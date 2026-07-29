Pour filmer ses vacances depuis les airs sans se ruiner ni multiplier les prises de tête techniques, le bundle DJI Lito 1 profite d'une vente flash limitée sur Amazon. À 319 € au lieu de 379 €, ce pack inclut deux batteries et la radiocommande, pensé spécifiquement pour rassurer les pilotes débutants.
Le drone DJI Lito 1 fait partie de la nouvelle gamme d'entrée de gamme de DJI, lancée en avril 2026 pour démocratiser la prise de vue aérienne auprès des débutants. Il embarque un capteur CMOS 1/2 pouces avec ouverture f/1.7, capable de filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde et de capturer des photos en 48 mégapixels. Avec un poids de seulement 249 grammes, ce drone reste sous le seuil réglementaire nécessitant une formation obligatoire dans plusieurs pays européens, un argument de poids pour les novices.
Pourquoi choisir ce Bundle DJI Lito 1 ?
- Deux batteries incluses dans le pack, pour doubler le temps de vol sans interruption lors d'une sortie
- Un poids de 249 grammes qui simplifie les démarches réglementaires pour les pilotes débutants dans plusieurs pays
- Une détection omnidirectionnelle des obstacles qui rassure lors des premiers vols
Un drone pensé pour démocratiser la vidéo aérienne
Le Lito 1 s'adresse clairement aux débutants dans l'univers des drones, avec une prise en main simplifiée et des fonctions intelligentes comme l'ActiveTrack, les QuickShots ou l'Hyperlapse, qui permettent de réaliser des plans dynamiques sans compétences techniques particulières. Sa caméra 4K associée à un profil de couleurs adapté délivre des images nettes, suffisantes pour partager de beaux souvenirs de vacances sur les réseaux sociaux. La transmission vidéo DJI O4 assure un retour d'image fluide et stable, un vrai confort pour cadrer ses prises de vue en temps réel même à plusieurs centaines de mètres.
Deux batteries incluses, l'argument qui distingue vraiment ce bundle
Le véritable avantage concurrentiel de cette offre réside dans l'inclusion de deux batteries de vol intelligentes dès l'achat, un choix qui double concrètement le temps de vol disponible sur une même sortie sans devoir attendre une recharge complète. Sur des destinations de vacances où l'accès à une prise électrique reste incertain, ce détail change réellement l'expérience utilisateur par rapport à un drone livré avec une seule batterie. La contrepartie de ce positionnement entrée de gamme reste un stockage limité au microSD, sans mémoire interne contrairement au modèle Lito X1 plus haut de gamme, une limite qui reste cohérente avec le tarif de cette offre et facilement compensée par l'ajout d'une carte mémoire abordable.
✅ Les points forts
- Deux batteries incluses pour doubler l'autonomie de vol sur une même sortie
- Poids de 249 grammes, sous le seuil réglementaire contraignant dans plusieurs pays
- Détection omnidirectionnelle des obstacles pour des vols plus sécurisés en tant que débutant
❌ Les limites
- Stockage limité au microSD, sans mémoire interne contrairement au Lito X1
- Capteur CMOS 1/2" moins performant en basse lumière que le capteur du Lito X1
- Fonctionnalités avancées (LiDAR, D-Log M 10 bits) réservées au modèle supérieur de la gamme
À 319 €, le bundle DJI Lito 1 avec ses deux batteries devient une option particulièrement adaptée pour filmer ses vacances depuis les airs sans complexité technique ni contrainte d'autonomie. Cette vente flash limitée dans le temps permet d'accéder à un drone 4K léger et sécurisé à un tarif rarement observé depuis son lancement.
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