Prise de recharge Legrand Green'up à 58,08 € au lieu de 101,71 €

Le véritable avantage de la Green'up réside dans sa capacité à délivrer jusqu'à 3,7 kW avec un câble spécifique compatible, alors que la plupart des prises renforcées concurrentes se limitent à environ 2,3 kW. Concrètement, cela réduit sensiblement le temps de recharge complet d'un véhicule électrique par rapport à une prise classique, tout en restant une solution beaucoup plus abordable qu'une borne murale dédiée. La contrepartie logique de cette prise reste la nécessité d'utiliser un câble spécifique certifié Green'up 16A pour exploiter pleinement cette puissance, un câble standard limitant automatiquement la charge à 2,3 kW, un point important à anticiper avant l'achat mais qui reste cohérent avec le tarif réduit de cette offre par rapport à une solution tout-en-un.