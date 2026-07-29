Le véritable avantage concurrentiel de cette MSI Forge GM340 réside dans sa connectivité tri-mode, combinant RF 2,4 GHz pour le gaming à faible latence, Bluetooth pour basculer facilement entre plusieurs appareils, et une connexion filaire USB en dépannage. Cette flexibilité est rare sur des souris gaming premier prix, où la plupart des concurrents se limitent à une seule technologie sans fil. La contrepartie logique de ce positionnement reste l'absence de rétroéclairage RGB sur certaines versions de la gamme, un choix esthétique qui reste cohérent avec le tarif réduit de cette offre et qui ne remet pas en cause les qualités de précision et de réactivité du produit.