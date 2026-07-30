Sur le marché des trottinettes électriques, Ninebot s'est imposé comme le premier producteur mondial, une expertise qui se reflète dans cette F2 Pro D II positionnée sur le segment performant de la gamme. Sa capacité à grimper des pentes jusqu'à 22% et sa charge utile de 120 kg en font un modèle adapté à une large variété d'utilisateurs et de reliefs urbains, contrairement à des modèles d'entrée de gamme plus limités. Le poids de la trottinette, autour de 17 à 18 kg selon les sources, reste dans la moyenne de sa catégorie, un compromis logique compte tenu de sa robustesse et de son autonomie généreuse.