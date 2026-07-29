Le point qui distingue vraiment cette batterie de ses concurrentes filaires reste sa fixation magnétique, qui permet de démarrer une charge en un geste, sans chercher un câble ni un port compatible. Concrètement, cela signifie pouvoir glisser la batterie dans une poche avec le téléphone, la sortir en quelques secondes en cas de besoin, puis la ranger tout aussi rapidement une fois la charge terminée. La contrepartie logique de cette technologie reste une vitesse de charge généralement plus faible qu'une charge filaire classique, un compromis habituel sur les batteries magnétiques mais qui reste cohérent avec l'usage d'appoint visé par ce type d'accessoire.