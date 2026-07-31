Prise de recharge Legrand Green'up à 58,08 € au lieu de 101,71 €

Pour recharger un véhicule électrique ou hybride à domicile sans investir dans une borne de recharge complète, la prise Legrand Green'up profite d'une belle remise sur Amazon. À 58,08 € au lieu de 101,71 €, cette prise renforcée française permet une recharge plus rapide et plus sécurisée qu'une prise domestique classique.
Pourquoi choisir cette Prise de recharge Legrand Green'up ?
- Une puissance de charge jusqu'à 3,7 kW, près du double d'une prise renforcée classique
- Une solution nettement plus économique qu'une borne de recharge murale complète
- Une certification NF garantissant sécurité et conformité aux normes électriques françaises
Une alternative économique à la borne de recharge murale
Face au coût souvent élevé d'une wallbox complète, la prise Green'up s'est imposée comme une solution intermédiaire reconnue pour recharger un véhicule électrique à domicile sans les frais d'installation d'une borne dédiée. Cette prise accepte les câbles avec fiche type E/F, la norme domestique française, tout en offrant une robustesse renforcée pensée spécifiquement pour un usage de recharge répété. Son installation nécessite un disjoncteur différentiel dédié 20A, courbe C, type F, sur une ligne électrique séparée, garantissant une sécurité optimale par rapport à une prise domestique standard.
La puissance de 3,7 kW, l'argument qui distingue vraiment cette prise de la concurrence
Le véritable avantage de la Green'up réside dans sa capacité à délivrer jusqu'à 3,7 kW avec un câble spécifique compatible, alors que la plupart des prises renforcées concurrentes se limitent à environ 2,3 kW. Concrètement, cela réduit sensiblement le temps de recharge complet d'un véhicule électrique par rapport à une prise classique, tout en restant une solution beaucoup plus abordable qu'une borne murale dédiée. La contrepartie logique de cette prise reste la nécessité d'utiliser un câble spécifique certifié Green'up 16A pour exploiter pleinement cette puissance, un câble standard limitant automatiquement la charge à 2,3 kW, un point important à anticiper avant l'achat mais qui reste cohérent avec le tarif réduit de cette offre par rapport à une solution tout-en-un.
✅ Les points forts
- Puissance de charge jusqu'à 3,7 kW, supérieure aux prises renforcées concurrentes
- Alternative économique à une borne de recharge murale complète
- Certification NF garantissant une installation sécurisée et conforme
❌ Les limites
- Nécessite un câble spécifique Green'up 16A pour exploiter pleinement les 3,7 kW annoncés
- Installation par un professionnel recommandée, incluant un disjoncteur différentiel dédié
- Recharge plus lente qu'une véritable borne de recharge rapide dédiée aux véhicules électriques
À 58,08 €, la prise de recharge Legrand Green'up devient une solution particulièrement abordable pour recharger un véhicule électrique ou hybride à domicile, sans le coût d'une borne murale complète. Cette remise permet d'accéder à une référence française reconnue pour sa sécurité et sa puissance de charge supérieure à la moyenne du marché.
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