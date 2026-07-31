Fin juin 2026, Apple a procédé à une hausse générale des prix sur une large partie de son catalogue, du MacBook Neo au HomePod, en passant par l'Apple TV dont le tarif de base est passé de 169 € à 229 €, soit une augmentation de 60 €. Cette évolution tarifaire, la plus marquée en pourcentage parmi tous les produits Apple concernés selon certaines sources, rend d'autant plus notable cette remise Amazon qui permet de revenir quasiment au tarif pratiqué avant cette hausse. L'Apple TV 4K conserve malgré tout l'ensemble de ses atouts techniques, entre qualité d'image 4K et intégration poussée à l'écosystème Apple, notamment via FaceTime directement sur le téléviseur.