Pour les joueurs qui privilégient la réactivité et un poste de jeu dégagé, un clavier au format TKL (sans pavé numérique) fait souvent la différence. Le Logitech G PRO, conçu dès l'origine pour la compétition esport, profite justement d'une remise sur Amazon : 84,99 € au lieu de 109,99 €.
Ce clavier mécanique Logitech adopte un format tenkeyless (TKL) de 88 touches, pensé pour libérer de l'espace sur le bureau et permettre un positionnement de souris plus proche du clavier, un avantage recherché en compétition. Il repose sur des switchs mécaniques GX de Logitech, disponibles en version Red (linéaire), Blue (clicky) ou Brown (tactile) selon le modèle choisi, avec une force d'actionnement de 50 g. Son câble USB est détachable, une fonctionnalité pratique pour le transport en tournoi ou en LAN, et le rétroéclairage LIGHTSYNC RGB offre 16,8 millions de couleurs personnalisables touche par touche.
Pourquoi choisir ce clavier gaming Logitech G PRO ?
- Un format TKL compact qui libère de l'espace pour les mouvements de souris amples, un vrai plus en FPS compétitif
- Un câble détachable, pratique pour le transport en tournoi sans risquer d'endommager la connexion
- Un positionnement clairement pensé pour l'esport, contrairement à des claviers gaming plus généralistes
Un clavier construit pour la compétition, pas pour tout le monde
Ce modèle s'adresse avant tout à ceux qui jouent en compétition ou qui préfèrent un poste de travail minimaliste, l'absence de pavé numérique et de touches multimédias dédiées pouvant être un frein pour un usage bureautique classique. Un test relève d'ailleurs que le tarif de lancement de 149 € paraissait élevé pour un simple clavier TKL sans fonctions supplémentaires, ce qui rend la remise actuelle particulièrement pertinente pour accéder à ce positionnement premium à moindre coût. La younger version, le G PRO X, ajoute des switchs interchangeables à chaud pour un tarif plus élevé, une option à considérer uniquement si l'on souhaite personnaliser la sensation de frappe au fil du temps.
Ce que les switchs GX changent concrètement à l'usage
Les switchs GX Red, linéaires avec une distance d'actionnement de 1,9 à 2 mm, sont particulièrement recherchés pour les jeux nécessitant des réflexes rapides comme les FPS compétitifs, tandis que les GX Blue clicky offrent un retour tactile et sonore plus marqué, appréciable en usage mixte gaming et bureautique. La course totale de 3,7 à 4 mm selon le switch reste dans la norme des claviers mécaniques gaming, sans particularité qui distinguerait ce modèle de la concurrence sur ce point précis. L'anti-ghosting limité à 10 touches simultanées reste suffisant pour l'immense majorité des usages, même si des claviers plus haut de gamme proposent un anti-ghosting total sur toutes les touches.
✅ Les points forts
- Format TKL compact, idéal pour les compétiteurs cherchant de l'espace pour la souris
- Câble USB détachable, pratique pour le transport et la maintenance
- Rétroéclairage LIGHTSYNC RGB personnalisable touche par touche
❌ Les limites
- Absence de pavé numérique et de touches multimédias dédiées, moins adapté à un usage bureautique classique
- Anti-ghosting limité à 10 touches simultanées, contre un anti-ghosting total sur certains modèles concurrents
- Switchs non interchangeables à chaud sur cette version, contrairement au G PRO X plus onéreux
À 84,99 €, le Logitech G PRO reste un choix pertinent pour les joueurs qui veulent un clavier mécanique compact et fiable, pensé dès l'origine pour la compétition. Une remise qui rapproche ce modèle esport d'un tarif plus accessible sans renier son positionnement clairement affirmé.
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