Sur le segment très concurrentiel des souris gaming sans fil premier prix, la MSI Forge GM340 se démarque avec une remise qui la fait passer à 19,99 € au lieu de 25,99 € sur Amazon. Un tarif qui la positionne directement face aux références Logitech les plus vendues, avec des caractéristiques techniques qui n'ont rien à rougir face à la concurrence.
La Forge GM340 Wireless fait partie de la gamme gaming grand public de MSI, pensée pour offrir un bon compromis entre précision et polyvalence à petit prix. Elle embarque un capteur optique PixArt PAW3311, capable de monter jusqu'à 12000 DPI, associé à un taux de rafraîchissement de 1000 Hz pour une réactivité de 1 ms. Son poids plume de 57 grammes et son design symétrique en font un modèle adapté à une large variété de préhensions et de tailles de main.
Pourquoi choisir cette Souris gaming sans fil MSI Forge GM340 ?
- Une connectivité tri-mode (RF 2,4 GHz, Bluetooth, filaire) rare sur des souris gaming à ce niveau de prix
- Un capteur optique 12000 DPI et un taux de rafraîchissement de 1000 Hz, des caractéristiques comparables aux modèles Logitech plus onéreux
- Une remise qui la rapproche du tarif d'entrée de gamme tout en conservant des specs proches du milieu de gamme
Une alternative sérieuse aux souris Logitech
Sur le marché des souris gaming sans fil sous les 30 €, Logitech domine largement avec des modèles comme la G203 ou la G305, réputés pour leur fiabilité mais souvent limités à une seule technologie de connexion. La MSI Forge GM340 se positionne en concurrent direct grâce à un capteur PixArt PAW3311, une référence reconnue dans l'industrie, capable de rivaliser en précision avec les capteurs équipant des souris gaming plus chères. Son design symétrique, contrairement à certains modèles Logitech pensés pour une seule préhension, élargit aussi son public potentiel.
La connectivité tri-mode, un vrai argument face à la concurrence
Le véritable avantage concurrentiel de cette MSI Forge GM340 réside dans sa connectivité tri-mode, combinant RF 2,4 GHz pour le gaming à faible latence, Bluetooth pour basculer facilement entre plusieurs appareils, et une connexion filaire USB en dépannage. Cette flexibilité est rare sur des souris gaming premier prix, où la plupart des concurrents se limitent à une seule technologie sans fil. La contrepartie logique de ce positionnement reste l'absence de rétroéclairage RGB sur certaines versions de la gamme, un choix esthétique qui reste cohérent avec le tarif réduit de cette offre et qui ne remet pas en cause les qualités de précision et de réactivité du produit.
✅ Les points forts
- Connectivité tri-mode (RF, Bluetooth, filaire), rare à ce niveau de prix
- Capteur optique 12000 DPI avec taux de rafraîchissement 1000 Hz
- Poids ultra léger de 57 grammes pour plus de réactivité en jeu
❌ Les limites
- Absence de rétroéclairage RGB sur certaines déclinaisons de la gamme
- Logiciel de personnalisation MSI moins reconnu que l'écosystème Logitech G Hub
- Design générique moins premium que certains modèles Logitech équivalents en gamme de prix
À 19,99 €, la MSI Forge GM340 devient une alternative crédible aux souris gaming Logitech du même segment, portée par une connectivité tri-mode rare à ce tarif et des caractéristiques techniques solides. Un choix pertinent pour qui cherche à s'équiper sans se ruiner tout en gardant de la flexibilité de connexion.
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