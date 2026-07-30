Pour profiter des beaux jours en optimisant ses trajets urbains, la trottinette électrique Segway-Ninebot F2 Pro D II bénéficie d'une remise sur Amazon. À 386,12 € au lieu de 418,98 €, ce modèle mise sur une autonomie généreuse de 65 km et des équipements de sécurité complets, entre clignotants intégrés et double système de freinage.
La trottinette électrique Ninebot by Segway SeF2 Pro D II est pensée pour les trajets urbains quotidiens plus exigeants que les modèles d'entrée de gamme. Elle embarque un moteur de 450 W en continu, capable de délivrer jusqu'à 900 W de puissance de pointe, avec une capacité à grimper des pentes jusqu'à 22%. Sa batterie de 460 Wh offre une autonomie annoncée jusqu'à 65 km, associée à des pneus tubeless de 10 pouces et une suspension avant pour un confort de conduite renforcé sur les revêtements irréguliers.
Pourquoi choisir cette Segway-Ninebot F2 Pro D II ?
- Une autonomie de 65 km qui dépasse nettement la moyenne des trottinettes de son segment, idéale pour les longs trajets estivaux
- Des clignotants intégrés à l'avant et à l'arrière, un équipement de sécurité rare sur ce type de modèle
- Un double système de freinage avec disque avant et frein électronique arrière, pour un arrêt fiable même en descente
Une trottinette pensée pour les trajets urbains exigeants
Sur le marché des trottinettes électriques, Ninebot s'est imposé comme le premier producteur mondial, une expertise qui se reflète dans cette F2 Pro D II positionnée sur le segment performant de la gamme. Sa capacité à grimper des pentes jusqu'à 22% et sa charge utile de 120 kg en font un modèle adapté à une large variété d'utilisateurs et de reliefs urbains, contrairement à des modèles d'entrée de gamme plus limités. Le poids de la trottinette, autour de 17 à 18 kg selon les sources, reste dans la moyenne de sa catégorie, un compromis logique compte tenu de sa robustesse et de son autonomie généreuse.
Une autonomie de 65 km qui distingue vraiment ce modèle de la concurrence
Le véritable avantage concurrentiel de cette F2 Pro D II réside dans son autonomie annoncée jusqu'à 65 km, largement supérieure aux 20-25 km habituellement proposés par les trottinettes concurrentes à prix comparable. Concrètement, cela permet d'enchaîner plusieurs trajets sur plusieurs jours sans recharge quotidienne obligatoire, un vrai atout pour les utilisateurs parcourant de longues distances en ville ou souhaitant profiter de balades prolongées durant l'été. La contrepartie logique de cette autonomie élargie reste un temps de charge complet d'environ 7h30 à 8 heures, l'un des plus longs de sa catégorie, ainsi que l'absence de suspension arrière qui peut limiter le confort sur les revêtements très dégradés, deux points à anticiper mais qui restent cohérents avec le positionnement performant de ce modèle.
✅ Les points forts
- Autonomie de 65 km, bien supérieure à la moyenne des trottinettes électriques concurrentes
- Clignotants intégrés et double système de freinage pour une sécurité renforcée
- Robustesse et fiabilité régulièrement saluées par les utilisateurs après plusieurs mois d'usage
❌ Les limites
- Temps de charge complet d'environ 7h30 à 8 heures, parmi les plus longs de sa catégorie
- Absence de suspension arrière, confort limité sur les revêtements très dégradés
- Poids autour de 17-18 kg, moins pratique à transporter plié sur de longues distances
À 386,12 €, la Segway-Ninebot F2 Pro D II devient une option particulièrement pertinente pour profiter des beaux jours avec une trottinette capable d'enchaîner les trajets sans recharge fréquente. Son autonomie généreuse et ses équipements de sécurité complets en font un choix solide pour un usage urbain intensif.
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