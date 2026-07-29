Le vrai argument différenciant de l'iPhone 17 reste son autonomie, en progression de huit heures de lecture vidéo par rapport à l'iPhone 16, grâce à la combinaison de l'écran ProMotion et de l'efficacité énergétique de la puce A19. Concrètement, la dalle peut descendre jusqu'à 1 Hz sur les contenus statiques pour économiser la batterie, puis remonter instantanément à 120 Hz pour le gaming ou les animations fluides. La recharge reste toutefois limitée par un port USB-C en norme 2.0 plutôt que la norme la plus récente, un choix qui limite légèrement les débits de transfert de données mais qui reste cohérent avec le positionnement tarifaire de ce modèle standard, la recharge rapide filaire et sans fil MagSafe restant pleinement performantes.