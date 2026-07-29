Avec plus de 100 € d'économie , ce second modèle Olimpia Splendid affiche la remise la plus intéressante de cette sélection, un argument de poids en pleine quatrième vague de chaleur de l'été, alors que les températures pourraient de nouveau dépasser les 38 à 40°C dans plusieurs régions.

Livré avec télécommande, ce climatiseur mobile classique s'installe facilement dans un salon ou une chambre spacieuse, sans nécessiter de travaux ni d'installation fixe, ce qui permet une mise en route quasi immédiate dès réception du colis, un avantage décisif face à l'urgence de la situation. Sa puissance de refroidissement plus généreuse que celle de l'Aquaria S1 en fait une option pertinente pour les pièces plus grandes ou les logements mal isolés, particulièrement exposés lors des pics de chaleur nocturnes qui empêchent souvent de trouver le sommeil. Le pilotage à distance via télécommande facilite également les réglages sans avoir à se déplacer, un confort appréciable lors des journées les plus étouffantes.

Comme pour le modèle Aquaria S1, la fiabilité reconnue de la marque Olimpia Splendid rassure sur la durabilité de l'appareil, pensé pour accompagner plusieurs saisons estivales.