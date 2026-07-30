Avant de partir en vacances, le pack de 2 caméras de surveillance Blink Mini profite d'une remise de moitié sur Amazon. À 21,99 € au lieu de 44,99 € pour les deux caméras, cette offre permet de surveiller plusieurs zones de son logement à distance, sans multiplier les achats séparés.
La Blink Mini, filiale d'Amazon spécialisée dans la sécurité domestique accessible, s'est positionnée dès son lancement comme l'une des caméras de surveillance intérieures les moins chères du marché tout en conservant des fonctionnalités essentielles. Elle filme en résolution HD 1080p avec un champ de vision de 110 degrés, complété par une vision nocturne infrarouge pour une surveillance efficace même dans l'obscurité. L'appareil embarque également une détection de mouvement personnalisable par zones et un système audio bidirectionnel, permettant d'entendre et de parler à distance depuis l'application Blink.
Pourquoi choisir ce Pack de 2 caméras Blink Mini ?
- Une couverture élargie à deux pièces distinctes avec un seul achat, sans avoir à commander séparément
- Une installation en quelques minutes par caméra, sans compétences techniques particulières
- Un prix unitaire ramené à environ 11 € par caméra, bien inférieur à l'achat à l'unité même en promotion
Un duo de caméras pensé pour une surveillance complète avant de partir
Ce pack s'adresse à ceux qui veulent surveiller plusieurs zones de leur logement, comme l'entrée et le salon, sans investir dans un système de sécurité complexe ni s'engager sur un abonnement coûteux. La configuration de chaque caméra se fait entièrement depuis l'application Blink, qui permet de gérer les deux appareils simultanément depuis une seule interface, avec un branchement simple et une connexion Wi-Fi en quelques minutes par unité . Les zones de détection personnalisables sur chaque caméra permettent de cibler précisément les points d'entrée sensibles, évitant les notifications inutiles déclenchées par un animal ou un simple mouvement de rideau, un réglage particulièrement utile avant un départ prolongé.
La détection de mouvement en temps réel, un vrai réconfort pendant l'absence
Le point qui distingue vraiment cette caméra pour un usage vacances reste sa capacité à envoyer des notifications en temps réel sur smartphone dès qu'un mouvement est détecté, permettant de vérifier immédiatement la situation depuis n'importe où dans le monde. Concrètement, cela signifie pouvoir garder un œil sur son logement même à des milliers de kilomètres, avec la possibilité de parler directement à distance via l'audio bidirectionnel en cas de besoin. La contrepartie de ce modèle reste l'absence de stockage Cloud gratuit, les enregistrements nécessitant soit un abonnement Blink payant après l'essai de 30 jours, soit l'ajout d'un module Sync 2 avec clé USB pour un stockage local, deux options à anticiper avant le départ mais qui restent cohérentes avec le tarif très réduit de cette offre.
✅ Les points forts
- Installation rapide et intuitive via l'application Blink
- Détection de mouvement personnalisable par zones, limitant les fausses alertes
- Compatible Alexa pour un contrôle vocal mains-libres
❌ Les limites
- Absence de stockage Cloud gratuit, abonnement payant nécessaire après l'essai de 30 jours
- Usage exclusivement intérieur, l'appareil n'étant pas résistant aux intempéries
- Compatible uniquement avec Alexa, pas avec Google Assistant ni Siri
À 21,99 € pour deux caméras, ce pack Blink Mini devient une solution particulièrement accessible pour couvrir plusieurs zones de son logement pendant les vacances, portée par sa simplicité d'installation et sa détection de mouvement en temps réel sur chaque appareil. Cette remise de moitié permet de s'équiper sereinement à moindre coût, sans multiplier les achats séparés.
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