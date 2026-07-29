Le véritable avantage concurrentiel de cette offre réside dans l'inclusion de deux batteries de vol intelligentes dès l'achat, un choix qui double concrètement le temps de vol disponible sur une même sortie sans devoir attendre une recharge complète. Sur des destinations de vacances où l'accès à une prise électrique reste incertain, ce détail change réellement l'expérience utilisateur par rapport à un drone livré avec une seule batterie. La contrepartie de ce positionnement entrée de gamme reste un stockage limité au microSD, sans mémoire interne contrairement au modèle Lito X1 plus haut de gamme, une limite qui reste cohérente avec le tarif de cette offre et facilement compensée par l'ajout d'une carte mémoire abordable.