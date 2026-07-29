Le véritable avantage concurrentiel de la Blink Mini Pan-Tilt réside dans son support orientable et inclinable, contrôlable à distance depuis l'application, qui permet d'obtenir une vue à 360° d'une pièce entière sans multiplier les caméras fixes. Concrètement, cela signifie pouvoir surveiller aussi bien l'entrée que le fond d'une pièce avec un seul appareil, en pivotant la caméra selon les besoins du moment. La contrepartie de ce modèle reste l'absence de résolution 4K, limitée au HD 1080p, et la nécessité d'un abonnement Blink payant après l'essai gratuit pour profiter pleinement de l'enregistrement Cloud, deux limites qui restent cohérentes avec le tarif fortement réduit de cette offre et facilement contournables via le stockage local optionnel.