Alors qu'une quatrième vague de chaleur s'abat sur la France, les climatiseurs mobiles disparaissent de nouveau des rayons. Bonne nouvelle : deux modèles Olimpia Splendid restent disponibles chez Amazon avec livraison rapide.
Face à ce nouvel épisode caniculaire qui touche une large partie du territoire, trouver un climatiseur mobile disponible immédiatement relève désormais du parcours du combattant. Dans ce contexte de tension généralisée sur les stocks, deux références signées Olimpia Splendid, marque italienne reconnue depuis plusieurs décennies dans le secteur du chauffage et de la climatisation, restent accessibles chez Amazon et livrables rapidement, avant que les stocks ne s'épuisent à leur tour.
- Le climatiseur Olimpia Splendid Aquaria S1 à 255,40 € au lieu de 269,90 € (5% de réduction)
- Le climatiseur Olimpia Splendid Dolceclima à 312,29 € au lieu de 419 € (25% de réduction)
Olimpia Splendid Aquaria S1, le climatiseur déshumidificateur le plus accessible
Sa fonction déshumidificateur permet également de réduire l'humidité ambiante, un atout non négligeable lorsque la chaleur s'accompagne d'un air lourd, difficile à supporter la nuit. Dans un contexte où de nombreuses références équivalentes sont totalement épuisées ou vendues à prix gonflé ailleurs sur le marché, sa disponibilité immédiate à un tarif contenu en fait une valeur sûre pour s'équiper sans attendre, d'autant que la marque italienne Olimpia Splendid est reconnue depuis plusieurs décennies dans le secteur du chauffage et de la climatisation, un gage de fiabilité pour un achat réalisé dans l'urgence.
✅ Les points forts
- Prix d'entrée accessible malgré la pénurie généralisée sur le marché
- Fonction déshumidificateur avec filtration de l'air intégrée
- Marque reconnue dans le domaine du chauffage et de la climatisation
❌ Les limites
- Remise modeste (5%) comparée à d'autres opérations passées sur ce type de produit
- Puissance de refroidissement plus limitée qu'un modèle supérieur, moins adapté aux grandes pièces
Olimpia Splendid Dolceclima, un excellent rapport qualité/prix
Livré avec télécommande, ce climatiseur mobile classique s'installe facilement dans un salon ou une chambre spacieuse, sans nécessiter de travaux ni d'installation fixe, ce qui permet une mise en route quasi immédiate dès réception du colis, un avantage décisif face à l'urgence de la situation. Sa puissance de refroidissement plus généreuse que celle de l'Aquaria S1 en fait une option pertinente pour les pièces plus grandes ou les logements mal isolés, particulièrement exposés lors des pics de chaleur nocturnes qui empêchent souvent de trouver le sommeil. Le pilotage à distance via télécommande facilite également les réglages sans avoir à se déplacer, un confort appréciable lors des journées les plus étouffantes.
Comme pour le modèle Aquaria S1, la fiabilité reconnue de la marque Olimpia Splendid rassure sur la durabilité de l'appareil, pensé pour accompagner plusieurs saisons estivales.
✅ Les points forts
- Remise la plus élevée en pourcentage de cette sélection (25%)
- Marque reconnue dans le domaine du chauffage et de la climatisation
- Installation simple et rapide, sans travaux ni professionnel
❌ Les limites
- Modèle mobile classique, donc plus volumineux et moins discret qu'un split
- Niveau sonore généralement plus élevé que sur les modèles split fixes
Une pénurie de climatiseurs mobiles qui touche tous les e-commerçants
Après trois épisodes de canicule déjà enregistrés depuis le printemps, cette quatrième vague de chaleur remet une pression considérable sur un marché du climatiseur mobile déjà fragilisé. La plupart des grandes enseignes, qu'il s'agisse de distributeurs généralistes ou de sites spécialisés, peinent à maintenir leurs stocks face à une demande qui explose à chaque nouvelle alerte météo, entraînant des ruptures en cascade et des délais de livraison qui peuvent s'étirer sur plusieurs semaines. Dans ce contexte tendu, la disponibilité immédiate de ces deux modèles Olimpia Splendid chez Amazon constitue une opportunité rare, qu'il vaut mieux saisir sans tarder avant que la pénurie ne gagne, elle aussi, cette référence.
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