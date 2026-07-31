Alors qu'Apple vient d'augmenter les tarifs de plusieurs de ses produits, dont l'Apple TV 4K passée de 169 € à 229 €, Amazon prend le contrepied avec une remise notable sur ce boîtier de streaming habituellement peu soumis aux promotions. À 161 € au lieu de 229 €, cette offre permet même de repasser sous l'ancien prix officiel avant la hausse Apple.
L'Apple TV 4K (3e génération) constitue le boîtier de streaming haut de gamme d'Apple, permettant d'accéder aux principales plateformes de vidéo à la demande directement sur son téléviseur. Cette version Wi-Fi dispose de 64 Go de stockage interne et prend en charge les formats 4K Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos, pour une expérience visuelle et sonore proche du cinéma. Le boîtier est livré avec la télécommande Siri Remote de 3e génération, équipée d'un clickpad tactile, de Bluetooth 5.0 et d'un port USB-C pour la recharge, ainsi que d'un émetteur infrarouge intégré.
Pourquoi choisir cette Apple TV 4K Wi-Fi ?
- Une remise de 67 € rare sur un produit peu habitué aux promotions selon plusieurs sources
- Un tarif qui repasse sous l'ancien prix officiel Apple, avant la hausse de 60 € appliquée fin juin 2026
- Un boîtier complet avec 4K Dolby Vision, Dolby Atmos et fonction de hub domotique intégrée
Un boîtier qui profite d'une remise à contre-courant de la politique tarifaire Apple
Fin juin 2026, Apple a procédé à une hausse générale des prix sur une large partie de son catalogue, du MacBook Neo au HomePod, en passant par l'Apple TV dont le tarif de base est passé de 169 € à 229 €, soit une augmentation de 60 €. Cette évolution tarifaire, la plus marquée en pourcentage parmi tous les produits Apple concernés selon certaines sources, rend d'autant plus notable cette remise Amazon qui permet de revenir quasiment au tarif pratiqué avant cette hausse. L'Apple TV 4K conserve malgré tout l'ensemble de ses atouts techniques, entre qualité d'image 4K et intégration poussée à l'écosystème Apple, notamment via FaceTime directement sur le téléviseur.
Une remise qui va à l'encontre de la tendance tarifaire du moment
Le point qui distingue vraiment cette offre reste son timing : elle intervient alors que la quasi-totalité des produits Apple, y compris l'Apple TV elle-même, viennent de connaître une hausse de prix officielle. Concrètement, cela signifie qu'un acheteur profite ici d'un prix inférieur à celui affiché sur le site officiel Apple, une situation peu courante généralement observée uniquement lors d'opérations commerciales ponctuelles chez certains revendeurs. La contrepartie de cette version reste son stockage limité à 64 Go et l'absence de port Ethernet, la version 128 Go avec Ethernet et compatibilité Thread étant proposée à un tarif plus élevé, désormais fixé à 299 € après la hausse Apple.
✅ Les points forts
- Remise de 67 € rare sur un produit habituellement peu soldé
- Prix repassant sous l'ancien tarif officiel Apple d'avant la hausse de juin 2026
- Qualité d'image et de son haut de gamme avec 4K Dolby Vision et Dolby Atmos
❌ Les limites
- Stockage limité à 64 Go, sans possibilité d'extension
- Absence de port Ethernet sur cette version Wi-Fi, contrairement à la version 128 Go
- Nécessite une connexion internet haut débit stable pour profiter pleinement du contenu 4K
À 161 €, l'Apple TV 4K Wi-Fi (3e génération) devient une opportunité rare d'accéder à ce boîtier premium à un tarif inférieur à celui pratiqué par Apple avant sa récente hausse de prix. Une remise qui va clairement à contre-courant de la tendance tarifaire actuelle sur l'ensemble du catalogue Apple.
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