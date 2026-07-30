Le point qui distingue vraiment cette caméra pour un usage vacances reste sa capacité à envoyer des notifications en temps réel sur smartphone dès qu'un mouvement est détecté, permettant de vérifier immédiatement la situation depuis n'importe où dans le monde. Concrètement, cela signifie pouvoir garder un œil sur son logement même à des milliers de kilomètres, avec la possibilité de parler directement à distance via l'audio bidirectionnel en cas de besoin. La contrepartie de ce modèle reste l'absence de stockage Cloud gratuit, les enregistrements nécessitant soit un abonnement Blink payant après l'essai de 30 jours, soit l'ajout d'un module Sync 2 avec clé USB pour un stockage local, deux options à anticiper avant le départ mais qui restent cohérentes avec le tarif très réduit de cette offre.