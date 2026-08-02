Avant de partir en vacances, la batterie externe Belkin BoostCharge Pro Magnetic profite d'une belle remise sur Amazon. À 33,24 € au lieu de 59,99 €, ce modèle se clipse directement au dos d'un iPhone compatible via son système d'aimants MagSafe, pour une recharge sans fil rapide en Qi2, sans câble à transporter.
La BoostCharge Pro Magnetic fait partie de la gamme d'accessoires de charge magnétique de Belkin, positionnée sur le segment premium avec sa compatibilité Qi2, une norme plus récente que le Qi classique. Cette batterie de 5000 mAh délivre jusqu'à 15W de charge sans fil pour les iPhone et appareils compatibles Qi2, ou jusqu'à 20W en charge filaire via son port USB-C. Elle peut charger deux appareils simultanément en mode Pass-Through, en restant elle-même branchée sur secteur pendant qu'elle recharge un smartphone sans fil, une fonction pratique pour optimiser les prises disponibles en voyage.
Batterie externe Belkin BoostCharge 5000 mAh
à 33,24 € au lieu de 59,99 € sur Amazon
Pourquoi choisir cette Batterie externe Belkin BoostCharge Pro ?
- Une charge sans fil Qi2 jusqu'à 15W, plus rapide que la plupart des batteries magnétiques concurrentes limitées à 7,5W
- Une fonction Pass-Through qui permet de recharger un smartphone tout en gardant la batterie elle-même branchée sur secteur
- Une compatibilité élargie, au-delà des iPhone, incluant certains Google Pixel et Samsung Galaxy
Une batterie pensée pour la mobilité sans contrainte de câble
Belkin s'est positionné comme un acteur de référence sur les accessoires certifiés Qi2, misant sur la simplicité d'usage grâce à l'alignement magnétique automatique de la bobine de charge. Ce format permet de démarrer une charge en un geste, sans chercher de câble ni de port compatible, tout en conservant la possibilité d'utiliser son téléphone normalement pendant la recharge. La batterie intègre également un système SmartProtect qui surveille la température et les pics de puissance pour sécuriser la charge, ainsi qu'un indicateur LED de niveau de batterie restant.
La charge Qi2 15W et le mode Pass-Through, deux arguments qui distinguent vraiment ce modèle
Le point qui distingue vraiment cette batterie de ses concurrentes directes reste sa puissance de charge sans fil de 15W en Qi2, le double de nombreux modèles magnétiques limités à 7,5W, combinée à son mode Pass-Through qui permet de l'utiliser comme un chargeur classique tout en assurant une charge sans fil simultanée. Concrètement, cela signifie recharger son smartphone plus rapidement qu'avec une batterie magnétique standard, tout en gardant la possibilité de brancher la batterie sur une prise murale sans interrompre la charge sans fil de l'appareil posé dessus. La contrepartie logique de cette puissance de charge élevée reste une compatibilité Qi2 réservée aux appareils récents, les modèles plus anciens ne profitant que d'une charge limitée à 7,5W voire d'une simple charge filaire via USB-C.
✅ Les points forts
- Charge sans fil Qi2 jusqu'à 15W, rapide pour une batterie magnétique de ce format
- Mode Pass-Through pratique pour optimiser les prises disponibles en déplacement
- Compatibilité étendue à plusieurs marques au-delà d'Apple (Google, Samsung)
❌ Les limites
- Capacité de 5000 mAh limitée à une à deux recharges selon le modèle de smartphone
- Puissance de 15W réservée aux appareils compatibles Qi2, les autres se limitant à 7,5W
- Format légèrement plus épais que les modèles ultra-slim de la gamme Belkin, comme la version BPD010
Batterie externe Belkin BoostCharge 5000 mAh
à 33,24 € au lieu de 59,99 € sur Amazon
À 33,24 €, cette batterie externe Belkin BoostCharge Pro devient une solution pratique et rapide pour ne jamais manquer de batterie en vacances, sans avoir à gérer de câble supplémentaire au quotidien. Une remise de 45% qui rend accessible un accessoire de charge magnétique parmi les plus performants de sa catégorie.
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