Avant de partir en vacances, le traceur connecté Samsung Galaxy SmartTag 2 profite d'une belle remise sur Amazon. À 17,05 € au lieu de 39,99 €, cet accessoire compact permet de localiser en un instant ses clés, son sac ou sa valise depuis son smartphone, pour ne plus jamais paniquer devant un objet égaré.
Le Galaxy SmartTag2, lancé par Samsung en 2023, appartient à la catégorie des traceurs Bluetooth connectés, pensés pour localiser rapidement des objets du quotidien via l'application SmartThings. Il embarque la technologie Ultra Wide Band (UWB) en complément du Bluetooth, une technologie plus précise que le Bluetooth seul pour affiner la localisation à quelques mètres près. Sa batterie remplaçable CR2032 offre une autonomie annoncée jusqu'à 500 jours, pouvant grimper jusqu'à 700 jours en mode économie d'énergie, un argument de poids pour un accessoire que l'on souhaite oublier une fois installé.
Pourquoi choisir ce Samsung Galaxy SmartTag 2 ?
- Une autonomie exceptionnelle allant jusqu'à 500 jours, voire 700 jours en mode économie d'énergie
- Une certification IP67 qui permet de l'utiliser sans crainte à la plage, en randonnée ou sous la pluie
- Une remise de 57% qui rend ce traceur premium particulièrement accessible avant les départs en vacances
Un compagnon de voyage pensé pour ne rien perdre
Le SmartTag2 s'adresse à ceux qui veulent voyager l'esprit léger, en évitant la panique classique de la valise ou du sac égaré à l'aéroport ou en escale. Sa large boucle en métal permet une fixation fiable sur un sac de plage, une valise ou même le collier d'un animal de compagnie, pour un suivi constant tout au long du voyage. L'application SmartThings centralise la localisation de tous les tags enregistrés, avec une vue Compass qui guide pas à pas vers l'objet recherché grâce à des flèches directionnelles intuitives.
Le Mode Perdu via NFC, un vrai filet de sécurité en cas d'objet égaré loin de chez soi
Le point qui distingue vraiment ce traceur pour un usage vacances reste son Mode Perdu, activable en cas d'objet égaré : n'importe qui retrouvant l'objet peut alors scanner le tag via NFC avec son smartphone, quel que soit son système d'exploitation, pour afficher les coordonnées du propriétaire et faciliter la restitution. Concrètement, cela transforme un simple traceur en véritable filet de sécurité, même si la personne qui retrouve l'objet n'a pas de smartphone Samsung. La contrepartie logique de cet accessoire reste sa compatibilité exclusive avec les smartphones Samsung Galaxy pour l'ensemble des fonctions de suivi actif, un point important à connaître avant achat pour les utilisateurs d'iPhone ou d'autres marques Android, qui ne pourront pas exploiter cet appareil de la même manière.
✅ Les points forts
- Autonomie exceptionnelle jusqu'à 500 jours, voire 700 en mode économie d'énergie
- Certification IP67, résistant à l'eau et à la poussière pour un usage extérieur sans crainte
- Mode Perdu via NFC fonctionnel avec n'importe quel smartphone pour faciliter la restitution
❌ Les limites
- Compatibilité limitée aux smartphones Samsung Galaxy pour un suivi actif complet
- Fonctions UWB avancées réservées aux modèles Galaxy compatibles avec cette technologie
- Portée Bluetooth limitée à environ 120 mètres en conditions optimales
À 17,05 €, le Samsung Galaxy SmartTag 2 devient une solution particulièrement abordable pour ne plus jamais perdre ses objets de valeur en vacances, à condition de posséder un smartphone Samsung Galaxy compatible. Cette remise de 57% permet de s'équiper sereinement avant un départ, avec une autonomie qui tient sur plusieurs mois sans recharge.
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