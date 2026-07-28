Avant la clôture des Soldes, Amazon propose une remise marquée sur le MacBook Neo 13″ 2026, la déclinaison la plus accessible de la gamme Mac d'Apple. À 719 € au lieu de 899 €, cette version 512 Go avec Touch ID en coloris jaune agrume permet de découvrir macOS et Apple Intelligence sans le budget habituellement associé à un ordinateur Apple.
Le MacBook Neo, présenté par Apple en mars 2026, se positionne comme un Mac portable grand public, pensé pour offrir l'essentiel de l'expérience Apple à un tarif plus accessible que le MacBook Air. Il embarque la puce A18 Pro, avec 6 cœurs CPU et un accélérateur neuronal dédié à l'intelligence artificielle, associée à 8 Go de mémoire unifiée. L'écran Liquid Retina de 13 pouces, la caméra FaceTime HD 1080p et le capteur Touch ID complètent cette fiche technique, avec un choix de quatre coloris dont le jaune agrume proposé sur cette offre.
Pourquoi choisir ce Apple MacBook Neo 13″ 2026 ?
- Un accès à macOS et à l'écosystème Apple à un tarif nettement plus bas que le MacBook Air
- Une puce A18 Pro dotée d'un accélérateur IA, compatible avec les fonctions Apple Intelligence dès le lancement
- Un stockage confortable de 512 Go avec Touch ID, une configuration plus complète que la version de base 256 Go
Le Mac le plus accessible de la gamme Apple
Le MacBook Neo occupe une place inédite dans le catalogue Apple, en dessous du MacBook Air en termes de prix tout en conservant l'essentiel de l'expérience macOS. Sa puce A18 Pro, habituellement associée aux iPhone, permet de gérer sans difficulté la bureautique, la navigation web et le multimédia au quotidien. Le format 13 pouces et le poids réduit en font un compagnon pratique pour les études ou le télétravail léger, avec une autonomie annoncée sur une journée complète d'utilisation.
Apple Intelligence directement intégré, un vrai argument différenciant
Le point qui distingue vraiment ce MacBook Neo des ultraportables concurrents à ce niveau de prix reste l'intégration native d'Apple Intelligence, rendue possible par l'accélérateur neuronal embarqué dans la puce A18 Pro. Concrètement, cela permet d'exploiter des fonctions d'IA générative et de traitement de texte intelligent directement sur l'appareil, sans dépendre systématiquement du cloud, un atout rare sur un Mac aussi abordable. La contrepartie de ce positionnement reste une mémoire unifiée limitée à 8 Go et l'absence de HDMI ou de port Ethernet natif, des choix cohérents avec le tarif réduit de cette gamme et qui n'entament pas l'intérêt du produit pour un usage bureautique et multimédia courant.
✅ Les points forts
- Puce A18 Pro avec accélérateur IA compatible Apple Intelligence dès le lancement
- Stockage de 512 Go avec Touch ID, plus complet que la version d'entrée à 256 Go
- Prix d'accès à macOS le plus bas de la gamme Apple actuelle
❌ Les limites
- Mémoire unifiée limitée à 8 Go, pouvant montrer ses limites sur du multitâche intensif
- Absence de port HDMI et de connectique Ethernet native
- Écran IPS et non OLED, avec un rétroéclairage LED plus classique que sur les Mac plus haut de gamme
À 719 €, le MacBook Neo 13″ 2026 en version 512 Go avec Touch ID devient une porte d'entrée particulièrement intéressante vers l'écosystème Apple, portée par une puce compatible Apple Intelligence dès le lancement. Cette remise avant la fin des Soldes permet d'accéder à un Mac récent pour un budget proche de celui d'un PC portable classique.
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