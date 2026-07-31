Avant de partir en vacances, le lot de 2 Apple AirTag de 2ᵉ génération profite d'une remise sur Amazon. À 59,98 € au lieu de 70 €, ce petit traqueur tout juste renouvelé par Apple en janvier 2026 permet de localiser précisément ses bagages, ses clés ou son sac, avec une portée et une audibilité nettement améliorées par rapport au premier modèle.
L'AirTag 2ᵉ génération, dévoilé par Apple le 26 janvier 2026 après près de cinq ans sans mise à jour, conserve le design circulaire familier du modèle original tout en apportant trois améliorations matérielles majeures. Il embarque désormais une puce Ultra Wideband de deuxième génération, identique à celle des iPhone 17, qui étend la portée de la fonction Localisation précise d'environ 50%, faisant passer la distance de détection de 5,5 à 8,2 mètres. Le haut-parleur intégré est également 50% plus puissant, permettant d'entendre l'alerte sonore à une distance deux fois supérieure à l'ancienne génération, un vrai atout pour retrouver un objet caché sous un coussin ou au fond d'un sac.
Pourquoi choisir ce Lot de 2 Apple AirTag (2ᵉ génération) ?
- Une portée de localisation précise étendue de 50%, pour retrouver un objet égaré plus facilement même à plusieurs mètres
- Un haut-parleur deux fois plus audible, idéal pour localiser un objet caché ou enfoui dans un sac de voyage
- Une remise sur ce tout nouveau modèle, quelques mois seulement après son lancement
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Un traqueur nouvelle génération pensé pour voyager sans crainte
L'AirTag 2 répond directement aux principales critiques adressées au modèle original, en misant sur trois axes concrets : la précision de localisation, l'audibilité des alertes et la portée générale du signal. En vacances, cette évolution se traduit par une capacité à guider visuellement l'utilisateur vers son objet perdu, avec retour haptique et audio, sur une distance nettement plus grande qu'auparavant, un vrai gain de confort dans un aéroport bondé ou un grand complexe hôtelier. Le programme Share Item Location, qui permet de partager la position d'un AirTag avec des partenaires comme certaines compagnies aériennes pour retrouver des bagages perdus, continue également de s'étendre avec désormais une cinquantaine de partenaires.
La puce UWB 2e génération, l'argument qui distingue vraiment ce modèle du premier AirTag
Le véritable avantage concurrentiel de cet AirTag 2 réside dans sa nouvelle puce Ultra Wideband, identique à celle utilisée sur les iPhone 17 et Apple Watch Series 11, qui améliore considérablement la fonction Localisation précise par rapport à la première génération. Concrètement, cela signifie une flèche de guidage plus fiable et une distance de détection augmentée de 5,5 à 8,2 mètres, un gain particulièrement appréciable pour retrouver rapidement un sac égaré dans un environnement encombré comme un aéroport ou un camping . La contrepartie logique de ce modèle reste sa compatibilité avec la fonction de localisation précise réservée aux iPhone équipés d'une puce ultra-large bande, les iPhone plus anciens ou les appareils Android ne pouvant afficher l'objet que sur une carte sans guidage directionnel précis.
✅ Les points forts
- Portée de localisation précise étendue de 50% grâce à la puce UWB 2e génération
- Haut-parleur deux fois plus audible pour retrouver un objet caché plus facilement
- Compatibilité inédite avec certaines Apple Watch pour un guidage directement au poignet
❌ Les limites
- Design identique à la première génération, toujours sans boucle intégrée pour l'attacher directement à un objet
- Fonction Localisation précise réservée aux iPhone équipés d'une puce ultra-large bande récente
- Nécessite iOS 26 ou une version ultérieure pour profiter des nouvelles fonctionnalités
À 59,98 € pour le lot de 2, cet AirTag 2ᵉ génération devient une solution pertinente pour voyager sans craindre de perdre ses affaires, porté par sa portée de localisation étendue et son haut-parleur plus puissant. Cette remise sur un modèle tout juste lancé début 2026 permet de s'équiper des dernières innovations Apple avant les départs en vacances.
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