Climatiseur mobile Olimpia Splendid Dolceclima à 312,29 € au lieu de 419 €

Le point qui distingue vraiment cette offre reste avant tout sa disponibilité immédiate, alors qu'une source récente confirme que les climatiseurs mobiles Olimpia Splendid font partie des rares modèles encore en stock chez Amazon face à la nouvelle vague de chaleur, avec une livraison rapide possible . Concrètement, cela signifie pouvoir s'équiper en quelques jours plutôt que d'attendre plusieurs semaines de réapprovisionnement comme c'est souvent le cas pour ce type d'appareil pendant les périodes de forte demande estivale. La contrepartie logique de ces climatiseurs monobloc reste un niveau sonore généralement compris entre 47 et 63 dB selon le mode utilisé, un point à anticiper pour un usage nocturne en chambre, mais qui reste dans la moyenne de cette catégorie de produit.