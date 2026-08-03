Ce modèle s'adresse avant tout à ceux qui jouent en compétition ou qui préfèrent un poste de travail minimaliste, l'absence de pavé numérique et de touches multimédias dédiées pouvant être un frein pour un usage bureautique classique. Un test relève d'ailleurs que le tarif de lancement de 149 € paraissait élevé pour un simple clavier TKL sans fonctions supplémentaires, ce qui rend la remise actuelle particulièrement pertinente pour accéder à ce positionnement premium à moindre coût. La younger version, le G PRO X, ajoute des switchs interchangeables à chaud pour un tarif plus élevé, une option à considérer uniquement si l'on souhaite personnaliser la sensation de frappe au fil du temps.