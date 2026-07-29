Alors que les Soldes sont officiellement terminées, Amazon continue de surprendre avec une remise persistante sur l'iPhone 17 256 Go. À 859 € au lieu de 969 €, ce modèle récent d'Apple profite d'avancées techniques notables, entre écran ProMotion et nouvelle puce A19, pour un tarif plus proche d'un smartphone milieu de gamme premium.
Lancé en septembre 2025, l'iPhone 17 marque une évolution importante pour la gamme standard d'Apple, en intégrant pour la première fois la technologie ProMotion jusqu'alors réservée aux modèles Pro. Il embarque la puce A19 gravée en 3 nm, associée à 8 Go de RAM, et double sa capacité de stockage de base à 256 Go contre 128 Go auparavant. Le système photo évolue également avec un nouveau capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels, complété par le capteur principal Fusion de 48 mégapixels déjà présent sur la génération précédente.
Pourquoi choisir cet Apple iPhone 17 ?
- Un écran ProMotion 120 Hz enfin disponible sur la gamme standard, une première pour un iPhone non-Pro
- Une puce A19 offrant 20% de performances GPU supplémentaires par rapport à la génération précédente
- Un stockage de base doublé à 256 Go, sans surcoût par rapport à l'ancien palier de 128 Go
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Le premier iPhone standard à hériter des technologies Pro
L'iPhone 17 marque une rupture dans la stratégie d'Apple en intégrant des technologies auparavant réservées aux modèles Pro, comme l'écran ProMotion à taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz. Cette évolution s'accompagne d'un pic de luminosité HDR porté à 3000 nits, soit 87% de plus que l'iPhone 16 Pro à son lancement. Le châssis en aluminium et la certification IP68 complètent ce positionnement, désormais plus proche d'un smartphone premium que d'un simple modèle d'entrée de gamme.
Une autonomie qui distingue vraiment ce modèle de la concurrence
Le vrai argument différenciant de l'iPhone 17 reste son autonomie, en progression de huit heures de lecture vidéo par rapport à l'iPhone 16, grâce à la combinaison de l'écran ProMotion et de l'efficacité énergétique de la puce A19. Concrètement, la dalle peut descendre jusqu'à 1 Hz sur les contenus statiques pour économiser la batterie, puis remonter instantanément à 120 Hz pour le gaming ou les animations fluides. La recharge reste toutefois limitée par un port USB-C en norme 2.0 plutôt que la norme la plus récente, un choix qui limite légèrement les débits de transfert de données mais qui reste cohérent avec le positionnement tarifaire de ce modèle standard, la recharge rapide filaire et sans fil MagSafe restant pleinement performantes.
✅ Les points forts
- Écran ProMotion 120 Hz, une première sur la gamme standard d'iPhone
- Autonomie en forte progression, jusqu'à 30 heures de lecture vidéo
- Stockage de base doublé à 256 Go sans surcoût
❌ Les limites
- Port USB-C limité à la norme 2.0, plus lent que sur les modèles Pro
- Absence de téléobjectif optique dédié, contrairement aux versions Pro
- Poids légèrement supérieur à la génération précédente en raison des évolutions internes
À 859 €, l'iPhone 17 256 Go confirme qu'il reste l'un des meilleurs compromis actuels chez Apple, entre écran ProMotion inédit sur la gamme standard et autonomie largement améliorée. Cette remise persistante après les Soldes en fait une opportunité rare pour accéder à ces nouveautés sans attendre une prochaine période promotionnelle.
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