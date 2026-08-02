Le point qui distingue vraiment cette batterie de ses concurrentes directes reste sa puissance de charge sans fil de 15W en Qi2, le double de nombreux modèles magnétiques limités à 7,5W, combinée à son mode Pass-Through qui permet de l'utiliser comme un chargeur classique tout en assurant une charge sans fil simultanée. Concrètement, cela signifie recharger son smartphone plus rapidement qu'avec une batterie magnétique standard, tout en gardant la possibilité de brancher la batterie sur une prise murale sans interrompre la charge sans fil de l'appareil posé dessus. La contrepartie logique de cette puissance de charge élevée reste une compatibilité Qi2 réservée aux appareils récents, les modèles plus anciens ne profitant que d'une charge limitée à 7,5W voire d'une simple charge filaire via USB-C.