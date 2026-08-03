Pour ceux qui cherchent une tablette premium sans passer par l'écosystème Apple, Xiaomi a présenté sa Pad 8 au MWC 2026 avec l'ambition claire de jouer dans la cour des grands. Ce modèle profite justement d'une remise importante sur Amazon : 389,30 € au lieu de 551 € en version 256 Go.
La Xiaomi Pad 8 embarque une dalle LCD de 11,2 pouces au format 3:2, avec une définition 3,2K (3200 x 2136 pixels) et un taux de rafraîchissement variable pouvant atteindre 144 Hz. Elle repose sur le processeur Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, gravé en 4 nm, avec un cœur Cortex-X4 cadencé jusqu'à 3,21 GHz, épaulé selon les configurations par 8 ou 12 Go de RAM. Sa batterie de 9200 mAh profite d'une charge rapide filaire de 45 W, dans un châssis tout métal unibody de seulement 5,75 mm d'épaisseur pour 485-486 g.
Pourquoi choisir cette XIAOMI Pad 8 256 Go ?
- Un écran 144 Hz qui se ressent réellement à l'usage, un argument rare sur une tablette à ce niveau de prix
- Une puce Snapdragon 8s Gen 4 qui n'a pas à rougir face à des modèles nettement plus onéreux
- Un châssis tout métal unibody, pour une finition qui tranche avec l'entrée de gamme habituelle
Une tablette pensée pour concurrencer les modèles plus chers
Plusieurs tests soulignent que cette Pad 8 n'a "pas besoin de se cacher de la classe supérieure", grâce à un processeur rapide, une prise en charge native du stylet et un écran lumineux. La densité de pixels de 336 à 344 PPI selon les sources offre un rendu net et précis, comparable à ce que proposent des tablettes bien plus onéreuses. Un testeur va jusqu'à la qualifier de "meilleure alternative à l'iPad" pour un usage orienté divertissement et productivité, notamment grâce à son mode bureau compatible avec clavier et souris.
Un positionnement clairement tourné vers la productivité
Xiaomi mise beaucoup sur l'intégration native de fonctions IA et sur un mode bureau permettant d'associer clavier et stylet, pour transformer la tablette en outil de travail mobile. Un test évoque d'ailleurs la promesse de "remplacer votre ordinateur portable tout en tenant dans votre sac", une ambition qui reste à nuancer selon l'usage visé, mais qui illustre bien le positionnement voulu par la marque. La caméra principale de 13 Mpx reste correcte sans être un argument majeur, cette tablette misant surtout sur l'écran, la puissance et l'autonomie plutôt que sur la photographie.
✅ Les points forts
- Écran 3,2K à 144 Hz, une fréquence rare sur une tablette Android à ce tarif
- Processeur Snapdragon 8s Gen 4 performant, salué par plusieurs tests indépendants
- Châssis tout métal unibody fin (5,75 mm) et léger (485 g)
❌ Les limites
- Caméra principale de 13 Mpx correcte mais sans réelle avancée technologique
- Ambition de "remplacer un PC portable" à nuancer selon l'usage professionnel visé
- Version testée à 8 Go de RAM sur cette configuration, une capacité que d'autres tablettes premium dépassent déjà
À 389,30 €, la Xiaomi Pad 8 256 Go devient une option difficile à ignorer pour qui cherche un écran haut de gamme, un processeur performant et une autonomie solide sans passer par le tarif habituel d'un iPad. Une remise qui renforce encore l'argument du rapport qualité-prix déjà mis en avant par la plupart des tests depuis son lancement.
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