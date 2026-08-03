Plusieurs tests soulignent que cette Pad 8 n'a "pas besoin de se cacher de la classe supérieure", grâce à un processeur rapide, une prise en charge native du stylet et un écran lumineux. La densité de pixels de 336 à 344 PPI selon les sources offre un rendu net et précis, comparable à ce que proposent des tablettes bien plus onéreuses. Un testeur va jusqu'à la qualifier de "meilleure alternative à l'iPad" pour un usage orienté divertissement et productivité, notamment grâce à son mode bureau compatible avec clavier et souris.