JBL s'est construit une réputation solide sur le marché audio grâce à des décennies d'expertise dans le son, un savoir-faire qui se retrouve jusque dans sa gamme d'écouteurs les plus accessibles comme les Wave Buds. Ce positionnement generaliste en fait un choix pertinent pour qui cherche un son fiable et reconnaissable sans investir dans les modèles haut de gamme de la marque, souvent équipés de fonctions plus avancées comme la réduction de bruit active. Le format intra-auriculaire, léger et discret, convient à un usage prolongé au quotidien, que ce soit pour les trajets, le sport ou l'écoute de musique à la maison.