Face à l'arrivée d'une nouvelle vague de chaleur et à la raréfaction des stocks de climatiseurs mobiles chez plusieurs revendeurs, le modèle Dolceclima d'Olimpia Splendid reste disponible avec livraison rapide sur Amazon. À 312,29 € au lieu de 419 €, cette remise permet de s'équiper sans attendre pour affronter les prochains pics de température.
Climatiseur mobile Olimpia Splendid Dolceclima à 312,29 € au lieu de 419 €
Pourquoi choisir ce Climatiseur mobile Olimpia Splendid Dolceclima ?
- Une disponibilité rare en période de forte demande, avec une livraison rapide annoncée alors que les stocks se raréfient chez plusieurs revendeurs
- Un gaz réfrigérant R290 plus respectueux de l'environnement que les générations précédentes
- Une télécommande multifonction et un écran LCD pour un réglage précis depuis son canapé
Un climatiseur mobile pensé pour une installation sans travaux
La gamme Dolceclima s'adresse à ceux qui veulent rafraîchir rapidement une pièce sans passer par l'installation coûteuse et définitive d'une climatisation fixe. Son format monobloc sur roulettes permet de déplacer l'appareil d'une pièce à l'autre selon les besoins, avec une mise en route simple grâce au kit fenêtre fourni pour évacuer l'air chaud à l'extérieur. Les modes Auto, Nuit et Turbo permettent d'adapter le fonctionnement selon le moment de la journée, avec un mode nuit qui réduit la vitesse de ventilation au minimum pour un confort de sommeil optimal.
Une disponibilité rare qui distingue vraiment cette offre en période de canicule
Le point qui distingue vraiment cette offre reste avant tout sa disponibilité immédiate, alors qu'une source récente confirme que les climatiseurs mobiles Olimpia Splendid font partie des rares modèles encore en stock chez Amazon face à la nouvelle vague de chaleur, avec une livraison rapide possible . Concrètement, cela signifie pouvoir s'équiper en quelques jours plutôt que d'attendre plusieurs semaines de réapprovisionnement comme c'est souvent le cas pour ce type d'appareil pendant les périodes de forte demande estivale. La contrepartie logique de ces climatiseurs monobloc reste un niveau sonore généralement compris entre 47 et 63 dB selon le mode utilisé, un point à anticiper pour un usage nocturne en chambre, mais qui reste dans la moyenne de cette catégorie de produit.
✅ Les points forts
- Disponibilité rare en stock avec livraison rapide en pleine période de forte demande
- Gaz réfrigérant R290, plus respectueux de l'environnement
- Installation simple sans travaux grâce au kit fenêtre inclus
❌ Les limites
- Niveau sonore pouvant atteindre 63 dB en puissance acoustique maximale
- Tuyau d'évacuation relativement court (1,5 m), limitant les possibilités de placement
- Capacité de refroidissement qui reste adaptée à des pièces de taille moyenne plutôt qu'à de grands espaces
Climatiseur mobile Olimpia Splendid Dolceclima à 312,29 € au lieu de 419 €
À 312,29 €, ce climatiseur mobile Olimpia Splendid Dolceclima devient une solution particulièrement opportune pour s'équiper rapidement avant la prochaine vague de chaleur, dans un contexte où les stocks de climatiseurs commencent à se raréfier chez plusieurs revendeurs. Sa disponibilité immédiate combinée à cette remise en fait une offre à ne pas laisser filer.
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