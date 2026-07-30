En pleine période estivale marquée par des vagues de chaleur à répétition, Amazon multiplie les remises sur les produits les plus recherchés du moment, du climatiseur mobile à la caméra de surveillance connectée en passant par les accessoires nomades comme les batteries externes. Cette stratégie permet au marchand de répondre à une demande particulièrement forte sur ces catégories, tout en proposant des tarifs attractifs sur des références qui, en temps normal, se font plus rares en période de tension sur les stocks. Une aubaine pour les consommateurs qui souhaitent encore s'équiper avant la fin de l'été sans attendre une nouvelle vague de pénurie.