Le véritable avantage concurrentiel de cet AirTag 2 réside dans sa nouvelle puce Ultra Wideband, identique à celle utilisée sur les iPhone 17 et Apple Watch Series 11, qui améliore considérablement la fonction Localisation précise par rapport à la première génération. Concrètement, cela signifie une flèche de guidage plus fiable et une distance de détection augmentée de 5,5 à 8,2 mètres, un gain particulièrement appréciable pour retrouver rapidement un sac égaré dans un environnement encombré comme un aéroport ou un camping . La contrepartie logique de ce modèle reste sa compatibilité avec la fonction de localisation précise réservée aux iPhone équipés d'une puce ultra-large bande, les iPhone plus anciens ou les appareils Android ne pouvant afficher l'objet que sur une carte sans guidage directionnel précis.