet de retrouver exactement l'ancien tarif officiel, avant l'augmentation liée à la hausse du prix de la mémoire.
Le MacBook Air M5, lancé officiellement le 11 mars 2026 après une ouverture des précommandes début mars dans 33 pays, marque une évolution notable pour la gamme d'ultraportables d'Apple. Il embarque la nouvelle puce Apple M5 avec un CPU 10 cœurs et un GPU 8 cœurs, associée à 16 Go de mémoire unifiée et un SSD plus rapide que la génération précédente. L'écran Liquid Retina de 13,6 pouces est complété par une caméra Center Stage et le Wi-Fi 7, une première sur cette gamme, pour des débits sans fil nettement améliorés.
Pourquoi choisir ce MacBook Air avec puce M5 ?
- Une remise de 200 € qui permet de retrouver l'ancien tarif Apple, avant la récente hausse générale des prix Mac
- Le tout premier MacBook Air équipé du Wi-Fi 7, pour des débits sans fil nettement supérieurs à la génération précédente
- Une puce M5 plus performante associée à un SSD plus rapide, pour un usage professionnel comme créatif fluide
Un MacBook Air relancé par une évolution technique notable
Le passage à la puce M5 marque une évolution significative pour le MacBook Air, avec des gains de performance notables aussi bien sur les tâches bureautiques que sur les usages plus exigeants comme le montage photo ou vidéo léger. L'intégration du Wi-Fi 7 en fait le premier MacBook Air à bénéficier de cette norme, promettant des débits sans fil et une stabilité de connexion supérieurs, particulièrement utiles pour le télétravail ou le streaming en haute définition. Le format 13,6 pouces reste identique à la génération précédente, privilégiant la portabilité tout en conservant un écran Liquid Retina de qualité pour un usage quotidien.
Une remise qui corrige une hausse de prix inattendue, un vrai argument d'achat
Le point qui distingue vraiment cette offre reste son contexte : Apple a procédé à une augmentation générale des tarifs de ses Mac face à la hausse du prix de la mémoire, faisant passer ce MacBook Air M5 de 1199 € à 1399 € officiellement. Concrètement, cette promotion Amazon permet donc d'acheter la machine à son tarif d'avant hausse, une opportunité rare qui ne durera probablement pas indéfiniment si les autres revendeurs s'alignent progressivement sur le nouveau prix officiel. La contrepartie de cette offre reste sa disponibilité limitée à certains coloris, notamment le lumière stellaire pour cette configuration précise, les autres teintes affichant généralement un supplément de 100 €.
✅ Les points forts
- Remise de 200 € qui permet de retrouver l'ancien tarif Apple avant la hausse générale des prix
- Premier MacBook Air équipé du Wi-Fi 7 pour une connectivité sans fil nettement améliorée
- Puce M5 plus performante avec SSD plus rapide que la génération précédente
❌ Les limites
- Mémoire unifiée limitée à 16 Go sur cette configuration d'entrée de gamme
- Disponibilité de la remise limitée à certains coloris, notamment le lumière stellaire
- Stockage de 512 Go qui peut rester juste pour un usage professionnel intensif avec de gros fichiers
À 1199 €, ce MacBook Air 13 pouces avec puce M5 permet de profiter d'une machine récente équipée du Wi-Fi 7 et d'une puce performante, tout en évitant la récente hausse de prix appliquée par Apple. Une remise de 200 € particulièrement bienvenue pour qui envisageait de s'équiper cet été sans attendre une prochaine baisse hypothétique.
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