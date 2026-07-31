Le point qui distingue vraiment ce traceur pour un usage vacances reste son Mode Perdu, activable en cas d'objet égaré : n'importe qui retrouvant l'objet peut alors scanner le tag via NFC avec son smartphone, quel que soit son système d'exploitation, pour afficher les coordonnées du propriétaire et faciliter la restitution. Concrètement, cela transforme un simple traceur en véritable filet de sécurité, même si la personne qui retrouve l'objet n'a pas de smartphone Samsung. La contrepartie logique de cet accessoire reste sa compatibilité exclusive avec les smartphones Samsung Galaxy pour l'ensemble des fonctions de suivi actif, un point important à connaître avant achat pour les utilisateurs d'iPhone ou d'autres marques Android, qui ne pourront pas exploiter cet appareil de la même manière.